https://crimea.ria.ru/20240629/katera-stolknulis-na-reke-v-rostovskoy-oblasti--est-pogibshiy-1138464044.html

Катера столкнулись на реке в Ростовской области – есть погибший

Катера столкнулись на реке в Ростовской области – есть погибший - РИА Новости Крым, 29.06.2024

Катера столкнулись на реке в Ростовской области – есть погибший

Мужчина погиб в Ростовской области из-за столкновения катеров на реке. Об этом сообщает МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 29.06.2024

2024-06-29T19:11

2024-06-29T19:11

2024-06-29T19:17

ростовская область

происшествия

новости

мчс ростовской области

реки

морской транспорт

река дон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Мужчина погиб в Ростовской области из-за столкновения катеров на реке. Об этом сообщает МЧС России по региону.Авария произошла в Азове.Проводятся следственные мероприятия, уточнили в МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв в Ростовской области – горят кровли двух домовЧетырехлетний мальчик погиб на пожаре в Ростовской областиРостовский пенсионер убил из ружья двух женщин и застрелился

ростовская область

река дон

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, происшествия, новости, мчс ростовской области, реки, морской транспорт, река дон