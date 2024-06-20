https://crimea.ria.ru/20240620/mashinu-sovetnika-glavy-dnr-atakoval-dron-vsu-1138235796.html
Машину советника главы ДНР атаковал дрон ВСУ
Машину советника главы ДНР атаковал дрон ВСУ - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Машину советника главы ДНР атаковал дрон ВСУ
Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин получил осколочные ранения при беспилотной атаке на его автомобиль в Донецке, как пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T12:21
2024-06-20T12:21
2024-06-20T12:22
ян гагин
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин получил осколочные ранения при беспилотной атаке на его автомобиль в Донецке, как пишет РИА Новости со ссылкой на самого Гагина, в момент атаки вместе с ним находился замруководителя корпорации развития Новосибирска Денис Гришкин, который также ранен.По словам Гагина, сброс взрывчатки с вражеского беспилотника произошел в момент технической остановки автомобиля. Спастись удалось благодаря наличию радиоэлектронного ружья: украинский БПЛА сбросил снаряд на расстоянии 10-15 метров.Помощь пострадавшим оказали медики районной больницы Волновахи, добавил Гагин. В настоящий момент советник главы ДНР уже находится дома, в целом советник главы ДНР чувствует себя удовлетворительно.Накануне в Херсонской области украинские террористы атаковали дроном автомобиль, который двигался по мосту. Внутри машины находились два мирных жителя, в результате удара один из них погиб.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли остановку возле школы в Донецке – есть погибший и раненыеЧетыре специалиста МЧС России попали под обстрел в ДонецкеТри человека погибли и шесть ранены: последствия атак ВСУ на Донецк
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ян гагин, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), новости
Машину советника главы ДНР атаковал дрон ВСУ
Советник главы ДНР Ян Гагнин ранен под Донецком при беспилотной атаке
12:21 20.06.2024 (обновлено: 12:22 20.06.2024)