Фонтаны и брусчатка из Карелии: что сделано в Воронцовском дворце

АЛУПКА, 27 мая – РИА Новости Крым. Реконструкция Воронцовского дворца и прилегающей территории закончится к ноябрю 2024 года. Все время ремонта, а это практически шесть лет, дворец был открыт для посещения и продолжал принимать туристов, что требовало и требует немало усилий как от сотрудников Алупкинского музея-заповедника, так и от строителей.Самые тяжелые работы на территории – инженерные – практически окончены. В настоящий момент ведется мощение прилегающей территории."Сейчас проходят отделочные работы по благоустройству. В данный момент укладываем брусчатку, бордюры, и приходится одновременно работать и пропускать группы туристов. Гранита у нас в работе два вида: в Шуваловском проезде и на территории хоздвора – одна порода, и вторая – брусчатка, которая ведет по Дворцовому шоссе и дальше на восток от территории северной парадной площади. Стараемся, чтобы и нам самим было потом приятно посмотреть на свою работу", – рассказал корреспонденту РИА Новости Крым прораб Игорь Панков.По его словам, работы идут с опережением графика. Проект осуществляется на средства федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. На эти цели было выделено 535,2 млн рублей.Та же подрядная фирма, которая сейчас восстанавливает исторический облик Воронцовского дворца, ранее работала и на других исторических культурных объектах в Крыму. Например, именно они выполняли работы во дворце-визитной карточке Крыма "Ласточкино гнездо". Они же занимались прокладкой в Воронцовском дворце всех внутренних сетей.Ранее под мощением расположили пожарный водопровод, которого здесь никогда не было. Сейчас же, по нормам российского законодательства, он необходим. Также переложили водопровод и канализацию. При этом ливневую и бытовую канализации разделили. Только на реставрацию и ремонт подземных коммуникаций было выделено около 290 миллионов рублей.При выполнении работ по мощению Шуваловского проезда восстановили чугунные люки на колодцах. Они выполнены по индивидуальному заказу, по историческим образцам, которые были найдены здесь же, под вскрытым асфальтом.Уже отремонтированы крыши различных зданий музейного комплекса."Заменены все кровли над основными корпусами – это хозяйственный корпус, Шуваловский корпус, Шуваловский флигель, главный корпус и библиотечный корпус, общей площадью 5,5 тысяч квадратных метров. Все эти кровли сейчас заменены на медное покрытие с протезированием стропильных систем, с обработкой всех деревянных конструкций кровли. Это очень большая работа", – рассказал РИА Новости Крым заместитель директора Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника Константин Касперович.Большая и дорогая. И проектировщики, и реконструкторы были вынуждены идти на компромиссы между историческими материалами, которые использовались при постройке, и современностью.Сейчас из-за работ по мощению не работают дворцовая художественная галерея, Воронцовская кухня, экспозиция на втором этаже над кухней."В Шуваловском проезде один из лучших видов на вершину Ай-Петри. Это вообще очень важное место. Здесь можно проводить различные мероприятия. Ближайший концерт у нас будет организован на территории хозяйственного двора, к 1 июня мы просим строителей завершить работы по благоустройству территории", – рассказывает замдиректора.Для посетителей уже открыт легендарный Зимний сад. Туристы охотно фотографируются на фоне белоснежных статуй в вечнозеленой листве.Из окон Зимнего сада открывается вид на море, на Южную террасу. Туда выход для посетителей пока закрыт, а на самой террасе лежат пронумерованные архитектурные элементы, похожие на разобранный конструктор.Еще один интересный уже восстановленный объект парка – это реплика фонтана слез в Бахчисарае. Он называется "Мария" и начинает каскад фонтанов, расположенных в парке по пути от дворца к морю. "Мария" включает еще небольшой каскадный фонтан рядом. Эти объекты открыты для туристов после реконструкции."Из одного фонтана вода перетекает в другой. Фонтан "Мария" мы скоро подключим, он будет райским: рядом растут розы, роскошная глициния… Петербуржцы, надо сказать, очень профессионально восстановили навершие нижнего фонтана. Оно было утрачено и его восстанавливали по старым фотографиям", – говорит Касперович.В ближайшей перспективе также освещение парка. Планируется установить около 500 наземных светильников и фонарей на опорных столбах. Тогда дворец и его парк по вечерам заиграют в новом свете.А еще по дополнительной программе меценаты мостят Дворцовое шоссе, которое ведет от моря к восточному выходу из парка. Эти работы планируется выполнить к 2025 году.Но на этом руководство Алупкинского дворца-музея в преобразованиях не останавливается, заверяет Константин Касперович.
АЛУПКА, 27 мая – РИА Новости Крым. Реконструкция Воронцовского дворца и прилегающей территории закончится к ноябрю 2024 года. Все время ремонта, а это практически шесть лет, дворец был открыт для посещения и продолжал принимать туристов, что требовало и требует немало усилий как от сотрудников Алупкинского музея-заповедника, так и от строителей.
Самые тяжелые работы на территории – инженерные – практически окончены. В настоящий момент ведется мощение прилегающей территории.
"Сейчас проходят отделочные работы по благоустройству. В данный момент укладываем брусчатку, бордюры, и приходится одновременно работать и пропускать группы туристов. Гранита у нас в работе два вида: в Шуваловском проезде и на территории хоздвора – одна порода, и вторая – брусчатка, которая ведет по Дворцовому шоссе и дальше на восток от территории северной парадной площади. Стараемся, чтобы и нам самим было потом приятно посмотреть на свою работу", – рассказал корреспонденту РИА Новости Крым прораб Игорь Панков.
По его словам, работы идут с опережением графика. Проект осуществляется на средства федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. На эти цели было выделено 535,2 млн рублей.
Та же подрядная фирма, которая сейчас восстанавливает исторический облик Воронцовского дворца, ранее работала и на других исторических культурных объектах в Крыму. Например, именно они выполняли работы во дворце-визитной карточке Крыма "Ласточкино гнездо". Они же занимались прокладкой в Воронцовском дворце всех внутренних сетей.
"Грунт здесь тяжелый: куда не кинешь – везде выступы диабазовых пород. И надо было как-то их проходить. Но самое сложное – понимать, что мы работаем в музее. Соответственно, это и наше поведение, и отношение к работе, и к сохранности культурных ценностей", – рассказывает Панков.
Ранее под мощением расположили пожарный водопровод, которого здесь никогда не было. Сейчас же, по нормам российского законодательства, он необходим. Также переложили водопровод и канализацию. При этом ливневую и бытовую канализации разделили. Только на реставрацию и ремонт подземных коммуникаций было выделено около 290 миллионов рублей.
При выполнении работ по мощению Шуваловского проезда восстановили чугунные люки на колодцах. Они выполнены по индивидуальному заказу, по историческим образцам, которые были найдены здесь же, под вскрытым асфальтом.
Уже отремонтированы крыши различных зданий музейного комплекса.
"Заменены все кровли над основными корпусами – это хозяйственный корпус, Шуваловский корпус, Шуваловский флигель, главный корпус и библиотечный корпус, общей площадью 5,5 тысяч квадратных метров. Все эти кровли сейчас заменены на медное покрытие с протезированием стропильных систем, с обработкой всех деревянных конструкций кровли. Это очень большая работа", – рассказал РИА Новости Крым заместитель директора Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника Константин Касперович.
Большая и дорогая. И проектировщики, и реконструкторы были вынуждены идти на компромиссы между историческими материалами, которые использовались при постройке, и современностью.
"Важно было найти решение не астрономически дорогое. Например, ливневые лотки раньше были из свинца, воронки тоже. Ну, у нас до свинца дело не дошло. Сделали из меди. И принцип соблюден – все канализовано", – проводит нам экскурсию Константин Касперович.
Сейчас из-за работ по мощению не работают дворцовая художественная галерея, Воронцовская кухня, экспозиция на втором этаже над кухней.
"В Шуваловском проезде один из лучших видов на вершину Ай-Петри. Это вообще очень важное место. Здесь можно проводить различные мероприятия. Ближайший концерт у нас будет организован на территории хозяйственного двора, к 1 июня мы просим строителей завершить работы по благоустройству территории", – рассказывает замдиректора.
Для посетителей уже открыт легендарный Зимний сад. Туристы охотно фотографируются на фоне белоснежных статуй в вечнозеленой листве.
Из окон Зимнего сада открывается вид на море, на Южную террасу. Туда выход для посетителей пока закрыт, а на самой террасе лежат пронумерованные архитектурные элементы, похожие на разобранный конструктор.
"На Южном фасаде работы продолжаются, туристы не ходят. Со временем движение здесь восстановится, это программа текущего года. Запланированы довольно большие работы. Мы видим демонтированные конструкции ограждения террасы, столбы с навершиями. Они все пронумерованы. Сейчас ждем проект и финансирование", – рассказывает наш собеседник.
Еще один интересный уже восстановленный объект парка – это реплика фонтана слез в Бахчисарае. Он называется "Мария" и начинает каскад фонтанов, расположенных в парке по пути от дворца к морю. "Мария" включает еще небольшой каскадный фонтан рядом. Эти объекты открыты для туристов после реконструкции.
"Из одного фонтана вода перетекает в другой. Фонтан "Мария" мы скоро подключим, он будет райским: рядом растут розы, роскошная глициния… Петербуржцы, надо сказать, очень профессионально восстановили навершие нижнего фонтана. Оно было утрачено и его восстанавливали по старым фотографиям", – говорит Касперович.
В ближайшей перспективе также освещение парка. Планируется установить около 500 наземных светильников и фонарей на опорных столбах. Тогда дворец и его парк по вечерам заиграют в новом свете.
А еще по дополнительной программе меценаты мостят Дворцовое шоссе, которое ведет от моря к восточному выходу из парка. Эти работы планируется выполнить к 2025 году.
Но на этом руководство Алупкинского дворца-музея в преобразованиях не останавливается, заверяет Константин Касперович.
"По всему художественному убранству дворца будут наши следующие шаги. Это запланировано на следующий год. Проект одобрен министерством культуры РФ. Там сумма порядка 30 миллионов рублей. Ждем прохождения всех необходимых процедур", – сказал он.
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