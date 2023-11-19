https://crimea.ria.ru/20231119/opasno-dlya-zhizni-kamnepad-na-vodopade-uchan-su-v-krymu-1132896070.html

Опасно для жизни: камнепад на водопаде Учан-Су в Крыму

Опасно для жизни: камнепад на водопаде Учан-Су в Крыму - РИА Новости Крым, 19.11.2023

Опасно для жизни: камнепад на водопаде Учан-Су в Крыму

Из-за проливных дождей в Крыму, на водопаде Учан-Су, расположенном на южных склонах главной горной гряды над Ялтой, наблюдается камнепад. Об этом сообщил и. о... РИА Новости Крым, 19.11.2023

2023-11-19T16:03

2023-11-19T16:03

2023-11-19T16:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Из-за проливных дождей в Крыму, на водопаде Учан-Су, расположенном на южных склонах главной горной гряды над Ялтой, наблюдается камнепад. Об этом сообщил и. о. директора объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий "Заповедный Крым" Артур Мурзаханов.В ночь на воскресенье в Крыму прошли обильные осадки, которые сопровождались сильным ветром до 30 м/с. В результате в населенных пунктах республики фиксируются перебои в подаче света и воды, подъем воды в реках и подтопления низинных участков. Аварийные бригады устраняют последствия удара стихии. Обесточена половина города Саки. В Евпатории повалены деревья и дорожные знаки.В воскресенье штормовое предупреждение объявлено в Крыму. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России. Полуостров находится во власти циклона, который вызовет сложные погодные условия: дожди, местами очень сильные, рассказали в республиканском гидрометцентре.О сильном дожде со штормовым ветром в Севастополе в ночь на воскресенье предупредили в МЧС по региону.Ранее по Крыму было объявлено штормовое предупреждение о подъеме уровня воды в реках. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Черноморского района Крыма осталась без света и воды – что известноПерекрыт проезд на Арабатскую Стрелку – подтоплена автодорогаШтормовой ветер и двухметровые волны: как работает Керченская переправа

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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