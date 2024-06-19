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Ранен отец и погиб сын: в Херсонской области ВСУ атаковали автомобиль - РИА Новости Крым, 19.06.2024
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Ранен отец и погиб сын: в Херсонской области ВСУ атаковали автомобиль
Ранен отец и погиб сын: в Херсонской области ВСУ атаковали автомобиль - РИА Новости Крым, 19.06.2024
Ранен отец и погиб сын: в Херсонской области ВСУ атаковали автомобиль
В Херсонской области украинские террористы атаковали дроном автомобиль, который двигался по мосту. Внутри машины находились два мирных жителя, в результате... РИА Новости Крым, 19.06.2024
2024-06-19T16:31
2024-06-19T16:31
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
новости
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В Херсонской области украинские террористы атаковали дроном автомобиль, который двигался по мосту. Внутри машины находились два мирных жителя, в результате удара один из них погиб. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Кроме того, две ракеты ВСУ взорвались на территории поселка Райское Новокаховского городского округа, в районе жилой застройки."Одна из них разрушила недействующую столовую, другая упала на пустыре, никто не пострадал", – уточнил губернатор.13 июня в результате украинского обстрела в Новой Каховке погибла пожилая женщина, еще один мужчина получил ранения. Два мирных жителя пострадали также от украинского снаряда в Алешках Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака дронов ВСУ на Новофедоровку в Запорожской области: ранен человекВСУ обстреляли остановку возле школы в Донецке – есть погибший и раненыеДва человека ранены при повторной атаке ВСУ на Каховку
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Новости
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РИА Новости Крым
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херсонская область, владимир сальдо, происшествия, новости, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Ранен отец и погиб сын: в Херсонской области ВСУ атаковали автомобиль

В Херсонской области после атаки украинского дрона погиб сын и ранен отец

16:31 19.06.2024
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоДве ракеты взорвались на территории поселка Райское Новокаховского городского округа
Две ракеты взорвались на территории поселка Райское Новокаховского городского округа
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В Херсонской области украинские террористы атаковали дроном автомобиль, который двигался по мосту. Внутри машины находились два мирных жителя, в результате удара один из них погиб. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Киевские террористы сегодня совершили очередное военное преступление. На мосту через канал между Каховкой и Васильевкой вражеский дрон прицельно атаковал гражданский автомобиль, в котором ехала семья из Запорожской области. Сын погиб, отец с контузией доставлен в больницу", – написал он.

Кроме того, две ракеты ВСУ взорвались на территории поселка Райское Новокаховского городского округа, в районе жилой застройки.
"Одна из них разрушила недействующую столовую, другая упала на пустыре, никто не пострадал", – уточнил губернатор.
13 июня в результате украинского обстрела в Новой Каховке погибла пожилая женщина, еще один мужчина получил ранения. Два мирных жителя пострадали также от украинского снаряда в Алешках Херсонской области.
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Херсонская областьВладимир СальдоПроисшествияНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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