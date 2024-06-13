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Кто получил "Боспорскую Нику" на фестивале античного искусства в Керчи - РИА Новости Крым, 13.06.2024
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Кто получил "Боспорскую Нику" на фестивале античного искусства в Керчи
Кто получил "Боспорскую Нику" на фестивале античного искусства в Керчи - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Кто получил "Боспорскую Нику" на фестивале античного искусства в Керчи
В Керчи завершился XXVI фестиваль античного искусства "Боспорские агоны". В число победителей вошли актеры из Севастополя. РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T21:13
2024-06-13T21:13
новости крыма
культура
боспорские агоны
керчь
юрий васильев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. В Керчи завершился XXVI фестиваль античного искусства "Боспорские агоны". В число победителей вошли актеры из Севастополя.Официальная церемония закрытия под названием "Мост между прошлым и будущим" прошла сегодня в ДК "Корабел". Зрителям показали, где живут музы Аполлона и какие эпохи соединил Крымский мост. Автор сценария и режиссер церемонии закрытия – заслуженный работник культуры Республики Крым Светлана Горбунова.Итогом фестиваля стало награждение победителей, которые получили заветную "Боспорскую Нику". Определяло их профессиональное жюри, возглавляет которое четвертый год подряд народный артист России, актер и режиссер Московского академического театра сатиры Юрий Васильев.Гран-при фестиваля завевал Таганрогский камерный театр, который привез в Керчь спектакль "Мойры Богудонии", поставленный по пьесе Константина Федорова "Мойры Петроградского района". Для спектакля этого театра место действия было перенесено из Санкт-Петербурга в Таганрог.По словам председателя жюри, приз за лучшую женскую роль решили отдать сразу двум актрисам из Севастопольского академического русского драматического театра им. А. В. Луначарского Ирине Демидкиной и Ольге Лукашевич, которые сыграли в спектакле по комедии Аристофана "Лягушки"."С точки зрения патриотизма лучший – спектакль "Севастопольский мальчик", – говорит Юрий Васильев.Александр Ревков из Севастопольского театра юного зрителя получил главный приз фестиваля за лучшую мужскую роль. Он сыграл роль Маркуши в спектакле "Севастопольский мальчик", действие которого переносит зрителя в историю Первой обороны города.Впервые на фестиваль античного искусства в Крым приехал Камчатский театр драмы и комедии и увозит домой "Боспорскую Нику" за современное прочтение античной темы.Народное признание получил вокальный коллектив "NON SOLO" из Екатеринбурга.Екатеринбургский государственный театральный институт подал "Боспорские надежды", а Феодосийский театр "Парадокс" отметили "За верность античной теме". Диплом участника получил Керченский драматический театр им. А. С. Пушкина.Перед открытием фестиваля председатель жюри Юрий Васильев в интервью РИА Новости Крым рассказал, что "критерий при выборе победителей один: тебя трогает или нет".Официальная церемония открытия XXVI фестиваля "Боспорские агоны" прошла 8 июня постановкой "Мельпомена в Пантикапее" Крымского академического государственного музыкального театра, который представил собственную версию рождения театра. На открытии фестиваля стало известно, что Юрию Васильеву присвоено звание "Заслуженный деятель искусств Республики Крым".В этот же день на "Аллее звезд" рядом с памятником Василию Лановому "зажгли" новые имена народных артистов России: Александра Голобородько, Ларисы Лужиной и Юрия Васильева.На протяжении пяти дней в Керчи звучали стихи, песни, игра актеров. Профессионалы проводили для начинающих артистов мастер-классы. Прошли и спортивные состязания – Малые Олимпийские игры.Несколько дней работала интерактивная греческая усадьба "Эмпорий", где можно было познакомиться с античными ремеслами, гончарным и ювелирным делом. В Картинной галерее открылись тематические выставки, в том числе "Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник им. А. А. Горбенко" привез выставку "Ярмарка меди" из фондовой коллекции Ростовской области.Юрий Васильев, Татьяна Титова, Сергей Беляев и Арина Кирсанова – актеры Московского академического театра сатиры, который в этом году отмечает 100-летний юбилей – провели творческий вечер. В его завершение керченский художник Валентин Полюшкин преподнес сюрприз Юрию Васильеву: по случаю предстоящего 70-летнего юбилея артиста вручил ему свою картину с изображением актера в роли Ивана Грозного в спектакле "Иван Васильевич".12 июня – в День России – участники фестиваля дали концерт для жителей и гостей города. А вечером артисты Екатеринбургского государственного театрального института вне программы фестиваля выступили на набережной Керчи.Через год, традиционно в начале июня, фестиваль античного искусства "Боспорские агоны" снова вернется в Керчь. Председатель его жюри пообещал, что тоже обязательно приедет снова."Я теперь все – повязан с Керчью", – сказал РИА Новости Крым Юрий Васильев.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появится новый туристический маршрут по античным местамВ Керчи открыли памятник Василию ЛановомуВ Крыму открыли обновленный турмаршрут на Арпатских водопадах
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РИА Новости Крым
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новости крыма, культура, боспорские агоны, керчь, юрий васильев
Кто получил "Боспорскую Нику" на фестивале античного искусства в Керчи

Фестиваль "Боспорские агоны" завершился в Керчи – кто стал победителем

21:13 13.06.2024
 
© РИА Новости КрымЦеремония закрытия фестиваля "Боспорские агоны" в Керчи
Церемония закрытия фестиваля Боспорские агоны в Керчи - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. В Керчи завершился XXVI фестиваль античного искусства "Боспорские агоны". В число победителей вошли актеры из Севастополя.

"26-й фестиваль античного искусства "Боспорские агоны" считать закрытым", – произнесли генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея заповедника Татьяна Умрихина и председатель жюри Юрий Васильев.

Официальная церемония закрытия под названием "Мост между прошлым и будущим" прошла сегодня в ДК "Корабел". Зрителям показали, где живут музы Аполлона и какие эпохи соединил Крымский мост. Автор сценария и режиссер церемонии закрытия – заслуженный работник культуры Республики Крым Светлана Горбунова.
Итогом фестиваля стало награждение победителей, которые получили заветную "Боспорскую Нику". Определяло их профессиональное жюри, возглавляет которое четвертый год подряд народный артист России, актер и режиссер Московского академического театра сатиры Юрий Васильев.
Гран-при фестиваля завевал Таганрогский камерный театр, который привез в Керчь спектакль "Мойры Богудонии", поставленный по пьесе Константина Федорова "Мойры Петроградского района". Для спектакля этого театра место действия было перенесено из Санкт-Петербурга в Таганрог.
"Таганрог для меня абсолютное открытие. Поначалу все шло ровно. Но, когда я увидел их декорации, когда они вышли, у меня сразу возникло ощущение, что сейчас и будет гран-при. Фантастические ребята. Я рад, что это случилось – у нас не было претендентов на главный приз", – признался РИА Новости Крым Юрий Васильев.
По словам председателя жюри, приз за лучшую женскую роль решили отдать сразу двум актрисам из Севастопольского академического русского драматического театра им. А. В. Луначарского Ирине Демидкиной и Ольге Лукашевич, которые сыграли в спектакле по комедии Аристофана "Лягушки".
"С точки зрения патриотизма лучший – спектакль "Севастопольский мальчик", – говорит Юрий Васильев.
Александр Ревков из Севастопольского театра юного зрителя получил главный приз фестиваля за лучшую мужскую роль. Он сыграл роль Маркуши в спектакле "Севастопольский мальчик", действие которого переносит зрителя в историю Первой обороны города.
Впервые на фестиваль античного искусства в Крым приехал Камчатский театр драмы и комедии и увозит домой "Боспорскую Нику" за современное прочтение античной темы.
Народное признание получил вокальный коллектив "NON SOLO" из Екатеринбурга.
Екатеринбургский государственный театральный институт подал "Боспорские надежды", а Феодосийский театр "Парадокс" отметили "За верность античной теме". Диплом участника получил Керченский драматический театр им. А. С. Пушкина.
Перед открытием фестиваля председатель жюри Юрий Васильев в интервью РИА Новости Крым рассказал, что "критерий при выборе победителей один: тебя трогает или нет".
© РИА Новости КрымДиплом участника Керченскому театру
Диплом участника Керченскому театру
1 из 8
Диплом участника Керченскому театру
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМузы Аполлона с главным призом фестиваля "Боспорская Ника"
Музы Аполлона с главным призом фестиваля Боспорская Ника
2 из 8
Музы Аполлона с главным призом фестиваля "Боспорская Ника"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымФеодосийский театр
Феодосийский театр
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Феодосийский театр
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© РИА Новости Крым"Боспорские надежды" театру из Екатеринбурга
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Лучшая женская роль - Ирина Димидкина, Севастополь
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© РИА Новости КрымОбладатель Гран-при
Обладатель Гран-при
8 из 8
Обладатель Гран-при
© РИА Новости Крым
1 из 8
Диплом участника Керченскому театру
© РИА Новости Крым
2 из 8
Музы Аполлона с главным призом фестиваля "Боспорская Ника"
© РИА Новости Крым
3 из 8
Феодосийский театр
© РИА Новости Крым
4 из 8
"Боспорские надежды" театру из Екатеринбурга
© РИА Новости Крым
5 из 8
Первая "Боспорская Ника" Non Solo - Народное признание
© РИА Новости Крым
6 из 8
Камчатка - Современное прочтение античной темы
© РИА Новости Крым
7 из 8
Лучшая женская роль - Ирина Димидкина, Севастополь
© РИА Новости Крым
8 из 8
Обладатель Гран-при
© РИА Новости Крым
Официальная церемония открытия XXVI фестиваля "Боспорские агоны" прошла 8 июня постановкой "Мельпомена в Пантикапее" Крымского академического государственного музыкального театра, который представил собственную версию рождения театра. На открытии фестиваля стало известно, что Юрию Васильеву присвоено звание "Заслуженный деятель искусств Республики Крым".
В этот же день на "Аллее звезд" рядом с памятником Василию Лановому "зажгли" новые имена народных артистов России: Александра Голобородько, Ларисы Лужиной и Юрия Васильева.
На протяжении пяти дней в Керчи звучали стихи, песни, игра актеров. Профессионалы проводили для начинающих артистов мастер-классы. Прошли и спортивные состязания – Малые Олимпийские игры.
Несколько дней работала интерактивная греческая усадьба "Эмпорий", где можно было познакомиться с античными ремеслами, гончарным и ювелирным делом. В Картинной галерее открылись тематические выставки, в том числе "Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник им. А. А. Горбенко" привез выставку "Ярмарка меди" из фондовой коллекции Ростовской области.
Юрий Васильев, Татьяна Титова, Сергей Беляев и Арина Кирсанова – актеры Московского академического театра сатиры, который в этом году отмечает 100-летний юбилей – провели творческий вечер. В его завершение керченский художник Валентин Полюшкин преподнес сюрприз Юрию Васильеву: по случаю предстоящего 70-летнего юбилея артиста вручил ему свою картину с изображением актера в роли Ивана Грозного в спектакле "Иван Васильевич".
12 июня – в День России – участники фестиваля дали концерт для жителей и гостей города. А вечером артисты Екатеринбургского государственного театрального института вне программы фестиваля выступили на набережной Керчи.
Через год, традиционно в начале июня, фестиваль античного искусства "Боспорские агоны" снова вернется в Керчь. Председатель его жюри пообещал, что тоже обязательно приедет снова.
"Я теперь все – повязан с Керчью", – сказал РИА Новости Крым Юрий Васильев.
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Новости КрымаКультураБоспорские агоныКерчьЮрий Васильев
 
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