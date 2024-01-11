https://crimea.ria.ru/20240111/v-krymu-esche-tri-prirodnye-territorii-stanut-osobo-okhranyaemymi--1134129618.html

В Крыму еще три природные территории станут особо охраняемыми

В Крыму еще три природные территории станут особо охраняемыми - РИА Новости Крым, 11.01.2024

В Крыму еще три природные территории станут особо охраняемыми

В 2024 году Минприроды Крыма намерено провести большую работу, которая позволит в ближайшее время создать еще как минимум три особо охраняемые природные... РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T21:05

2024-01-11T21:05

2024-01-11T21:05

ольга славгородская

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В 2024 году Минприроды Крыма намерено провести большую работу, которая позволит в ближайшее время создать еще как минимум три особо охраняемые природные территории (ООПТ) на полуострове. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила министр экологии и природных ресурсов РК – главный государственный инспектор Крыма Ольга Славгородская.Так, по ее словам, в 2024 году в рамках государственной программы предусмотрено создание еще одной ООПТ в Ялте.Уже весной планируют обследовать гору Белую, между с. Малиновка в Бахчисарайском районе и с. Каштановка."Это большая гора, где у нас краснокнижные животные и очень много видов растений – сосны крымские, пион тонколистный и другие. Чтобы сохранить ее, надо защитить от застройки и от распашки – там на сегодняшний день земли сельхозназначения. У нас есть планы в ближайшее время создать там особо охраняемую природную территорию", – поделилась Славгородская.Кроме того, продолжается работа по подготовке документов для создания ООПТ на косе Беляус в западном Крыму. По словам министра, уже есть материалы, которые разработала общественность Черноморского района совместно с научными сотрудниками – на сегодняшний день они в стадии доработки".Она подчеркнула, что процесс создания особо охраняемой территории нелегкий и, как правило, занимает не менее 1,5 лет. Из них год ученые работают над комплексным экологическим обоснованием, изучают территорию и все живое. Далее ведется работа по согласованию проекта со смежными ведомствами и землепользователями, потом с Минприроды России, и лишь когда все поддержат инициативу, правительство рассматривает предложение о создании новой ООПТ, рассказала Славгородская.По ее словам, минприроды Крыма сейчас отошло от инициатив создавать ООПТ на территории лесного фонда, поскольку он и так защищен Лесным кодексом, который устанавливает особые условия его использования. Теперь главное внимание уделяется тем природным участкам, которые "целесообразно и эффективно больше защищать", сказала Славгородская.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму открыли новые экологические маршруты Редкое явление: в Ялтинском заповеднике проснулся "сухой" водопад Где можно разбивать стоянку и разжигать костры в заповедниках Крыма

https://crimea.ria.ru/20230914/oopt-ne-predlagat-pochemu-v-feodosii-peredumali-okhranyat-zolotoy-plyazh-1131354059.html

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черноморский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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