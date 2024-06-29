https://crimea.ria.ru/20240629/muzykalnye-tayny-montedora-raskroyut-v-nikitskom-botsadu-1138452461.html

Музыкальные "Тайны Монтедора" раскроют в Никитском ботсаду

Музыкальные "Тайны Монтедора" раскроют в Никитском ботсаду - РИА Новости Крым, 29.06.2024

Музыкальные "Тайны Монтедора" раскроют в Никитском ботсаду

В Никитском ботаническом саду в воскресенье устроят музыкальный пикник "Тайны Монтедора", сообщается в официальном Telegram-канале сада. РИА Новости Крым, 29.06.2024

2024-06-29T21:17

2024-06-29T21:17

2024-06-29T21:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Никитском ботаническом саду в воскресенье устроят музыкальный пикник "Тайны Монтедора", сообщается в официальном Telegram-канале сада.В садовых декорациях зазвучат известные классические произведения и знаменитые мелодии из фильмов и мюзиклов, в том числе – Besame mucho, Fly me the moon, "Старый рояль" и "Нью-Йорк, Нью-Йорк" и другие. Поскольку концерт пройдет в формате музыкального пикника, гостям рекомендуют брать с собой пледы, напитки, закуски. Мероприятие начнется в 17 часов.Вечером 28 июня крымский южнобережный Воронцовский дворец открыл летний сезон концертов "Под сенью воронцовского платана". В этом году цикл концертов открывали музыканты Академического симфонического оркестра Крымского концертного объединения. Летние выступления планируются на разных площадках Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника. В частности, музыканты будут выступать в декорациях Массандровского дворца в рамках еще одного летнего цикла – "Чарующее музыки звучанье".Читайте также на РИА Новости Крым:Музыка и древности: в музее-заповеднике "Неаполь Скифский" дадут концертВ картинной галерее Айвазовского в Крыму стартует музыкальный проектМудрость сказок и новый почерк: Крымскому академическому театру кукол 85

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никитский ботанический сад, новости крыма, крым, культура, искусство