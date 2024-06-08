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Агонам на Боспоре быть! - фестиваль античного искусства открылся в Керчи - РИА Новости Крым, 08.06.2024
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Агонам на Боспоре быть! - фестиваль античного искусства открылся в Керчи
Агонам на Боспоре быть! - фестиваль античного искусства открылся в Керчи - РИА Новости Крым, 08.06.2024
Агонам на Боспоре быть! - фестиваль античного искусства открылся в Керчи
В Керчи стартовал XXVI фестиваль античного искусства "Боспорские агоны". Церемония открытия под названием "Мельпомена в Пантикапее" прошла в субботу вечером в... РИА Новости Крым, 08.06.2024
2024-06-08T20:19
2024-06-08T20:23
боспорские агоны
керчь
крым
культура
василий лановой
юрий васильев
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В Керчи стартовал XXVI фестиваль античного искусства "Боспорские агоны". Церемония открытия под названием "Мельпомена в Пантикапее" прошла в субботу вечером в ДК "Корабел".Собственную версию рождения театра представил Крымский академический государственный музыкальный театр. В ней переплелись античные и современные традиции. Автор сценария и главный режиссер церемонии открытия - заслуженный работник культуры РК, лауреат премии республики Крым Владимир Косов.Жюри принесло клятву служению искусству и подняло флаг XXVI фестиваля "Боспорские агоны"."История Крыма неразрывно связана с легендарной эпохой - античностью. Античная культура - часть нашего наследия. Фестиваль "Боспорские агоны" - значимое событие в культурной повестке. Символично, что он проходит в Керчи - столице восточного Крыма, древнейшем городе России. Этот праздник дает возможность познакомиться с традициями театрального, музыкального и изобразительного искусства. Способствует популяризации творческого наследия Крыма", - говорится в поздравлении участникам фестиваля от главы Республики Крым Сергея Аксенова. Юрию Васильеву присвоили почетное звание "Заслуженный деятель искусств Республики Крым".В субботу утром в Керчи начала работать интерактивная греческая усадьба "Эмпорий", где проводятся мастер-классы по античным ремеслам, гончарному и ювелирному делу. В Картинной галерее работают тематические выставки. Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник им. А. А. Горбенко привез выставку "Ярмарка меди" из фондовой коллекции Ростовской области.На Аллее звезд возле памятника актеру, народному артисту Василию Лановому напротив Драматического театра им. А. С. Пушкина открыли новые имена народных артистов России Александра Голобородько, Ларисы Лужиной и Юрия Васильева.Кроме того, в рамках фестиваля будут проходить Малые Олимпийские игры.Центральным событием "Боспорских агон" станет театральная страница. В творческом состязании "От античности до современности" сойдутся театральные коллективы из Крыма и других регионов России. Спектакли будет оценивать жюри во главе с народным артистом России Юрием Васильевым.Закрытие фестиваля пройдет также в ДК "Корабел" 13 июня. Главный приз — "Боспорская Ника" – будет вручен в номинациях: "Лучший спектакль", "Лучшая режиссура", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль", "Народное признание", "Лучшее современное прочтение античной темы".Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность фестиваля "Боспорские агоны": как попасть на мероприятияВ Керчи пройдут Малые Олимпийские игрыВ Крыму появится новый туристический маршрут по античным местам
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боспорские агоны, керчь, крым, культура, василий лановой, юрий васильев, новости крыма
Агонам на Боспоре быть! - фестиваль античного искусства открылся в Керчи

XXVI фестиваль античного искусства "Боспорские агоны" открылся в Керчи

20:19 08.06.2024 (обновлено: 20:23 08.06.2024)
 
© РИА Новости КрымБоспорские агоны
Боспорские агоны - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В Керчи стартовал XXVI фестиваль античного искусства "Боспорские агоны". Церемония открытия под названием "Мельпомена в Пантикапее" прошла в субботу вечером в ДК "Корабел".
Собственную версию рождения театра представил Крымский академический государственный музыкальный театр. В ней переплелись античные и современные традиции. Автор сценария и главный режиссер церемонии открытия - заслуженный работник культуры РК, лауреат премии республики Крым Владимир Косов.
Жюри принесло клятву служению искусству и подняло флаг XXVI фестиваля "Боспорские агоны".
"История Крыма неразрывно связана с легендарной эпохой - античностью.
Античная культура - часть нашего наследия. Фестиваль "Боспорские агоны" - значимое событие в культурной повестке. Символично, что он проходит в Керчи - столице восточного Крыма, древнейшем городе России. Этот праздник дает возможность познакомиться с традициями театрального, музыкального и изобразительного искусства. Способствует популяризации творческого наследия Крыма", - говорится в поздравлении участникам фестиваля от главы Республики Крым Сергея Аксенова.

Юрию Васильеву присвоили почетное звание "Заслуженный деятель искусств Республики Крым".
В субботу утром в Керчи начала работать интерактивная греческая усадьба "Эмпорий", где проводятся мастер-классы по античным ремеслам, гончарному и ювелирному делу. В Картинной галерее работают тематические выставки. Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник им. А. А. Горбенко привез выставку "Ярмарка меди" из фондовой коллекции Ростовской области.
На Аллее звезд возле памятника актеру, народному артисту Василию Лановому напротив Драматического театра им. А. С. Пушкина открыли новые имена народных артистов России Александра Голобородько, Ларисы Лужиной и Юрия Васильева.
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Кроме того, в рамках фестиваля будут проходить Малые Олимпийские игры.
Центральным событием "Боспорских агон" станет театральная страница. В творческом состязании "От античности до современности" сойдутся театральные коллективы из Крыма и других регионов России. Спектакли будет оценивать жюри во главе с народным артистом России Юрием Васильевым.
"Критерий при выборе победителей всегда один: тебя трогает или нет. Мы почти всегда все оцениваем единогласно. Хоть я и стал председателем, я никогда не давлю на жюри, выслушиваю каждого. Если возникает спорная ситуация, то проводим голосование", - рассказал Юрий Васильев в интервью корреспонденту РИА Новости Крым.
Закрытие фестиваля пройдет также в ДК "Корабел" 13 июня. Главный приз — "Боспорская Ника" – будет вручен в номинациях: "Лучший спектакль", "Лучшая режиссура", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль", "Народное признание", "Лучшее современное прочтение античной темы".
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