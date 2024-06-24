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Семь человек в горящем здании: в Подмосковье пылает НИИ - РИА Новости Крым, 24.06.2024
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Семь человек в горящем здании: в Подмосковье пылает НИИ
Семь человек в горящем здании: в Подмосковье пылает НИИ - РИА Новости Крым, 24.06.2024
Семь человек в горящем здании: в Подмосковье пылает НИИ
Семь человек могут находиться в горящем здании НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино, по лестничным маршам удалось спасти одного человека, рассказали РИА Новости... РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T15:55
2024-06-24T16:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Семь человек могут находиться в горящем здании НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино, по лестничным маршам удалось спасти одного человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, огнем охвачены 5-7 этажи здания."Пожару присвоен третий ранг сложности. На месте работают 8 расчетов МЧС. Спасателям удалось эвакуировать одного человека. Со слов очевидцев, в здании могут находиться еще 7 человек. Поиск пострадавших продолжается. На место пожара по моему поручению выехал исполняющий обязанности начальника МЧС России по Московской области Александр Перегуда.По данным МЧС России, к тушению пожара во Фрязино привлечены 72 специалиста и 24 единицы техники, в том числе автолестницы.
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РИА Новости Крым
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андрей воробьев, пожар, москва, происшествия, новости
Семь человек в горящем здании: в Подмосковье пылает НИИ

В горящем здании НИИ "Платан" во Фрязино могут находиться семь человек

15:55 24.06.2024 (обновлено: 16:01 24.06.2024)
 
© Telegram Андрей ВоробьевВо Фрязино горит административное здание НИИ "Платан"
Во Фрязино горит административное здание НИИ Платан
© Telegram Андрей Воробьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Семь человек могут находиться в горящем здании НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино, по лестничным маршам удалось спасти одного человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"По лестничным маршам один человек спасен из пожара во Фрязино. По предварительной информации, в здании находятся еще девять человек. Спасательная операция продолжается", - сказал собеседник агентства.
По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, огнем охвачены 5-7 этажи здания.
"Пожару присвоен третий ранг сложности. На месте работают 8 расчетов МЧС. Спасателям удалось эвакуировать одного человека. Со слов очевидцев, в здании могут находиться еще 7 человек. Поиск пострадавших продолжается. На место пожара по моему поручению выехал исполняющий обязанности начальника МЧС России по Московской области Александр Перегуда.
По данным МЧС России, к тушению пожара во Фрязино привлечены 72 специалиста и 24 единицы техники, в том числе автолестницы.
 
Андрей ВоробьевПожарМоскваПроисшествияНовости
 
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