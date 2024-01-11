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В Крыму еще три природные территории станут особо охраняемыми - РИА Новости Крым, 11.01.2024
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В Крыму еще три природные территории станут особо охраняемыми
В Крыму еще три природные территории станут особо охраняемыми - РИА Новости Крым, 11.01.2024
В Крыму еще три природные территории станут особо охраняемыми
В 2024 году Минприроды Крыма намерено провести большую работу, которая позволит в ближайшее время создать еще как минимум три особо охраняемые природные... РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T21:05
2024-01-11T21:05
ольга славгородская
радио "спутник в крыму"
крым
оопт
заповедники крыма
ялта
симеиз
новости крыма
минприроды крыма
коса беляус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В 2024 году Минприроды Крыма намерено провести большую работу, которая позволит в ближайшее время создать еще как минимум три особо охраняемые природные территории (ООПТ) на полуострове. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила министр экологии и природных ресурсов РК – главный государственный инспектор Крыма Ольга Славгородская.Так, по ее словам, в 2024 году в рамках государственной программы предусмотрено создание еще одной ООПТ в Ялте.Уже весной планируют обследовать гору Белую, между с. Малиновка в Бахчисарайском районе и с. Каштановка."Это большая гора, где у нас краснокнижные животные и очень много видов растений – сосны крымские, пион тонколистный и другие. Чтобы сохранить ее, надо защитить от застройки и от распашки – там на сегодняшний день земли сельхозназначения. У нас есть планы в ближайшее время создать там особо охраняемую природную территорию", – поделилась Славгородская.Кроме того, продолжается работа по подготовке документов для создания ООПТ на косе Беляус в западном Крыму. По словам министра, уже есть материалы, которые разработала общественность Черноморского района совместно с научными сотрудниками – на сегодняшний день они в стадии доработки".Она подчеркнула, что процесс создания особо охраняемой территории нелегкий и, как правило, занимает не менее 1,5 лет. Из них год ученые работают над комплексным экологическим обоснованием, изучают территорию и все живое. Далее ведется работа по согласованию проекта со смежными ведомствами и землепользователями, потом с Минприроды России, и лишь когда все поддержат инициативу, правительство рассматривает предложение о создании новой ООПТ, рассказала Славгородская.По ее словам, минприроды Крыма сейчас отошло от инициатив создавать ООПТ на территории лесного фонда, поскольку он и так защищен Лесным кодексом, который устанавливает особые условия его использования. Теперь главное внимание уделяется тем природным участкам, которые "целесообразно и эффективно больше защищать", сказала Славгородская.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму открыли новые экологические маршруты Редкое явление: в Ялтинском заповеднике проснулся "сухой" водопад Где можно разбивать стоянку и разжигать костры в заповедниках Крыма
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ольга славгородская, крым, оопт, заповедники крыма, ялта, симеиз, новости крыма, минприроды крыма, коса беляус, бахчисарайский район, черноморский район
В Крыму еще три природные территории станут особо охраняемыми

В 2024 году Минприроды проведет большую работу по созданию еще трех ООПТ

21:05 11.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСеребряная беседка. Гора Ай-Петри. Ялта
Серебряная беседка. Гора Ай-Петри. Ялта - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В 2024 году Минприроды Крыма намерено провести большую работу, которая позволит в ближайшее время создать еще как минимум три особо охраняемые природные территории (ООПТ) на полуострове. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила министр экологии и природных ресурсов РК – главный государственный инспектор Крыма Ольга Славгородская.
Так, по ее словам, в 2024 году в рамках государственной программы предусмотрено создание еще одной ООПТ в Ялте.
"Там у нас Лименская долина, можжевеловая роща в районе Симеиза. Будем придавать статус ООПТ регионального значения. Совместно с администрацией Ялты – они выступили с инициативой, а вопрос этот изначально поднимали общественники – приступили к проведению данной работы", – рассказала Славгородская.
Уже весной планируют обследовать гору Белую, между с. Малиновка в Бахчисарайском районе и с. Каштановка.
"Это большая гора, где у нас краснокнижные животные и очень много видов растений – сосны крымские, пион тонколистный и другие. Чтобы сохранить ее, надо защитить от застройки и от распашки – там на сегодняшний день земли сельхозназначения. У нас есть планы в ближайшее время создать там особо охраняемую природную территорию", – поделилась Славгородская.
Кроме того, продолжается работа по подготовке документов для создания ООПТ на косе Беляус в западном Крыму. По словам министра, уже есть материалы, которые разработала общественность Черноморского района совместно с научными сотрудниками – на сегодняшний день они в стадии доработки".

"Есть определенные вопросы к этим документам, нужно их доработать. Коса Беляус огромна, и у нас подписано соглашение на Петербургском экономическом форуме: там будет реализовываться большой инвестпроект на участке, который не входит в границы научного обоснования по созданию ООПТ. Есть и еще одна концепция по развитию этой территории. Но ООПТ безусловно будет создана здесь с учетом расположения краснокнижной флоры и фауны. И это наши бесценные пляжи, такого у нас больше нигде нет", – сказала глава минприроды РК.

Она подчеркнула, что процесс создания особо охраняемой территории нелегкий и, как правило, занимает не менее 1,5 лет. Из них год ученые работают над комплексным экологическим обоснованием, изучают территорию и все живое. Далее ведется работа по согласованию проекта со смежными ведомствами и землепользователями, потом с Минприроды России, и лишь когда все поддержат инициативу, правительство рассматривает предложение о создании новой ООПТ, рассказала Славгородская.
По ее словам, минприроды Крыма сейчас отошло от инициатив создавать ООПТ на территории лесного фонда, поскольку он и так защищен Лесным кодексом, который устанавливает особые условия его использования. Теперь главное внимание уделяется тем природным участкам, которые "целесообразно и эффективно больше защищать", сказала Славгородская.

"Мы придаем статус тем территориям, которые в наибольшей степени подвержены антропогенной нагрузке. Она нормируется, устанавливаются маршруты, места отдыха. На сегодня у нас 70 маршрутов. Есть пешие, автомобильные, велосипедные, конные и даже морские", – заключила министр.

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