Опасно для жизни: камнепад на водопаде Учан-Су в Крыму
Камнепад на самом высоком водопаде Крыма спровоцировали проливные дожди
16:03 19.11.2023 (обновлено: 16:04 19.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Из-за проливных дождей в Крыму, на водопаде Учан-Су, расположенном на южных склонах главной горной гряды над Ялтой, наблюдается камнепад. Об этом сообщил и. о. директора объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий "Заповедный Крым" Артур Мурзаханов.
"В связи с обильными осадками водопад "Учан-Су" стал полноводным, мощным и небезопасным. Убедительно просим всех желающих посетить объект быть осторожными и не подходить к водопаду близко", – сказал Мурзаханов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале дирекции.
В ночь на воскресенье в Крыму прошли обильные осадки, которые сопровождались сильным ветром до 30 м/с. В результате в населенных пунктах республики фиксируются перебои в подаче света и воды, подъем воды в реках и подтопления низинных участков. Аварийные бригады устраняют последствия удара стихии. Обесточена половина города Саки. В Евпатории повалены деревья и дорожные знаки.
В воскресенье штормовое предупреждение объявлено в Крыму. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России. Полуостров находится во власти циклона, который вызовет сложные погодные условия: дожди, местами очень сильные, рассказали в республиканском гидрометцентре.
О сильном дожде со штормовым ветром в Севастополе в ночь на воскресенье предупредили в МЧС по региону.
Ранее по Крыму было объявлено штормовое предупреждение о подъеме уровня воды в реках. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
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