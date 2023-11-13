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Ветер ослабеет: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 13.11.2023
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Ветер ослабеет: погода в Крыму в понедельник
Ветер ослабеет: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 13.11.2023
Ветер ослабеет: погода в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 13.11.2023
2023-11-13T00:01
2023-11-13T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер ночью юго-западный, днем восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +13…+15.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем без существенных осадков. Ветер ночью западный 8-13 м/с, днем восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +14…+16 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии ночью переменная облачность, без осадков, температура воздуха +10...+12 градусов, днем переменная облачность, временами дождь, столбики термометров покажут +14..+16 градусов. В Евпатории дождей не ожидается, ночью и днем переменная облачность, без осадков, ночью температура воздуха +10...+12, днем +14...+16 градусов.На выходных в Крыму действовало штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Вечером в субботу в МЧС предупредили об усилении ветра до 27 метров в секунду. В Севастополе был остановлен рейд, в воскресенье ограничение движения морского транспорта в городе продолжило действовать. Также из-за сильного ветра была приостановлена работа Керченской паромной переправы.В Черноморском районе Крыма штормовой ветер оставил людей без электричества, шторм в Севастополе повалил деревья и повредил линию электропередачи, а в Керчи помешал ликвидации взрывоопасного предмета.
https://crimea.ria.ru/20231112/v-simferopole-shtormovoy-veter-gnet-betonnye-stolby---foto-1132741345.html
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Ветер ослабеет: погода в Крыму в понедельник

В Крыму в понедельник утихнет ветер, местами небольшой дождь

00:01 13.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОсень в Крыму
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер ночью юго-западный, днем восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, на побережье до +12, днем +12…+17, в горах +6…+11 градусов", - говорится в прогнозе синоптиков.

В Симферополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер ночью юго-западный, днем восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +13…+15.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем без существенных осадков. Ветер ночью западный 8-13 м/с, днем восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +14…+16 градусов.
В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии ночью переменная облачность, без осадков, температура воздуха +10...+12 градусов, днем переменная облачность, временами дождь, столбики термометров покажут +14..+16 градусов. В Евпатории дождей не ожидается, ночью и днем переменная облачность, без осадков, ночью температура воздуха +10...+12, днем +14...+16 градусов.
На выходных в Крыму действовало штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Вечером в субботу в МЧС предупредили об усилении ветра до 27 метров в секунду. В Севастополе был остановлен рейд, в воскресенье ограничение движения морского транспорта в городе продолжило действовать. Также из-за сильного ветра была приостановлена работа Керченской паромной переправы.
В Черноморском районе Крыма штормовой ветер оставил людей без электричества, шторм в Севастополе повалил деревья и повредил линию электропередачи, а в Керчи помешал ликвидации взрывоопасного предмета.
В Симферополе ветер гнет столбы - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
Вчера, 14:43
В Симферополе штормовой ветер гнет бетонные столбы - ФОТО
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Ветер ослабеет: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 13 ноября
22:29Главное за день: 12 ноября
22:01Число погибших в секторе Газа превысило 11 тысяч
21:44Шторм повредил причал в Севастополе
21:23Что происходит на Крымском мосту вечером в воскресенье
20:58Поезд Деда Мороза отправился в путешествие по России: куда заедет
20:27Пять военных США погибли в крушении самолета над Средиземным морем
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18:36Страшное ДТП на Кубани: легковушку сплющило после столкновения с КамАЗом
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17:06Из-за чего эвакуировали пассажиров поезда Москва-Симферополь
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