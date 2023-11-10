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Шторм идет на Крым: что ожидается на выходных

Шторм идет на Крым: что ожидается на выходных - РИА Новости Крым, 10.11.2023

Шторм идет на Крым: что ожидается на выходных

Сильные дожди и усиление ветра ожидаются в Крыму на выходных. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 10.11.2023

2023-11-10T12:01

2023-11-10T12:01

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штормовое предупреждение

крымская погода

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черное море

азовское море

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Сильные дожди и усиление ветра ожидаются в Крыму на выходных. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым.МЧС России по РК предупреждают в связи с этим о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, которые связанны с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Также возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, нарушение транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.Кроме того, не исключены подтопления территорий. В связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи существует угроза жизни и здоровью населения.Возникновение происшествий возможно в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. МЧС предупреждает, что нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, и рекомендует соблюдать меры безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Заморозки в Крыму: прогноз погоды на пятницуАномальный ноябрь: в Крыму цветет шафран - что говорят ученыеЗима в Крыму будет нестандартной – ФОБОС

черное море

азовское море

керченский пролив

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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