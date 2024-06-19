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ВСУ обстреляли остановку возле школы в Донецке – есть погибший и раненые - РИА Новости Крым, 19.06.2024
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ВСУ обстреляли остановку возле школы в Донецке – есть погибший и раненые
ВСУ обстреляли остановку возле школы в Донецке – есть погибший и раненые - РИА Новости Крым, 19.06.2024
ВСУ обстреляли остановку возле школы в Донецке – есть погибший и раненые
Три человека ранены и один погиб в Донецке при атаке украинских боевиков в среду. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 19.06.2024
2024-06-19T14:41
2024-06-19T14:41
денис пушилин
происшествия
новости
донецкая народная республика (днр)
донецк
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Три человека ранены и один погиб в Донецке при атаке украинских боевиков в среду. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Повреждены два жилых домостроения в Кировском районе Донецка. Всего на этот час зафиксированы 11 обстрелов, выпущено 26 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, рассказал глава региона.Четверо мирных жителей республики были ранены и повреждена школа при атаке ВСУ на Донецк в понедельник. В этот же день в Мариуполе подросток нашел у отца гранатомет и выстрелил – пострадали трое детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака дронов ВСУ на Новофедоровку в Запорожской области: ранен человекТри человека погибли и шесть ранены: последствия атак ВСУ на ДонецкЧетыре специалиста МЧС России попали под обстрел в Донецке
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РИА Новости Крым
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4.7
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денис пушилин, происшествия, новости, донецкая народная республика (днр), донецк, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ обстреляли остановку возле школы в Донецке – есть погибший и раненые

Три человека ранены и один погиб из-за обстрела украинскими боевиками остановки в Донецке

14:41 19.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Три человека ранены и один погиб в Донецке при атаке украинских боевиков в среду. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"В Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВФУ у остановки общественного транспорта "Школа №106" по улице Петровского погиб мужчина, ранены девочка 2007 г. р., женщины 1955 и 1981 г. р. – их состояние оценивается как тяжелое", – написал он в своем ТГ-канале.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Повреждены два жилых домостроения в Кировском районе Донецка. Всего на этот час зафиксированы 11 обстрелов, выпущено 26 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, рассказал глава региона.
Четверо мирных жителей республики были ранены и повреждена школа при атаке ВСУ на Донецк в понедельник. В этот же день в Мариуполе подросток нашел у отца гранатомет и выстрелил – пострадали трое детей.
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Денис ПушилинПроисшествияНовостиДонецкая Народная Республика (ДНР)ДонецкВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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