https://crimea.ria.ru/20240529/v-krymu-poyavitsya-novyy-turisticheskiy-marshrut-po-antichnym-mestam-1137690771.html

В Крыму появится новый туристический маршрут по античным местам

В Крыму появится новый туристический маршрут по античным местам - РИА Новости Крым, 29.05.2024

В Крыму появится новый туристический маршрут по античным местам

Новый национальный туристический маршрут по местам античной истории свяжет четыре региона России, в том числе Крым и Севастополь. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T16:00

2024-05-29T16:00

2024-05-29T16:02

керчь

крым

туризм в крыму

туризм

внутренний туризм

ростовская область

краснодарский край

георгий мурадов

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110017/22/1100172293_0:336:3042:2047_1920x0_80_0_0_52c654558c4b8a4a0b1e5911718afd3a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Новый национальный туристический маршрут по местам античной истории свяжет четыре региона России, в том числе Крым и Севастополь. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель председателя Совета министров республики, постоянный представитель РК при президенте России Георгий Мурадов."Туристический маршрут будет реализован в соответствии с подписанным соглашением главами четырех регионов южной России: Республика Крым, Севастополь, Краснодарский край и Ростовская область", - сообщил Мурадов.Он отметил, что проект маршрута уже согласован с Министерством экономического развития РФ, а в июне его обсудят на международной конференции "Сохранение и популяризация античного наследия России" в рамках XXVI фестиваля античного искусства "Боспорские агоны" в Керчи.Будущему туристическому маршруту планируют дать название "Золотое кольцо Боспорского царства. Античное наследие России". Он пройдет в том числе через столицу Боспорского царства Пантикапей – ныне город Керчь. Объектами показа станут также многочисленные музеи.Читайте также на РИА Новости Крым:На Ай-Петри благоустроили и закольцевали туристический маршрутВ Крыму открыли обновленный турмаршрут на Арпатских водопадахТурпоток в Крым растет - чего ждать летом

керчь

крым

ростовская область

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, крым, туризм в крыму, туризм, внутренний туризм, ростовская область, краснодарский край, георгий мурадов, общество, новости крыма