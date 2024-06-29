https://crimea.ria.ru/20240629/pravitelstvo-rf-prodlilo-razreshenie-na-eksport-benzina-1138460975.html

Правительство РФ продлило разрешение на экспорт бензина

Правительство РФ продлило разрешение на экспорт бензина - РИА Новости Крым, 29.06.2024

Правительство РФ продлило разрешение на экспорт бензина

Правительство России продлило разрешение на экспорт бензина до 31 июля, соответствующее постановление размещено на портале официального опубликования правовых... РИА Новости Крым, 29.06.2024

2024-06-29T17:21

2024-06-29T17:21

2024-06-29T18:13

правительство россии

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бензин

топливо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Правительство России продлило разрешение на экспорт бензина до 31 июля, соответствующее постановление размещено на портале официального опубликования правовых актов.Документ вносит изменение в постановление правительства от 29 февраля №243 "О введении временного запрета на вывоз бензина товарного из Российской Федерации".Разрешение на экспорт действительно до 31 июля 2024 года, указано в постановлении.Как уточнил министр энергетики Сергей Цивилев, ведомство в ежесуточном режиме следит за ситуацией с топливом и дальнейшие шаги будут приниматься в зависимости от потребностей рынка.Кабмин временно отменил запрет на экспорт бензина 20 мая. Он действовал с 1 марта и был рассчитан до 31 августа. Меру ввели для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса.При этом ограничения не касались продукции, вывозимой для оказания международной гуманитарной помощи и личного пользования. Также запрет не распространялся на поставки в рамках межправительственных соглашений, включая страны ЕАЭС.

https://crimea.ria.ru/20240521/chto-budet-s-tsenami-na-benzin-iz-za-otmeny-zapreta-na-eksport-iz-rossii-1137472695.html

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правительство россии, новости, бензин, топливо, россия