https://crimea.ria.ru/20231118/na-sevastopol-nadvigaetsya-silnyy-shtorm-s-livnem-1132881946.html
На Севастополь надвигается сильный шторм с ливнем
На Севастополь надвигается сильный шторм с ливнем - РИА Новости Крым, 18.11.2023
На Севастополь надвигается сильный шторм с ливнем
Сильные дождь со штормовым ветром ожидается в Севастополе в ночь на воскресенье. Об этом предупредили в МЧС по региону. РИА Новости Крым, 18.11.2023
2023-11-18T16:52
2023-11-18T16:52
2023-11-18T16:57
севастополь
штормовое предупреждение
крымская погода
погода в крыму
гу мчс россии по севастополю
общество
новости крыма
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127827584_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_055f7d661e824d2574d4eee4d33bf764.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Сильные дождь со штормовым ветром ожидается в Севастополе в ночь на воскресенье. Об этом предупредили в МЧС по региону.Спасатели напоминают, что при дожде и ветре опасно находиться возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, а также на причалах, скалах и крутых берегах у воды. "Уделите внимание безопасности детей, пожилых и больных людей", - призвали в ведомстве.Ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец ранее предупредил, что в воскресенье в Крыму будет очень ненастный день.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа Керченской паромной переправы приостановленаСпасительные дожди: когда в Крыму взойдут первые всходы озимыхЧетыре десятка деревьев и опоры освещения повалило ветром в Крыму
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127827584_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_3eb17e0e8bcf0936099426c5ee486495.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, штормовое предупреждение, крымская погода, погода в крыму, гу мчс россии по севастополю, общество, новости крыма, безопасность
На Севастополь надвигается сильный шторм с ливнем
В Севастополе в ночь на воскресенье ожидается сильный дождь и штормовой ветер
16:52 18.11.2023 (обновлено: 16:57 18.11.2023)