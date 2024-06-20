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Машину советника главы ДНР атаковал дрон ВСУ - РИА Новости Крым, 20.06.2024
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Машину советника главы ДНР атаковал дрон ВСУ
Машину советника главы ДНР атаковал дрон ВСУ - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Машину советника главы ДНР атаковал дрон ВСУ
Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин получил осколочные ранения при беспилотной атаке на его автомобиль в Донецке, как пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T12:21
2024-06-20T12:22
ян гагин
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин получил осколочные ранения при беспилотной атаке на его автомобиль в Донецке, как пишет РИА Новости со ссылкой на самого Гагина, в момент атаки вместе с ним находился замруководителя корпорации развития Новосибирска Денис Гришкин, который также ранен.По словам Гагина, сброс взрывчатки с вражеского беспилотника произошел в момент технической остановки автомобиля. Спастись удалось благодаря наличию радиоэлектронного ружья: украинский БПЛА сбросил снаряд на расстоянии 10-15 метров.Помощь пострадавшим оказали медики районной больницы Волновахи, добавил Гагин. В настоящий момент советник главы ДНР уже находится дома, в целом советник главы ДНР чувствует себя удовлетворительно.Накануне в Херсонской области украинские террористы атаковали дроном автомобиль, который двигался по мосту. Внутри машины находились два мирных жителя, в результате удара один из них погиб.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли остановку возле школы в Донецке – есть погибший и раненыеЧетыре специалиста МЧС России попали под обстрел в ДонецкеТри человека погибли и шесть ранены: последствия атак ВСУ на Донецк
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РИА Новости Крым
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ян гагин, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), новости
Машину советника главы ДНР атаковал дрон ВСУ

Советник главы ДНР Ян Гагнин ранен под Донецком при беспилотной атаке

12:21 20.06.2024 (обновлено: 12:22 20.06.2024)
 
Ян Гагин
Ян Гагин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин получил осколочные ранения при беспилотной атаке на его автомобиль в Донецке, как пишет РИА Новости со ссылкой на самого Гагина, в момент атаки вместе с ним находился замруководителя корпорации развития Новосибирска Денис Гришкин, который также ранен.

"Получили осколочные ранения в результате сброса боеприпаса с беспилотника в районе поселка Еленовка. У меня осколочное ранение лица и плеча, ссадины. Наложили швы... У товарища множественные осколочные ранения головы, лица, руки и бедра ", - сказал Гагин.

По словам Гагина, сброс взрывчатки с вражеского беспилотника произошел в момент технической остановки автомобиля. Спастись удалось благодаря наличию радиоэлектронного ружья: украинский БПЛА сбросил снаряд на расстоянии 10-15 метров.
Помощь пострадавшим оказали медики районной больницы Волновахи, добавил Гагин. В настоящий момент советник главы ДНР уже находится дома, в целом советник главы ДНР чувствует себя удовлетворительно.
Накануне в Херсонской области украинские террористы атаковали дроном автомобиль, который двигался по мосту. Внутри машины находились два мирных жителя, в результате удара один из них погиб.
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