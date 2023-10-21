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Водопад Учан-Су в Крыму оказался на 18 метров выше - ученые - РИА Новости Крым, 21.10.2023
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Водопад Учан-Су в Крыму оказался на 18 метров выше - ученые
Водопад Учан-Су в Крыму оказался на 18 метров выше - ученые - РИА Новости Крым, 21.10.2023
Водопад Учан-Су в Крыму оказался на 18 метров выше - ученые
Ученые установили, что высота самого высокого в Крыму водопада Учан-Су, расположенного на южных склонах главной горной гряды над Ялтой, 116 метров - на 18... РИА Новости Крым, 21.10.2023
2023-10-21T09:35
2023-10-21T09:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Ученые установили, что высота самого высокого в Крыму водопада Учан-Су, расположенного на южных склонах главной горной гряды над Ялтой, 116 метров - на 18 метров больше, чем считалось раньше, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФГБУ "Заповедный Крым".В документе указано, что в качестве оборудования был использован цифровой прибор Garmin Montana 700. Измерения были произведены в условиях сухого русла в октябре. Были измерены параметры двух точек относительной высоты над уровнем моря: высота нижнего камня и верхнего уступа скалы, по разности показаний была получена абсолютная высота водопада, которая составила 116 м.Исследовательская работа была проведена совместно сотрудниками учреждений "НБС-ННЦ" и "Заповедный Крым".Двухкаскадный водопад Учан-Су ("летящая вода") расположен на южных склонах главной горной гряды Крыма и дает начало реке Водопадной в Ялте. В научной и туристической литературе на протяжении многих лет указывалось, что высота водопада составляет 98 метров.Федеральное государственное бюджетное учреждение "Заповедный Крым" объединяет несколько заповедных территорий Крыма, в том числе Ялтинский горнолесной заповедник, на территории которого находится водопад.
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Водопад Учан-Су в Крыму оказался на 18 метров выше - ученые

Высота самого высокого водопада Крыма оказалась на 18 метров больше, чем считалось ранее

09:35 21.10.2023
 
© РИА Новости . Michail Patlis / Перейти в фотобанкВодопад Учан-Су в Крыму
Водопад Учан-Су в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости . Michail Patlis
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Ученые установили, что высота самого высокого в Крыму водопада Учан-Су, расположенного на южных склонах главной горной гряды над Ялтой, 116 метров - на 18 метров больше, чем считалось раньше, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФГБУ "Заповедный Крым".
"Абсолютная высота сухого русла водопада Учан-Су достигает 116 метров", - говорится в официальном заключении ученых, проводивших измерения высоты водопада Учан-Су.
В документе указано, что в качестве оборудования был использован цифровой прибор Garmin Montana 700. Измерения были произведены в условиях сухого русла в октябре. Были измерены параметры двух точек относительной высоты над уровнем моря: высота нижнего камня и верхнего уступа скалы, по разности показаний была получена абсолютная высота водопада, которая составила 116 м.
Исследовательская работа была проведена совместно сотрудниками учреждений "НБС-ННЦ" и "Заповедный Крым".
Двухкаскадный водопад Учан-Су ("летящая вода") расположен на южных склонах главной горной гряды Крыма и дает начало реке Водопадной в Ялте. В научной и туристической литературе на протяжении многих лет указывалось, что высота водопада составляет 98 метров.
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Заповедный Крым" объединяет несколько заповедных территорий Крыма, в том числе Ялтинский горнолесной заповедник, на территории которого находится водопад.
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