https://crimea.ria.ru/20231021/vodopad-uchan-su-v-krymu-okazalsya-na-18-metrov-vyshe---uchenye-1132233158.html

Водопад Учан-Су в Крыму оказался на 18 метров выше - ученые

Водопад Учан-Су в Крыму оказался на 18 метров выше - ученые - РИА Новости Крым, 21.10.2023

Водопад Учан-Су в Крыму оказался на 18 метров выше - ученые

Ученые установили, что высота самого высокого в Крыму водопада Учан-Су, расположенного на южных склонах главной горной гряды над Ялтой, 116 метров - на 18... РИА Новости Крым, 21.10.2023

2023-10-21T09:35

2023-10-21T09:35

2023-10-21T09:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Ученые установили, что высота самого высокого в Крыму водопада Учан-Су, расположенного на южных склонах главной горной гряды над Ялтой, 116 метров - на 18 метров больше, чем считалось раньше, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФГБУ "Заповедный Крым".В документе указано, что в качестве оборудования был использован цифровой прибор Garmin Montana 700. Измерения были произведены в условиях сухого русла в октябре. Были измерены параметры двух точек относительной высоты над уровнем моря: высота нижнего камня и верхнего уступа скалы, по разности показаний была получена абсолютная высота водопада, которая составила 116 м.Исследовательская работа была проведена совместно сотрудниками учреждений "НБС-ННЦ" и "Заповедный Крым".Двухкаскадный водопад Учан-Су ("летящая вода") расположен на южных склонах главной горной гряды Крыма и дает начало реке Водопадной в Ялте. В научной и туристической литературе на протяжении многих лет указывалось, что высота водопада составляет 98 метров.Федеральное государственное бюджетное учреждение "Заповедный Крым" объединяет несколько заповедных территорий Крыма, в том числе Ялтинский горнолесной заповедник, на территории которого находится водопад.

https://crimea.ria.ru/20220823/vodopad-uchan-su-otkryli-posle-obvala-1124258736.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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