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Взрыв в Ростовской области – горят кровли двух домов
Взрыв в Ростовской области – горят кровли двух домов - РИА Новости Крым, 26.06.2024
Взрыв в Ростовской области – горят кровли двух домов
В Ростовской области произошел взрыв, в результате которого огонь распространился на кровли двух домов. В медучреждение доставлен один пострадавший с ожогами,... РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T17:48
2024-06-26T17:48
2024-06-26T18:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Ростовской области произошел взрыв, в результате которого огонь распространился на кровли двух домов. В медучреждение доставлен один пострадавший с ожогами, сообщил губернатор области Василий Голубев.Огонь распространился на площадь около 250 квадратных метров, в тушении пожара задействованы 25 человек и 8 единиц техники.25 июня на пожаре в Ростовской области погиб четырехлетний мальчик. Трагедия произошла в поселке Мокрый Лог, в горящем жилом доме находились мать и двое детей - одного и четырех лет. Почувствовав запах дыма, женщина с младенцем выбралась из комнаты через окно. Вернуться за вторым ребенком она уже не смогла.Днем 24 июня начался крупный пожар в восьмиэтажном здании в подмосковном Фрязино. Огонь распространился на 5 000 квадратных метров, в результате трагедии погибли шесть человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Во Фрязино снова воспламенились тлеющие очаги пожараСемь человек в горящем здании: в Подмосковье пылает НИИГорели кухня и балкон: в Феодосии ликвидировали пожар в многоэтажке
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РИА Новости Крым
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пожар, взрыв, газ, происшествия, новости, василий голубев, ростовская область
Взрыв в Ростовской области – горят кровли двух домов
В Ростовской области после взрыва возник масштабный пожар - пострадал человек
17:48 26.06.2024 (обновлено: 18:49 26.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Ростовской области произошел взрыв, в результате которого огонь распространился на кровли двух домов. В медучреждение доставлен один пострадавший с ожогами, сообщил губернатор области Василий Голубев.
"В Семикаракорске по адресу ул. Крупской, 18 произошел взрыв бытового баллонного газа, огонь распространился на кровли двух соседних домов. Один человек после взрыва госпитализирован с ожогами", - написал он в Telegram-канале.
Огонь распространился на площадь около 250 квадратных метров, в тушении пожара задействованы 25 человек и 8 единиц техники.
25 июня на пожаре в Ростовской области погиб четырехлетний мальчик. Трагедия произошла в поселке Мокрый Лог, в горящем жилом доме находились мать и двое детей - одного и четырех лет. Почувствовав запах дыма, женщина с младенцем выбралась из комнаты через окно. Вернуться за вторым ребенком она уже не смогла.
Днем 24 июня начался крупный пожар в восьмиэтажном здании
в подмосковном Фрязино. Огонь распространился на 5 000 квадратных метров, в результате трагедии погибли шесть человек.
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