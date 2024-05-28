https://crimea.ria.ru/20240528/na-ay-petri-blagoustroili-i-zakoltsevali-turisticheskiy-marshrut-1137656126.html
На Ай-Петри благоустроили и закольцевали туристический маршрут
На Ай-Петри благоустроили и закольцевали туристический маршрут - РИА Новости Крым, 28.05.2024
На Ай-Петри благоустроили и закольцевали туристический маршрут
1 июня на Ай-Петри откроют благоустроенный и облагороженный маршрут. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель директора по экологическому... РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T16:07
2024-05-28T16:07
2024-05-28T16:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. 1 июня на Ай-Петри откроют благоустроенный и облагороженный маршрут. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель директора по экологическому просвещению и познавательному туризму ФГБУ "Заповедный Крым" Владимир Добровольский.Маршрут не новый, а закольцованный"С 1 июня откроется маршрут, он уже облагорожен. Там находятся беседки, есть навигация – столбы со стрелками. Так что можно теперь, поднявшись по канатной дороге, подняться на зубцы", - рассказал он.Полная схема данного маршрута появится на официальном сайте ФГБУ "Заповедный Крым", где с ним можно будет ознакомиться."Данный маршрут не новый, не отдельная новая тропа, а благоустроенный старый закольцованный маршрут", - уточнили РИА Новости Крым в "Заповедном Крыму".Туристы любят Ялту"Сейчас в Ялтинском горно-лесном природном заповеднике работают 24 эколого-просветительских маршрута, разрешенных для посещения", - рассказал Добровольский, добавив, что в Опукском заповеднике – два разрешенных маршрута, в Казантипском - на данный момент только один разрешенный маршрут.При этом он отметил, что основная масса туристов приходится именно на Ялтинский горно-лесной заповедник."Исторически так сложилось, что именно Южный берег Крыма является здравницей и основные тропы здоровья – Боткинская, Штангеевская, Таракташская - здесь, люди сюда идут", - сказал Добровольский.По всему заповеднику на всех основных тропах сейчас расположены 25 беседок, уточнил он.О том, как работает первая в России женская бригада лесных инспекторов в Ялте, в структуре объединенной дирекции заповедников "Заповедный Крым", читайте в специальном репортаже РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму еще три природные территории станут особо охраняемымиКрым вошел в топ-3 самых популярных направлений у туристовПляжи, тропы и туристы: как Крым готовится к лету и каким будет сезон
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ай-петри, туризм в крыму, фгбу "заповедный крым", новости крыма, крым, отдых в крыму, общество
На Ай-Петри благоустроили и закольцевали туристический маршрут
1 июня на Ай-Петри откроется благоустроенный туристический маршрут
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. 1 июня на Ай-Петри откроют благоустроенный и облагороженный маршрут. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель директора по экологическому просвещению и познавательному туризму ФГБУ "Заповедный Крым" Владимир Добровольский.
Маршрут не новый, а закольцованный
"С 1 июня откроется маршрут, он уже облагорожен. Там находятся беседки, есть навигация – столбы со стрелками. Так что можно теперь, поднявшись по канатной дороге
, подняться на зубцы", - рассказал он.
Полная схема данного маршрута появится на официальном сайте ФГБУ "Заповедный Крым", где с ним можно будет ознакомиться.
"Данный маршрут не новый, не отдельная новая тропа, а благоустроенный старый закольцованный маршрут", - уточнили РИА Новости Крым
в "Заповедном Крыму".
Туристы любят Ялту
"Сейчас в Ялтинском горно-лесном природном заповеднике работают 24 эколого-просветительских маршрута, разрешенных для посещения", - рассказал Добровольский, добавив, что в Опукском заповеднике – два разрешенных маршрута, в Казантипском - на данный момент только один разрешенный маршрут.
При этом он отметил, что основная масса туристов приходится именно на Ялтинский горно-лесной заповедник.
"Исторически так сложилось, что именно Южный берег Крыма является здравницей и основные тропы здоровья – Боткинская, Штангеевская, Таракташская - здесь, люди сюда идут", - сказал Добровольский.
По всему заповеднику на всех основных тропах сейчас расположены 25 беседок, уточнил он.
О том, как работает первая в России женская бригада лесных инспекторов в Ялте
, в структуре объединенной дирекции заповедников "Заповедный Крым", читайте в специальном репортаже РИА Новости Крым.
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