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Музыкальные "Тайны Монтедора" раскроют в Никитском ботсаду - РИА Новости Крым, 29.06.2024
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Музыкальные "Тайны Монтедора" раскроют в Никитском ботсаду
Музыкальные "Тайны Монтедора" раскроют в Никитском ботсаду - РИА Новости Крым, 29.06.2024
Музыкальные "Тайны Монтедора" раскроют в Никитском ботсаду
В Никитском ботаническом саду в воскресенье устроят музыкальный пикник "Тайны Монтедора", сообщается в официальном Telegram-канале сада. РИА Новости Крым, 29.06.2024
2024-06-29T21:17
2024-06-29T21:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Никитском ботаническом саду в воскресенье устроят музыкальный пикник "Тайны Монтедора", сообщается в официальном Telegram-канале сада.В садовых декорациях зазвучат известные классические произведения и знаменитые мелодии из фильмов и мюзиклов, в том числе – Besame mucho, Fly me the moon, "Старый рояль" и "Нью-Йорк, Нью-Йорк" и другие. Поскольку концерт пройдет в формате музыкального пикника, гостям рекомендуют брать с собой пледы, напитки, закуски. Мероприятие начнется в 17 часов.Вечером 28 июня крымский южнобережный Воронцовский дворец открыл летний сезон концертов "Под сенью воронцовского платана". В этом году цикл концертов открывали музыканты Академического симфонического оркестра Крымского концертного объединения. Летние выступления планируются на разных площадках Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника. В частности, музыканты будут выступать в декорациях Массандровского дворца в рамках еще одного летнего цикла – "Чарующее музыки звучанье".Читайте также на РИА Новости Крым:Музыка и древности: в музее-заповеднике "Неаполь Скифский" дадут концертВ картинной галерее Айвазовского в Крыму стартует музыкальный проектМудрость сказок и новый почерк: Крымскому академическому театру кукол 85
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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никитский ботанический сад, новости крыма, крым, культура, искусство
Музыкальные "Тайны Монтедора" раскроют в Никитском ботсаду

В Никитском ботсаду устроят музыкальный пикник "Тайны Монтедора"

21:17 29.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНикитский ботанический сад, бал хризантем
Никитский ботанический сад, бал хризантем - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Никитском ботаническом саду в воскресенье устроят музыкальный пикник "Тайны Монтедора", сообщается в официальном Telegram-канале сада.

"Мероприятие состоится в парке Монтедор, который находится на территории НБС. Программу представят струнный оркестр и солисты Крымского концертного объединения", – сказано в сообщении.

В садовых декорациях зазвучат известные классические произведения и знаменитые мелодии из фильмов и мюзиклов, в том числе – Besame mucho, Fly me the moon, "Старый рояль" и "Нью-Йорк, Нью-Йорк" и другие. Поскольку концерт пройдет в формате музыкального пикника, гостям рекомендуют брать с собой пледы, напитки, закуски. Мероприятие начнется в 17 часов.
Вечером 28 июня крымский южнобережный Воронцовский дворец открыл летний сезон концертов "Под сенью воронцовского платана". В этом году цикл концертов открывали музыканты Академического симфонического оркестра Крымского концертного объединения. Летние выступления планируются на разных площадках Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника. В частности, музыканты будут выступать в декорациях Массандровского дворца в рамках еще одного летнего цикла – "Чарующее музыки звучанье".
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Никитский ботанический садНовости КрымаКрымКультураИскусство
 
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Заголовок открываемого материала
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