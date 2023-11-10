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Шторм идет на Крым: что ожидается на выходных
Шторм идет на Крым: что ожидается на выходных - РИА Новости Крым, 10.11.2023
Шторм идет на Крым: что ожидается на выходных
Сильные дожди и усиление ветра ожидаются в Крыму на выходных. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 10.11.2023
2023-11-10T12:01
2023-11-10T12:01
2023-11-10T12:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Сильные дожди и усиление ветра ожидаются в Крыму на выходных. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым.МЧС России по РК предупреждают в связи с этим о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, которые связанны с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Также возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, нарушение транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.Кроме того, не исключены подтопления территорий. В связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи существует угроза жизни и здоровью населения.Возникновение происшествий возможно в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. МЧС предупреждает, что нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, и рекомендует соблюдать меры безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Заморозки в Крыму: прогноз погоды на пятницуАномальный ноябрь: в Крыму цветет шафран - что говорят ученыеЗима в Крыму будет нестандартной – ФОБОС
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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штормовое предупреждение, крымская погода, погода в крыму, новости крыма, черное море, азовское море, керченский пролив
Шторм идет на Крым: что ожидается на выходных
Шторм с сильными ливнями и ветром ожидается в Крыму на выходных
12:01 10.11.2023 (обновлено: 12:34 10.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Сильные дожди и усиление ветра ожидаются в Крыму на выходных. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 11 ноября, в течении суток 12 ноября в Крыму ожидаются дожди, ночью и утром 12 ноября сильные, юго-восточный с переходом на юго-западный ветер 15-20 м/с, местами до 25 м/с", – говорится в сообщении.
МЧС России по РК предупреждают в связи с этим о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, которые связанны с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Также возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, нарушение транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.
Кроме того, не исключены подтопления территорий. В связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи существует угроза жизни и здоровью населения.
Возникновение происшествий возможно в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. МЧС предупреждает, что нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, и рекомендует соблюдать меры безопасности.
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