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ВСУ обстреляли остановку возле школы в Донецке – есть погибший и раненые

ВСУ обстреляли остановку возле школы в Донецке – есть погибший и раненые - РИА Новости Крым, 19.06.2024

ВСУ обстреляли остановку возле школы в Донецке – есть погибший и раненые

Три человека ранены и один погиб в Донецке при атаке украинских боевиков в среду. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 19.06.2024

2024-06-19T14:41

2024-06-19T14:41

2024-06-19T14:41

денис пушилин

происшествия

новости

донецкая народная республика (днр)

донецк

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Три человека ранены и один погиб в Донецке при атаке украинских боевиков в среду. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Повреждены два жилых домостроения в Кировском районе Донецка. Всего на этот час зафиксированы 11 обстрелов, выпущено 26 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, рассказал глава региона.Четверо мирных жителей республики были ранены и повреждена школа при атаке ВСУ на Донецк в понедельник. В этот же день в Мариуполе подросток нашел у отца гранатомет и выстрелил – пострадали трое детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака дронов ВСУ на Новофедоровку в Запорожской области: ранен человекТри человека погибли и шесть ранены: последствия атак ВСУ на ДонецкЧетыре специалиста МЧС России попали под обстрел в Донецке

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донецк

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис пушилин, происшествия, новости, донецкая народная республика (днр), донецк, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу