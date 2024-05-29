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В Крыму появится новый туристический маршрут по античным местам
В Крыму появится новый туристический маршрут по античным местам - РИА Новости Крым, 29.05.2024
В Крыму появится новый туристический маршрут по античным местам
Новый национальный туристический маршрут по местам античной истории свяжет четыре региона России, в том числе Крым и Севастополь. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T16:00
2024-05-29T16:00
2024-05-29T16:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Новый национальный туристический маршрут по местам античной истории свяжет четыре региона России, в том числе Крым и Севастополь. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель председателя Совета министров республики, постоянный представитель РК при президенте России Георгий Мурадов."Туристический маршрут будет реализован в соответствии с подписанным соглашением главами четырех регионов южной России: Республика Крым, Севастополь, Краснодарский край и Ростовская область", - сообщил Мурадов.Он отметил, что проект маршрута уже согласован с Министерством экономического развития РФ, а в июне его обсудят на международной конференции "Сохранение и популяризация античного наследия России" в рамках XXVI фестиваля античного искусства "Боспорские агоны" в Керчи.Будущему туристическому маршруту планируют дать название "Золотое кольцо Боспорского царства. Античное наследие России". Он пройдет в том числе через столицу Боспорского царства Пантикапей – ныне город Керчь. Объектами показа станут также многочисленные музеи.Читайте также на РИА Новости Крым:На Ай-Петри благоустроили и закольцевали туристический маршрутВ Крыму открыли обновленный турмаршрут на Арпатских водопадахТурпоток в Крым растет - чего ждать летом
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керчь, крым, туризм в крыму, туризм, внутренний туризм, ростовская область, краснодарский край, георгий мурадов, общество, новости крыма
В Крыму появится новый туристический маршрут по античным местам
Новый маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" свяжет Крым и Севастополь с материком
16:00 29.05.2024 (обновлено: 16:02 29.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Новый национальный туристический маршрут по местам античной истории свяжет четыре региона России, в том числе Крым и Севастополь. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель председателя Совета министров республики, постоянный представитель РК при президенте России Георгий Мурадов.
"Туристический маршрут будет реализован в соответствии с подписанным соглашением главами четырех регионов южной России: Республика Крым, Севастополь, Краснодарский край и Ростовская область", - сообщил Мурадов.
Он отметил, что проект маршрута уже согласован с Министерством экономического развития РФ, а в июне его обсудят на международной конференции "Сохранение и популяризация античного наследия России" в рамках XXVI фестиваля античного искусства "Боспорские агоны"
в Керчи.
Будущему туристическому маршруту планируют дать название "Золотое кольцо Боспорского царства. Античное наследие России". Он пройдет в том числе через столицу Боспорского царства Пантикапей – ныне город Керчь. Объектами показа станут также многочисленные музеи.
"Это ознакомление и российского общества, и зарубежных туристов с глубинными пластами великой истории формирования нашей древней цивилизации. Мы надеемся завершить эту работу до конца 2024 года и представить новый маршрут в Министерство экономического развития РФ", - заключил Георгий Мурадов.
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