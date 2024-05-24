В Крыму открыли обновленный турмаршрут на Арпатских водопадах
18:10 24.05.2024 (обновлено: 18:11 24.05.2024)
© Фото предоставлены Судакским лесхозомВ Крыму открыли обновленный турмаршрут на Арпатских водопадах
© Фото предоставлены Судакским лесхозом
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В урочище Панагия (село Зеленогорье) состоялось торжественное открытие обновленного эколого-туристического маршрута в районе Арпатских водопадов. Реконструкция прошла в рамках совместного проекта Судакского лесоохотничьего хозяйства и банка РНКБ (входит в группу ВТБ), сообщает пресс-служба кредитной организации.
Обновление было приурочено к юбилею Крымской весны. Проект реализован при поддержке министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым. В торжественном открытии приняла участие министр экологии и природных ресурсов Республики Крым, Главный государственный инспектор региона Ольга Славгородская.
Арпатские водопады являются частью верхнего русла ручья Арпат, течение которого собирается из нескольких ветвистых источников. На территории находятся природные ванны. В ходе благоустройства на территории были установлены лестницы и опорные поручни, оборудованы места отдыха, а также размещены просветительские баннеры с описанием природно-исторических особенностей маршрута. В разработке дизайн-макета и проектировочной документации приняли участие ландшафтные архитекторы КФУ им. В.И. Вернадского, сотрудники банка РНКБ и Судакского лесхоза. Общая стоимость проектных работ составила около 4 миллионов рублей.
"Банк РНКБ стал активным участником социально-экологического развития полуострова. Мы содействуем повышению туристической привлекательности Крыма, при этом учитываем и комфорт для людей, и безопасность для экологии. Банк намерен продолжать реконструкцию уникальных природных объектов и открывать новые возможности для путешествий по Крыму", - сказал начальник управления клиентских впечатлений РНКБ Егор Андреев, его слова приводит пресс-служба.
По словам директора ГАУ РК "Судакское лесоохотничье хозяйство" Кирилла Решетникова, в Крыму идет активная работа в направлении благоустройства природных туристических маршрутов.
"Реконструированная территория по Арпатским водопадам уже стала новым местом притяжения в Крыму. Еще до начала туристического сезона по маршруту прошли сотни туристов. Приглашаем всех стать частью первозданной природы урочища Панагия и Арпатских водопадов!" - отметил Решетников.
Как отметила Славгородская, территория Арпатских водопадов притягивает тысячи людей своей красотой и природными достопримечательностями.
© Фото предоставлены Судакским лесхозомВ Крыму открыли обновленный турмаршрут на Арпатских водопадах
1 из 7
В Крыму открыли обновленный турмаршрут на Арпатских водопадах
© Фото предоставлены Судакским лесхозом
© Фото предоставлены Судакским лесхозомВ Крыму открыли обновленный турмаршрут на Арпатских водопадах
2 из 7
В Крыму открыли обновленный турмаршрут на Арпатских водопадах
© Фото предоставлены Судакским лесхозом
© Фото предоставлены Судакским лесхозомВ Крыму открыли обновленный турмаршрут на Арпатских водопадах
3 из 7
В Крыму открыли обновленный турмаршрут на Арпатских водопадах
© Фото предоставлены Судакским лесхозом
© Фото предоставлены Судакским лесхозомВ Крыму открыли обновленный турмаршрут на Арпатских водопадах
4 из 7
В Крыму открыли обновленный турмаршрут на Арпатских водопадах
© Фото предоставлены Судакским лесхозом
© Фото предоставлены Судакским лесхозомВ Крыму открыли обновленный турмаршрут на Арпатских водопадах
5 из 7
В Крыму открыли обновленный турмаршрут на Арпатских водопадах
© Фото предоставлены Судакским лесхозом
© Фото предоставлены Судакским лесхозомВ Крыму открыли обновленный турмаршрут на Арпатских водопадах
6 из 7
В Крыму открыли обновленный турмаршрут на Арпатских водопадах
© Фото предоставлены Судакским лесхозом
© Фото предоставлены Судакским лесхозомВ Крыму открыли обновленный турмаршрут на Арпатских водопадах
7 из 7
В Крыму открыли обновленный турмаршрут на Арпатских водопадах
© Фото предоставлены Судакским лесхозом
1 из 7
В Крыму открыли обновленный турмаршрут на Арпатских водопадах
© Фото предоставлены Судакским лесхозом
2 из 7
В Крыму открыли обновленный турмаршрут на Арпатских водопадах
© Фото предоставлены Судакским лесхозом
3 из 7
В Крыму открыли обновленный турмаршрут на Арпатских водопадах
© Фото предоставлены Судакским лесхозом
4 из 7
В Крыму открыли обновленный турмаршрут на Арпатских водопадах
© Фото предоставлены Судакским лесхозом
5 из 7
В Крыму открыли обновленный турмаршрут на Арпатских водопадах
© Фото предоставлены Судакским лесхозом
6 из 7
В Крыму открыли обновленный турмаршрут на Арпатских водопадах
© Фото предоставлены Судакским лесхозом
7 из 7
В Крыму открыли обновленный турмаршрут на Арпатских водопадах
© Фото предоставлены Судакским лесхозом
"На первом месте для нас всегда – сохранность уникальной природы нашего прекрасного Крыма, поэтому все работы проводились исходя из обеспечения полной безопасности для окружающей среды.Мы сделали все для того, чтобы отдых граждан был комфортным. Уверена, поклонников у маршрута будет множество", - добавила министр.