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Ранен отец и погиб сын: в Херсонской области ВСУ атаковали автомобиль

Ранен отец и погиб сын: в Херсонской области ВСУ атаковали автомобиль - РИА Новости Крым, 19.06.2024

Ранен отец и погиб сын: в Херсонской области ВСУ атаковали автомобиль

В Херсонской области украинские террористы атаковали дроном автомобиль, который двигался по мосту. Внутри машины находились два мирных жителя, в результате... РИА Новости Крым, 19.06.2024

2024-06-19T16:31

2024-06-19T16:31

2024-06-19T16:31

херсонская область

владимир сальдо

происшествия

новости

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В Херсонской области украинские террористы атаковали дроном автомобиль, который двигался по мосту. Внутри машины находились два мирных жителя, в результате удара один из них погиб. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Кроме того, две ракеты ВСУ взорвались на территории поселка Райское Новокаховского городского округа, в районе жилой застройки."Одна из них разрушила недействующую столовую, другая упала на пустыре, никто не пострадал", – уточнил губернатор.13 июня в результате украинского обстрела в Новой Каховке погибла пожилая женщина, еще один мужчина получил ранения. Два мирных жителя пострадали также от украинского снаряда в Алешках Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака дронов ВСУ на Новофедоровку в Запорожской области: ранен человекВСУ обстреляли остановку возле школы в Донецке – есть погибший и раненыеДва человека ранены при повторной атаке ВСУ на Каховку

херсонская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, происшествия, новости, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу