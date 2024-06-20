https://crimea.ria.ru/20240620/mashinu-sovetnika-glavy-dnr-atakoval-dron-vsu-1138235796.html

Машину советника главы ДНР атаковал дрон ВСУ

Машину советника главы ДНР атаковал дрон ВСУ - РИА Новости Крым, 20.06.2024

Машину советника главы ДНР атаковал дрон ВСУ

Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин получил осколочные ранения при беспилотной атаке на его автомобиль в Донецке, как пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T12:21

2024-06-20T12:21

2024-06-20T12:22

ян гагин

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин получил осколочные ранения при беспилотной атаке на его автомобиль в Донецке, как пишет РИА Новости со ссылкой на самого Гагина, в момент атаки вместе с ним находился замруководителя корпорации развития Новосибирска Денис Гришкин, который также ранен.По словам Гагина, сброс взрывчатки с вражеского беспилотника произошел в момент технической остановки автомобиля. Спастись удалось благодаря наличию радиоэлектронного ружья: украинский БПЛА сбросил снаряд на расстоянии 10-15 метров.Помощь пострадавшим оказали медики районной больницы Волновахи, добавил Гагин. В настоящий момент советник главы ДНР уже находится дома, в целом советник главы ДНР чувствует себя удовлетворительно.Накануне в Херсонской области украинские террористы атаковали дроном автомобиль, который двигался по мосту. Внутри машины находились два мирных жителя, в результате удара один из них погиб.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли остановку возле школы в Донецке – есть погибший и раненыеЧетыре специалиста МЧС России попали под обстрел в ДонецкеТри человека погибли и шесть ранены: последствия атак ВСУ на Донецк

донецкая народная республика (днр)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ян гагин, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), новости