https://crimea.ria.ru/20231118/na-sevastopol-nadvigaetsya-silnyy-shtorm-s-livnem-1132881946.html

На Севастополь надвигается сильный шторм с ливнем

На Севастополь надвигается сильный шторм с ливнем - РИА Новости Крым, 18.11.2023

На Севастополь надвигается сильный шторм с ливнем

Сильные дождь со штормовым ветром ожидается в Севастополе в ночь на воскресенье. Об этом предупредили в МЧС по региону. РИА Новости Крым, 18.11.2023

2023-11-18T16:52

2023-11-18T16:52

2023-11-18T16:57

севастополь

штормовое предупреждение

крымская погода

погода в крыму

гу мчс россии по севастополю

общество

новости крыма

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127827584_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_055f7d661e824d2574d4eee4d33bf764.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Сильные дождь со штормовым ветром ожидается в Севастополе в ночь на воскресенье. Об этом предупредили в МЧС по региону.Спасатели напоминают, что при дожде и ветре опасно находиться возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, а также на причалах, скалах и крутых берегах у воды. "Уделите внимание безопасности детей, пожилых и больных людей", - призвали в ведомстве.Ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец ранее предупредил, что в воскресенье в Крыму будет очень ненастный день.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа Керченской паромной переправы приостановленаСпасительные дожди: когда в Крыму взойдут первые всходы озимыхЧетыре десятка деревьев и опоры освещения повалило ветром в Крыму

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, штормовое предупреждение, крымская погода, погода в крыму, гу мчс россии по севастополю, общество, новости крыма, безопасность