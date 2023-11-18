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На Севастополь надвигается сильный шторм с ливнем - РИА Новости Крым, 18.11.2023
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На Севастополь надвигается сильный шторм с ливнем
На Севастополь надвигается сильный шторм с ливнем - РИА Новости Крым, 18.11.2023
На Севастополь надвигается сильный шторм с ливнем
Сильные дождь со штормовым ветром ожидается в Севастополе в ночь на воскресенье. Об этом предупредили в МЧС по региону. РИА Новости Крым, 18.11.2023
2023-11-18T16:52
2023-11-18T16:57
севастополь
штормовое предупреждение
крымская погода
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гу мчс россии по севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Сильные дождь со штормовым ветром ожидается в Севастополе в ночь на воскресенье. Об этом предупредили в МЧС по региону.Спасатели напоминают, что при дожде и ветре опасно находиться возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, а также на причалах, скалах и крутых берегах у воды. "Уделите внимание безопасности детей, пожилых и больных людей", - призвали в ведомстве.Ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец ранее предупредил, что в воскресенье в Крыму будет очень ненастный день.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа Керченской паромной переправы приостановленаСпасительные дожди: когда в Крыму взойдут первые всходы озимыхЧетыре десятка деревьев и опоры освещения повалило ветром в Крыму
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На Севастополь надвигается сильный шторм с ливнем

В Севастополе в ночь на воскресенье ожидается сильный дождь и штормовой ветер

16:52 18.11.2023 (обновлено: 16:57 18.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШторм в Крыму
Шторм в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Сильные дождь со штормовым ветром ожидается в Севастополе в ночь на воскресенье. Об этом предупредили в МЧС по региону.

"В ночь с 18 на 19 ноября в Севастополе ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с. Очень сильный дождь, количество осадков 30 мм и более. Погодные условия сохранятся утром 19 ноября", - говорится в сообщении.

Спасатели напоминают, что при дожде и ветре опасно находиться возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, а также на причалах, скалах и крутых берегах у воды.
"Уделите внимание безопасности детей, пожилых и больных людей", - призвали в ведомстве.
Ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец ранее предупредил, что в воскресенье в Крыму будет очень ненастный день.
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