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Катера столкнулись на реке в Ростовской области – есть погибший - РИА Новости Крым, 29.06.2024
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Катера столкнулись на реке в Ростовской области – есть погибший
Катера столкнулись на реке в Ростовской области – есть погибший - РИА Новости Крым, 29.06.2024
Катера столкнулись на реке в Ростовской области – есть погибший
Мужчина погиб в Ростовской области из-за столкновения катеров на реке. Об этом сообщает МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 29.06.2024
2024-06-29T19:11
2024-06-29T19:17
ростовская область
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реки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Мужчина погиб в Ростовской области из-за столкновения катеров на реке. Об этом сообщает МЧС России по региону.Авария произошла в Азове.Проводятся следственные мероприятия, уточнили в МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв в Ростовской области – горят кровли двух домовЧетырехлетний мальчик погиб на пожаре в Ростовской областиРостовский пенсионер убил из ружья двух женщин и застрелился
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ростовская область, происшествия, новости, мчс ростовской области, реки, морской транспорт, река дон
Катера столкнулись на реке в Ростовской области – есть погибший

Один человек погиб в результате столкновения катеров в Ростовской области

19:11 29.06.2024 (обновлено: 19:17 29.06.2024)
 
© МЧС Ростовской областиОдин человек погиб в результате столкновения катеров в Ростовской области
Один человек погиб в результате столкновения катеров в Ростовской области
© МЧС Ростовской области
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Мужчина погиб в Ростовской области из-за столкновения катеров на реке. Об этом сообщает МЧС России по региону.
Авария произошла в Азове.

"На выходе из реки Азовки в Дон в районе лодочной станции произошло столкновение двух катеров Berkut и "Новая Ладога". В результате ЧП погиб водитель катера Berkut, пассажирка второго маломерного судна доставлена в больницу", – сказано в сообщении.

Проводятся следственные мероприятия, уточнили в МЧС.
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Ростовская областьПроисшествияНовостиМЧС Ростовской областиРекиМорской транспортРека Дон
 
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