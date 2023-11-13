Четыре десятка деревьев и опоры освещения повалило ветром в Крыму
В Симферополе и Евпатории локализуют последствия стихии
13:38 13.11.2023 (обновлено: 13:39 13.11.2023)
© Telegram Елена ДемидоваВ Евпатории ветром разрушило несколько опор освещения
© Telegram Елена Демидова
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе устраняют последствия штормового ветра, за сутки в крымской столице упали 38 деревьев. Об этом сообщил директор МБУ "Город" Антон Гумен.
"За прошедшие сутки, после штормового ветра, в МБУ "Город" поступило 38 заявок об упавших деревьях. 20 из них были устранены в ночное время, 17 заявок еще находятся в работе", - рассказал он на видео, опубликованном на официальном Telegram-канал администрации города Симферополя.
По информации Гумена, в настоящее время в крымской столице работает 35 единиц коммунальной техники, несколько вышек. Закончить с распилом и вывозом с улиц упавших деревьев планируется сегодня, на это задействованы все бригады. В то же время, по информации начальника отдела зеленого хозяйства МБУ "Город" Андрея Плошенко, за выходные дни дежурная бригада убрала порядка двадцати поломанных деревьев. Сейчас работы идут на улицах Семашко, Дзержинского, Шполянской, а также в сквере им. Высоцкого и на набережной реки Салгир. Кроме того, сотрудники "Горсвета" сейчас устраняют аварии на сетях наружного освещения, добавили в администрации.
В Евпатории ветер был сильнее, кроме деревьев повреждены несколько старых опор освещения.
"Продолжаем устранять последствия непогоды. В результате сильного ветра по городу в аварийном режиме работы оказалось 30 силовых распределительных шкафов, разрушилось несколько опор освещения, пострадали деревья, мусорные контейнерные площадки, светофоры и дорожные знаки. Коммунальные службы активно работают, чтобы ликвидировать все последствия", - написала в своем Telegram-канале глава Евпатории Елена Демидова.
Как сообщалось ранее, утром 13 ноября паром в Севастополе прекратил движение по маршруту. В департаменте транспорта предупредили, что об изменениях сообщат дополнительно – пока информации о том, как надолго прерваны автомобильно-пассажирские морские перевозки, нет.
Согласно данным ведомства, продолжают движение катера от Графской пристани, идущие на Северную сторону города и в бухту Троицкую. Накануне, 12 ноября шторм повредил причальную стенку и катер на линии "Артиллерийская бухта – Радиогорка" ходить в понедельник не будет, сегодня, по информации дептранса, он работает.
В воскресенье в Севастополе из-за ветра одно из упавших деревьев повредило ЛЭП, сильнейшие порывы ветра привели к повреждению линии электропередачи также в Черноморском районе Крыма.
В Симферополе ветром также снесло деревья и согнуло бетонный столб.
В Керчи из-за ураганного ветра перенесли мероприятия по ликвидации взрывоопасного предмета.
Об усилении ветра до 27 м/с предупреждали в МЧС в субботу, 11 ноября.
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А ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец предупредил, что вихрь из Турции принесет в Крым дожди на всю предстоящую неделю.
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