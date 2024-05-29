Рейтинг@Mail.ru
В Крыму появится новый туристический маршрут по античным местам - РИА Новости Крым, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240529/v-krymu-poyavitsya-novyy-turisticheskiy-marshrut-po-antichnym-mestam-1137690771.html
В Крыму появится новый туристический маршрут по античным местам
В Крыму появится новый туристический маршрут по античным местам - РИА Новости Крым, 29.05.2024
В Крыму появится новый туристический маршрут по античным местам
Новый национальный туристический маршрут по местам античной истории свяжет четыре региона России, в том числе Крым и Севастополь. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T16:00
2024-05-29T16:02
керчь
крым
туризм в крыму
туризм
внутренний туризм
ростовская область
краснодарский край
георгий мурадов
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110017/22/1100172293_0:336:3042:2047_1920x0_80_0_0_52c654558c4b8a4a0b1e5911718afd3a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Новый национальный туристический маршрут по местам античной истории свяжет четыре региона России, в том числе Крым и Севастополь. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель председателя Совета министров республики, постоянный представитель РК при президенте России Георгий Мурадов."Туристический маршрут будет реализован в соответствии с подписанным соглашением главами четырех регионов южной России: Республика Крым, Севастополь, Краснодарский край и Ростовская область", - сообщил Мурадов.Он отметил, что проект маршрута уже согласован с Министерством экономического развития РФ, а в июне его обсудят на международной конференции "Сохранение и популяризация античного наследия России" в рамках XXVI фестиваля античного искусства "Боспорские агоны" в Керчи.Будущему туристическому маршруту планируют дать название "Золотое кольцо Боспорского царства. Античное наследие России". Он пройдет в том числе через столицу Боспорского царства Пантикапей – ныне город Керчь. Объектами показа станут также многочисленные музеи.Читайте также на РИА Новости Крым:На Ай-Петри благоустроили и закольцевали туристический маршрутВ Крыму открыли обновленный турмаршрут на Арпатских водопадахТурпоток в Крым растет - чего ждать летом
керчь
крым
ростовская область
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110017/22/1100172293_54:0:2783:2047_1920x0_80_0_0_fae170dabecb74c6869418a3066da0ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керчь, крым, туризм в крыму, туризм, внутренний туризм, ростовская область, краснодарский край, георгий мурадов, общество, новости крыма
В Крыму появится новый туристический маршрут по античным местам

Новый маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" свяжет Крым и Севастополь с материком

16:00 29.05.2024 (обновлено: 16:02 29.05.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкГорода России. Керчь
Города России. Керчь - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Новый национальный туристический маршрут по местам античной истории свяжет четыре региона России, в том числе Крым и Севастополь. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель председателя Совета министров республики, постоянный представитель РК при президенте России Георгий Мурадов.
"Туристический маршрут будет реализован в соответствии с подписанным соглашением главами четырех регионов южной России: Республика Крым, Севастополь, Краснодарский край и Ростовская область", - сообщил Мурадов.
Он отметил, что проект маршрута уже согласован с Министерством экономического развития РФ, а в июне его обсудят на международной конференции "Сохранение и популяризация античного наследия России" в рамках XXVI фестиваля античного искусства "Боспорские агоны" в Керчи.
Будущему туристическому маршруту планируют дать название "Золотое кольцо Боспорского царства. Античное наследие России". Он пройдет в том числе через столицу Боспорского царства Пантикапей – ныне город Керчь. Объектами показа станут также многочисленные музеи.
"Это ознакомление и российского общества, и зарубежных туристов с глубинными пластами великой истории формирования нашей древней цивилизации. Мы надеемся завершить эту работу до конца 2024 года и представить новый маршрут в Министерство экономического развития РФ", - заключил Георгий Мурадов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Ай-Петри благоустроили и закольцевали туристический маршрут
В Крыму открыли обновленный турмаршрут на Арпатских водопадах
Турпоток в Крым растет - чего ждать летом
 
КерчьКрымТуризм в КрымуТуризмВнутренний туризмРостовская областьКраснодарский крайГеоргий МурадовОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:34Курортный сезон в Крыму состоится – Константинов
17:22Аксенов назвал источник финансирования строительства ЛЭП на Южном берегу
17:17Путин поставил бойцов СВО в пример чиновникам
17:07Как Евпатория готовится к курортному сезону и сколько пляжей отроется
16:53Полицейские в Крыму нашли бросавших черепах за борт катамарана подростков
16:47Крым летом примет на отдых детей из Белгородской области – Константинов
16:33Частные инвестиции в экономику Крыма превысили 500 млрд рублей
16:24Бойцам СВО с инвалидностью предоставят машины с ручным приводом – закон
16:13Миллион за невыполненную газификафию: в Севастополе раскрыли аферу
16:00В Крыму появится новый туристический маршрут по античным местам
15:48Константинов назвал "слабое звено" крымской власти на местах
15:22Доходы от пошлин на импортное вино направят на развитие туризма в России
14:57Путин поручил повысить доступность Крыма и Приазовья для туристов
14:52В Севастополе флот проводит учения
14:51Круглогодичные курорты на Черном и Азовском морях – что поручил президент
14:47К чему приведет отказ ЕС от российских энергоносителей
14:38Разрешение Варшавы на удары по РФ - насколько опасно польское вооружение
14:31Российские военные разбили склад безэкипажных катеров ВСУ
14:20ВС РФ продвигаются в Харьковской области – уничтожены 1300 боевиков ВСУ
14:11Работа ПВО России: сбит еще один украинский МИГ-29
Лента новостейМолния