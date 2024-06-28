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Мудрость сказок и новый почерк: Крымскому академическому театру кукол 85

Мудрость сказок и новый почерк: Крымскому академическому театру кукол 85 - РИА Новости Крым, 28.06.2024

Мудрость сказок и новый почерк: Крымскому академическому театру кукол 85

Крымский академический театр кукол отмечает 85-летие и готовится к новому сезону и гастролям. Как артисты под руководством нового главного режиссера исполняют... РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T19:55

2024-06-28T19:55

2024-06-28T19:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Крымский академический театр кукол отмечает 85-летие и готовится к новому сезону и гастролям. Как артисты под руководством нового главного режиссера исполняют мечты зрителей и о чем мечтают сами, РИА Новости Крым рассказала руководитель литературно-драматургической части театра Галина Телегина.Сегодня в афише театра более 45 спектаклей, и список все время растет. Новый 86-й сезон Крымский академический театр кукол откроет 11 сентября премьерой "Кошачья одиссея" по пьесе Екатерины Точанской. Потом артистов в рамках федеральной программы ждут большие гастроли в Тамбове.А уже концу 2024 года – юбилейного года А. С. Пушкина (в 2024 году Россия празднует 225-летие со дня рождения великого русского писателя и поэта) театр готовит новую постановку "Моцарт и Сальери".С новым режиссером-постановщиком Дмитрием Смирновым, который пришел в сентябре прошлого года, ставятся и новые амбициозные цели, работа кипит, говорит Телегина. В проектах принимают участие и корифеи, и молодые артисты, недавно пополнившие труппу.В этом году театр активно работает не только для крымчан, но и для зрителей в соседнем регионе: в Севастополь с постановками приезжали уже не раз."У нас совместный проект с Севастопольской детской школой искусств. Мы несколько раз приезжали в течение этого года и показывали спектакли, а они представляли выставку", – уточнила Телегина.Исполняя мечты публики о хороших, красивых и нужных спектаклях, артисты и сами мечтают – о новом здании театра. После заморозки его строительства на месте старого, снесенного на улице Горького, 9 работы возобновились и теперь идут полным ходом, говорит Телегина.Свои проекты Крымский академический театр кукол пока представляет на малой сцене Русского театра. Цели и задачи его остаются прежними – "сохранять, приумножать и передавать детям исконную мудрость поколений, заложенную в русских сказках и все то лучшее, что есть в мире – литературе и драматургии", говорит Телегина.Крымский академический театр кукол празднует 85-летний юбилей 28 июня. Его история началась в 1939 году. Первый театральный сезон открыла сказка "Аленький цветочек". За 85 лет театр создал сотни постановок. В 2007 году театр был удостоен звания "Академический".Главным юбилейным событием в день празднования юбилея стал концерт-капустник, подготовленный труппой для коллектива, ветеранов театра и гостей. Также в рамках программы праздничного вечера поздравили и вручили награды лучшим.Читайте также на РИА Новости Крым:Актер Юрий Васильев: я влюбился в Крым Кто получил "Боспорскую Нику" на фестивале античного искусства в Керчи

https://crimea.ria.ru/20240312/kak-v-krymu-vosstanavlivayut-teatralnyy-dolgostroy-1135588382.html

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