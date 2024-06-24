https://crimea.ria.ru/20240624/devyat-chelovek-v-goryaschem-zdanii-v-podmoskove-pylaet-nii-1138327695.html

Семь человек в горящем здании: в Подмосковье пылает НИИ

Семь человек в горящем здании: в Подмосковье пылает НИИ - РИА Новости Крым, 24.06.2024

Семь человек в горящем здании: в Подмосковье пылает НИИ

Семь человек могут находиться в горящем здании НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино, по лестничным маршам удалось спасти одного человека, рассказали РИА Новости... РИА Новости Крым, 24.06.2024

2024-06-24T15:55

2024-06-24T15:55

2024-06-24T16:01

андрей воробьев

пожар

москва

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Семь человек могут находиться в горящем здании НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино, по лестничным маршам удалось спасти одного человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, огнем охвачены 5-7 этажи здания."Пожару присвоен третий ранг сложности. На месте работают 8 расчетов МЧС. Спасателям удалось эвакуировать одного человека. Со слов очевидцев, в здании могут находиться еще 7 человек. Поиск пострадавших продолжается. На место пожара по моему поручению выехал исполняющий обязанности начальника МЧС России по Московской области Александр Перегуда.По данным МЧС России, к тушению пожара во Фрязино привлечены 72 специалиста и 24 единицы техники, в том числе автолестницы.

москва

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, пожар, москва, происшествия, новости