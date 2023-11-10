https://crimea.ria.ru/20231110/zamorozki-v-krymu-prognoz-pogody-na-pyatnitsu-1132660579.html

Заморозки в Крыму: прогноз погоды на пятницу

Заморозки в Крыму: прогноз погоды на пятницу - РИА Новости Крым, 10.11.2023

Заморозки в Крыму: прогноз погоды на пятницу

В пятницу в Крыму без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 10.11.2023

2023-11-10T00:01

2023-11-10T00:01

2023-11-10T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/14/1118852507_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_b491f3c1ca90a01403741433822849fc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью переменных направлений до 5 м/с. Температура воздуха ночью 1...+3; днем +14...+16 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +15…+17.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии также не ожидается дождей, временами небо будут затягивать облака. Температура воздуха ночью от +7 до +9, днем столбики термометров поднимутся до +14...+16 градусов.

https://crimea.ria.ru/20231108/anomalnyy-noyabr-v-krymu-tsvetet-shafran---chto-govoryat-uchenye-1132631977.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр