https://crimea.ria.ru/20240626/vzryv-v-rostovskoy-oblasti--goryat-krovli-dvukh-domov-1138384835.html

Взрыв в Ростовской области – горят кровли двух домов

Взрыв в Ростовской области – горят кровли двух домов - РИА Новости Крым, 26.06.2024

Взрыв в Ростовской области – горят кровли двух домов

В Ростовской области произошел взрыв, в результате которого огонь распространился на кровли двух домов. В медучреждение доставлен один пострадавший с ожогами,... РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T17:48

2024-06-26T17:48

2024-06-26T18:49

пожар

взрыв

газ

происшествия

новости

василий голубев

ростовская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Ростовской области произошел взрыв, в результате которого огонь распространился на кровли двух домов. В медучреждение доставлен один пострадавший с ожогами, сообщил губернатор области Василий Голубев.Огонь распространился на площадь около 250 квадратных метров, в тушении пожара задействованы 25 человек и 8 единиц техники.25 июня на пожаре в Ростовской области погиб четырехлетний мальчик. Трагедия произошла в поселке Мокрый Лог, в горящем жилом доме находились мать и двое детей - одного и четырех лет. Почувствовав запах дыма, женщина с младенцем выбралась из комнаты через окно. Вернуться за вторым ребенком она уже не смогла.Днем 24 июня начался крупный пожар в восьмиэтажном здании в подмосковном Фрязино. Огонь распространился на 5 000 квадратных метров, в результате трагедии погибли шесть человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Во Фрязино снова воспламенились тлеющие очаги пожараСемь человек в горящем здании: в Подмосковье пылает НИИГорели кухня и балкон: в Феодосии ликвидировали пожар в многоэтажке

ростовская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, взрыв, газ, происшествия, новости, василий голубев, ростовская область