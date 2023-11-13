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Четыре десятка деревьев и опоры освещения повалило ветром в Крыму

Четыре десятка деревьев и опоры освещения повалило ветром в Крыму - РИА Новости Крым, 13.11.2023

Четыре десятка деревьев и опоры освещения повалило ветром в Крыму

В Симферополе устраняют последствия штормового ветра, за сутки в крымской столице упали 38 деревьев. Об этом сообщил директор МБУ "Город" Антон Гумен. РИА Новости Крым, 13.11.2023

2023-11-13T13:38

2023-11-13T13:38

2023-11-13T13:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе устраняют последствия штормового ветра, за сутки в крымской столице упали 38 деревьев. Об этом сообщил директор МБУ "Город" Антон Гумен. По информации Гумена, в настоящее время в крымской столице работает 35 единиц коммунальной техники, несколько вышек. Закончить с распилом и вывозом с улиц упавших деревьев планируется сегодня, на это задействованы все бригады. В то же время, по информации начальника отдела зеленого хозяйства МБУ "Город" Андрея Плошенко, за выходные дни дежурная бригада убрала порядка двадцати поломанных деревьев. Сейчас работы идут на улицах Семашко, Дзержинского, Шполянской, а также в сквере им. Высоцкого и на набережной реки Салгир. Кроме того, сотрудники "Горсвета" сейчас устраняют аварии на сетях наружного освещения, добавили в администрации.В Евпатории ветер был сильнее, кроме деревьев повреждены несколько старых опор освещения.Как сообщалось ранее, утром 13 ноября паром в Севастополе прекратил движение по маршруту. В департаменте транспорта предупредили, что об изменениях сообщат дополнительно – пока информации о том, как надолго прерваны автомобильно-пассажирские морские перевозки, нет.Согласно данным ведомства, продолжают движение катера от Графской пристани, идущие на Северную сторону города и в бухту Троицкую. Накануне, 12 ноября шторм повредил причальную стенку и катер на линии "Артиллерийская бухта – Радиогорка" ходить в понедельник не будет, сегодня, по информации дептранса, он работает.В воскресенье в Севастополе из-за ветра одно из упавших деревьев повредило ЛЭП, сильнейшие порывы ветра привели к повреждению линии электропередачи также в Черноморском районе Крыма. В Симферополе ветром также снесло деревья и согнуло бетонный столб. В Керчи из-за ураганного ветра перенесли мероприятия по ликвидации взрывоопасного предмета.Об усилении ветра до 27 м/с предупреждали в МЧС в субботу, 11 ноября. В республиканской гидрометцентре сообщили, что ветер ослабеет в понедельник,13 ноября. А ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец предупредил, что вихрь из Турции принесет в Крым дожди на всю предстоящую неделю. Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь ждет зиму: заготовлено более 2000 тонн реагентов Аномальный ноябрь: в Крыму цветет шафран - что говорят ученые

https://crimea.ria.ru/20231112/v-simferopole-shtormovoy-veter-gnet-betonnye-stolby---foto-1132741345.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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