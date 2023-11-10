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Заморозки в Крыму: прогноз погоды на пятницу
Заморозки в Крыму: прогноз погоды на пятницу - РИА Новости Крым, 10.11.2023
Заморозки в Крыму: прогноз погоды на пятницу
В пятницу в Крыму без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 10.11.2023
2023-11-10T00:01
2023-11-10T00:01
2023-11-10T00:01
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крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью переменных направлений до 5 м/с. Температура воздуха ночью 1...+3; днем +14...+16 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +15…+17.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии также не ожидается дождей, временами небо будут затягивать облака. Температура воздуха ночью от +7 до +9, днем столбики термометров поднимутся до +14...+16 градусов.
https://crimea.ria.ru/20231108/anomalnyy-noyabr-v-krymu-tsvetet-shafran---chto-govoryat-uchenye-1132631977.html
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Заморозки в Крыму: прогноз погоды на пятницу
Погода в Крыму в пятницу
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью переменных направлений до 5 м/с; днем юго-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Ночная температура воздуха составит -1...+4 градуса, на побережье до +9; днем +13…18, в горах +7…12", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью переменных направлений до 5 м/с. Температура воздуха ночью 1...+3; днем +14...+16 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +15…+17.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии также не ожидается дождей, временами небо будут затягивать облака. Температура воздуха ночью от +7 до +9, днем столбики термометров поднимутся до +14...+16 градусов.