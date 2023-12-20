Редкое явление: в Ялтинском заповеднике проснулся "сухой" водопад

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В горах под Ялтой есть водопад, который "просыпается" очень редко – только после больших природных катаклизмов. Настолько редко, что у него нет даже имени – его попросту не видят. Определить место, где он иногда появляется, смог лишь опытный гидрогеолог – житель Ялты Алексей Папий, который опубликовал уникальные фото и видео и рассказал о водопаде-невидимке корреспонденту РИА Новости Крым."В Кизилкайское ущелье я хожу лет пятьдесят, с самого детства. И только в 2019 году в одном из уголков мы с женой увидели место, где очень редко бывает водопад. Я понял, что он бывает, но даже не после дождей, а когда что-то очень сильное пройдет, большие паводки. И вот я дождался этого ливня и, несмотря на дождь, отправился посмотреть", - рассказал Алексей Папий.Вода падает с высоты более 25 метров, это больше, чем известный "Козырек" в Байдарской долине. Но гидрогеолога поразило не это, а колоссальный вылет водопада.Водопад находится на заповедной территории, где установлена зона покоя – туристам ходить туда нельзя. Этот объект не указан ни на одной из современных карт полуострова, утверждает Алексей Папий. Упоминается только скала Кокуш-Кая, которая находится рядом."Там никто почти не бывает. Если бы туда ходили, то придумали бы какое-то обиходное название. Только у Белянского (известный крымский краевед, исследователь топонимов Игорь Белянский – ред.) на его рисованных картах в этом месте черточка и написано "Чатыр-кая", потому что там находится скала и овраг Чатыр-Кая", - отмечает Папий.С вопросом, как же все-таки правильно называется этот загадочный водопад, Алексей обратился к председателю отделения РГО в Крыму Геннадию Самохину."Это достаточно сложная задача – присвоить географическому объекту название. Есть топонимическая комиссия, мы сейчас работаем над тем, чтобы на карте Крыма появился официально водопад с названием, водопад такой-то. Мы даже не знаем названия этого водопада пока", - ответил он.Гидрогиолог Алексей Папий считает, что назвать этот водопад-призрак надо по традиции, заложенной Игорем Белянским, - Чатыр-кая. Но окончательное решение по этому вопросу должны принимать ученые.В августе этого года члены РГО провели исследования водопада Учан-Су с помощью специальных цифровых технологий. В результате было установлено, что его высота на 18 метров больше, чем приято было считать до этого.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму проснулись водопады - красивое видео крымской природы Опасно для жизни: камнепад на водопаде Учан-Су в КрымуВодопад Учан-Су открыли после обвала
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В горах под Ялтой есть водопад, который "просыпается" очень редко – только после больших природных катаклизмов. Настолько редко, что у него нет даже имени – его попросту не видят. Определить место, где он иногда появляется, смог лишь опытный гидрогеолог – житель Ялты Алексей Папий, который опубликовал уникальные фото и видео и рассказал о водопаде-невидимке корреспонденту РИА Новости Крым.
"В Кизилкайское ущелье я хожу лет пятьдесят, с самого детства. И только в 2019 году в одном из уголков мы с женой увидели место, где очень редко бывает водопад. Я понял, что он бывает, но даже не после дождей, а когда что-то очень сильное пройдет, большие паводки. И вот я дождался этого ливня и, несмотря на дождь, отправился посмотреть", - рассказал Алексей Папий.
Вода падает с высоты более 25 метров, это больше, чем известный "Козырек" в Байдарской долине. Но гидрогеолога поразило не это, а колоссальный вылет водопада.
"Там большой навес, и если посмотреть у основания, реально там вылет воды метров восемь – десять. Это большая редкость", - говорит он.
Водопад находится на заповедной территории, где установлена зона покоя – туристам ходить туда нельзя. Этот объект не указан ни на одной из современных карт полуострова, утверждает Алексей Папий. Упоминается только скала Кокуш-Кая, которая находится рядом.
"Там никто почти не бывает. Если бы туда ходили, то придумали бы какое-то обиходное название. Только у Белянского (известный крымский краевед, исследователь топонимов Игорь Белянский – ред.) на его рисованных картах в этом месте черточка и написано "Чатыр-кая", потому что там находится скала и овраг Чатыр-Кая", - отмечает Папий.
С вопросом, как же все-таки правильно называется этот загадочный водопад, Алексей обратился к председателю отделения РГО в Крыму Геннадию Самохину.
"Это достаточно сложная задача – присвоить географическому объекту название. Есть топонимическая комиссия, мы сейчас работаем над тем, чтобы на карте Крыма появился официально водопад с названием, водопад такой-то. Мы даже не знаем названия этого водопада пока", - ответил он.
Гидрогиолог Алексей Папий считает, что назвать этот водопад-призрак надо по традиции, заложенной Игорем Белянским, - Чатыр-кая. Но окончательное решение по этому вопросу должны принимать ученые.
В августе этого года члены РГО провели исследования водопада Учан-Су с помощью специальных цифровых технологий. В результате было установлено, что его высота на 18 метров больше, чем приято было считать до этого.
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