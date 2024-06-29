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Правительство РФ продлило разрешение на экспорт бензина - РИА Новости Крым, 29.06.2024
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Правительство РФ продлило разрешение на экспорт бензина
Правительство РФ продлило разрешение на экспорт бензина - РИА Новости Крым, 29.06.2024
Правительство РФ продлило разрешение на экспорт бензина
Правительство России продлило разрешение на экспорт бензина до 31 июля, соответствующее постановление размещено на портале официального опубликования правовых... РИА Новости Крым, 29.06.2024
2024-06-29T17:21
2024-06-29T18:13
правительство россии
новости
бензин
топливо
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Правительство России продлило разрешение на экспорт бензина до 31 июля, соответствующее постановление размещено на портале официального опубликования правовых актов.Документ вносит изменение в постановление правительства от 29 февраля №243 "О введении временного запрета на вывоз бензина товарного из Российской Федерации".Разрешение на экспорт действительно до 31 июля 2024 года, указано в постановлении.Как уточнил министр энергетики Сергей Цивилев, ведомство в ежесуточном режиме следит за ситуацией с топливом и дальнейшие шаги будут приниматься в зависимости от потребностей рынка.Кабмин временно отменил запрет на экспорт бензина 20 мая. Он действовал с 1 марта и был рассчитан до 31 августа. Меру ввели для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса.При этом ограничения не касались продукции, вывозимой для оказания международной гуманитарной помощи и личного пользования. Также запрет не распространялся на поставки в рамках межправительственных соглашений, включая страны ЕАЭС.
https://crimea.ria.ru/20240521/chto-budet-s-tsenami-na-benzin-iz-za-otmeny-zapreta-na-eksport-iz-rossii-1137472695.html
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правительство россии, новости, бензин, топливо, россия
Правительство РФ продлило разрешение на экспорт бензина

Разрешение на экспорт бензина продлено до 31 июля

17:21 29.06.2024 (обновлено: 18:13 29.06.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЭшелон с топливом во время разгрузки на базе нефтепродуктов. Архивное фото
Эшелон с топливом во время разгрузки на базе нефтепродуктов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Правительство России продлило разрешение на экспорт бензина до 31 июля, соответствующее постановление размещено на портале официального опубликования правовых актов.
Документ вносит изменение в постановление правительства от 29 февраля №243 "О введении временного запрета на вывоз бензина товарного из Российской Федерации".
Разрешение на экспорт действительно до 31 июля 2024 года, указано в постановлении.
Как уточнил министр энергетики Сергей Цивилев, ведомство в ежесуточном режиме следит за ситуацией с топливом и дальнейшие шаги будут приниматься в зависимости от потребностей рынка.

"На внутреннем рынке сформирован достаточный объем запасов моторных топлив, спрос полностью обеспечен предложением", – приводит его слова Telegram-канал ведомства.

Кабмин временно отменил запрет на экспорт бензина 20 мая. Он действовал с 1 марта и был рассчитан до 31 августа. Меру ввели для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса.
При этом ограничения не касались продукции, вывозимой для оказания международной гуманитарной помощи и личного пользования. Также запрет не распространялся на поставки в рамках межправительственных соглашений, включая страны ЕАЭС.
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