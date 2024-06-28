https://crimea.ria.ru/20240628/pod-senyu-vorontsovskogo-platana---vo-dvortsakh-kryma-zazvuchit-muzyka-1138437510.html

"Под сенью воронцовского платана" - во дворцах Крыма зазвучит музыка

"Под сенью воронцовского платана" - во дворцах Крыма зазвучит музыка - РИА Новости Крым, 28.06.2024

"Под сенью воронцовского платана" - во дворцах Крыма зазвучит музыка

Вечером 28 июня крымский южнобережный Воронцовский дворец погрузится в звуки симфонической музыки - здесь открывается летний сезон концертов "Под сенью... РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T19:05

2024-06-28T19:05

2024-06-28T19:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Вечером 28 июня крымский южнобережный Воронцовский дворец погрузится в звуки симфонической музыки - здесь открывается летний сезон концертов "Под сенью воронцовского платана". О том, каким будет новый концертный сезон, РИА Новости Крым рассказал директор Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника Александр Балинченко.Открытие летнего сезонаВ год празднования 80-летия освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков концертный цикл решено открыть музыкальным посвящением памятным событиям весны 1944 года. В концерте примут участие Заслуженные артистки Крыма Арзы Меджидова и Анна Глушко, Заслуженный деятель искусств города Севастополя Михаил Игнатов, а также финалист теле-шоу "Х-Фактор" Яков Головко. Художественный руководитель и главный дирижер - заслуженный деятель искусств Украины и Республики Крым Александр Долинский.Концерты во дворцах"Начало концертов - в 19 часов. Это время выбрано не случайно: мы очень хотим, чтобы гости мероприятия, открыв музыкальный вечер, постепенно погрузились в сказочную южную ночь. Каждый из концертов сезона в первой половине лета будет начинаться по пятницам в это же время. В августе и сентябре концерты будут начинаться раньше - с 18 часов", - говорит директор музейного учреждения.При этом, по его словам, летние выступления планируются на разных площадках Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника. В частности, музыканты будут выступать в декорациях Массандровского дворца в рамках еще одного летнего цикла - "Чарующее музыки звучанье"."Еще одна особенность этого сезона - три концерта "Музыкальной сборной России" в Воронцовском дворце. Это уникальный проект в котором выступают лауреаты международных конкурсов, потрясающие музыканты на уникальных инструментах. Например, это скрипки, некоторым из которых по нескольку сотен лет", - продолжает собеседник агентства.Расписание концертов он рекомендует уточнять на официальном сайте Алупкинского музейного заповедника и обещает, что программа мероприятий никого не разочарует:Воронцовский дворец сейчас находится на реконструкции, которая закончится к ноябрю 2024 года. Все время ремонта, а это практически шесть лет, дворец был открыт для посещения и продолжал принимать туристов. Проект осуществляется на средства федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. На эти цели было выделено 535,2 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:По пушкинским местам: по Крыму вслед за поэтомВо дворце "Дюльбер" в Крыму появился еще один уникальный музейТайны дома Стамболи: когда откроют историческую дачу в Феодосии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронцовский дворец, культура, крым, новости крыма, общество, александр балинченко, алупка