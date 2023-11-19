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Опасно для жизни: камнепад на водопаде Учан-Су в Крыму - РИА Новости Крым, 19.11.2023
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Опасно для жизни: камнепад на водопаде Учан-Су в Крыму
Опасно для жизни: камнепад на водопаде Учан-Су в Крыму - РИА Новости Крым, 19.11.2023
Опасно для жизни: камнепад на водопаде Учан-Су в Крыму
Из-за проливных дождей в Крыму, на водопаде Учан-Су, расположенном на южных склонах главной горной гряды над Ялтой, наблюдается камнепад. Об этом сообщил и. о... РИА Новости Крым, 19.11.2023
2023-11-19T16:03
2023-11-19T16:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Из-за проливных дождей в Крыму, на водопаде Учан-Су, расположенном на южных склонах главной горной гряды над Ялтой, наблюдается камнепад. Об этом сообщил и. о. директора объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий "Заповедный Крым" Артур Мурзаханов.В ночь на воскресенье в Крыму прошли обильные осадки, которые сопровождались сильным ветром до 30 м/с. В результате в населенных пунктах республики фиксируются перебои в подаче света и воды, подъем воды в реках и подтопления низинных участков. Аварийные бригады устраняют последствия удара стихии. Обесточена половина города Саки. В Евпатории повалены деревья и дорожные знаки.В воскресенье штормовое предупреждение объявлено в Крыму. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России. Полуостров находится во власти циклона, который вызовет сложные погодные условия: дожди, местами очень сильные, рассказали в республиканском гидрометцентре.О сильном дожде со штормовым ветром в Севастополе в ночь на воскресенье предупредили в МЧС по региону.Ранее по Крыму было объявлено штормовое предупреждение о подъеме уровня воды в реках. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Черноморского района Крыма осталась без света и воды – что известноПерекрыт проезд на Арабатскую Стрелку – подтоплена автодорогаШтормовой ветер и двухметровые волны: как работает Керченская переправа
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Опасно для жизни: камнепад на водопаде Учан-Су в Крыму

Камнепад на самом высоком водопаде Крыма спровоцировали проливные дожди

16:03 19.11.2023 (обновлено: 16:04 19.11.2023)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВодопад Учан-Су
Водопад Учан-Су - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Из-за проливных дождей в Крыму, на водопаде Учан-Су, расположенном на южных склонах главной горной гряды над Ялтой, наблюдается камнепад. Об этом сообщил и. о. директора объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий "Заповедный Крым" Артур Мурзаханов.

"В связи с обильными осадками водопад "Учан-Су" стал полноводным, мощным и небезопасным. Убедительно просим всех желающих посетить объект быть осторожными и не подходить к водопаду близко", – сказал Мурзаханов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале дирекции.

В ночь на воскресенье в Крыму прошли обильные осадки, которые сопровождались сильным ветром до 30 м/с. В результате в населенных пунктах республики фиксируются перебои в подаче света и воды, подъем воды в реках и подтопления низинных участков. Аварийные бригады устраняют последствия удара стихии. Обесточена половина города Саки. В Евпатории повалены деревья и дорожные знаки.
В воскресенье штормовое предупреждение объявлено в Крыму. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России. Полуостров находится во власти циклона, который вызовет сложные погодные условия: дожди, местами очень сильные, рассказали в республиканском гидрометцентре.
О сильном дожде со штормовым ветром в Севастополе в ночь на воскресенье предупредили в МЧС по региону.
Ранее по Крыму было объявлено штормовое предупреждение о подъеме уровня воды в реках. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
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