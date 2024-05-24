https://crimea.ria.ru/20240524/v-krymu-otkryli-obnovlennyy-turmarshrut-na-arpatskikh-vodopadakh-1137559986.html

В Крыму открыли обновленный турмаршрут на Арпатских водопадах

В Крыму открыли обновленный турмаршрут на Арпатских водопадах - РИА Новости Крым, 24.05.2024

В Крыму открыли обновленный турмаршрут на Арпатских водопадах

В урочище Панагия (село Зеленогорье) состоялось торжественное открытие обновленного эколого-туристического маршрута в районе Арпатских водопадов. Реконструкция... РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T18:10

2024-05-24T18:10

2024-05-24T18:11

рнкб (пао)

туризм

судак

природа

экология

банк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/18/1137558510_0:252:2747:1797_1920x0_80_0_0_770c20f280f16f493d33c6580ad13ca1.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В урочище Панагия (село Зеленогорье) состоялось торжественное открытие обновленного эколого-туристического маршрута в районе Арпатских водопадов. Реконструкция прошла в рамках совместного проекта Судакского лесоохотничьего хозяйства и банка РНКБ (входит в группу ВТБ), сообщает пресс-служба кредитной организации.Обновление было приурочено к юбилею Крымской весны. Проект реализован при поддержке министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым. В торжественном открытии приняла участие министр экологии и природных ресурсов Республики Крым, Главный государственный инспектор региона Ольга Славгородская.Арпатские водопады являются частью верхнего русла ручья Арпат, течение которого собирается из нескольких ветвистых источников. На территории находятся природные ванны. В ходе благоустройства на территории были установлены лестницы и опорные поручни, оборудованы места отдыха, а также размещены просветительские баннеры с описанием природно-исторических особенностей маршрута. В разработке дизайн-макета и проектировочной документации приняли участие ландшафтные архитекторы КФУ им. В.И. Вернадского, сотрудники банка РНКБ и Судакского лесхоза. Общая стоимость проектных работ составила около 4 миллионов рублей.По словам директора ГАУ РК "Судакское лесоохотничье хозяйство" Кирилла Решетникова, в Крыму идет активная работа в направлении благоустройства природных туристических маршрутов.Как отметила Славгородская, территория Арпатских водопадов притягивает тысячи людей своей красотой и природными достопримечательностями.

https://crimea.ria.ru/20240522/plyazhi-tropy-i-turisty-kak-krym-gotovitsya-k-letu-i-kakim-budet-sezon-1137483545.html

судак

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), туризм, судак, природа, экология, банк