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Стихия обрушилась на Крым и Севастополь: закрыт рейд, повреждены сети - РИА Новости Крым, 11.11.2023
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Стихия обрушилась на Крым и Севастополь: закрыт рейд, повреждены сети
Стихия обрушилась на Крым и Севастополь: закрыт рейд, повреждены сети - РИА Новости Крым, 11.11.2023
Стихия обрушилась на Крым и Севастополь: закрыт рейд, повреждены сети
Вечером в субботу сильный ветер и дожди обрушились на Крым и Севастополь – в городе-герое остановлено движение морского транспорта, ветер повалил деревья и... РИА Новости Крым, 11.11.2023
2023-11-11T23:03
2023-11-11T23:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Вечером в субботу сильный ветер и дожди обрушились на Крым и Севастополь – в городе-герое остановлено движение морского транспорта, ветер повалил деревья и порвал линии электропередачи. Непогода также отразилась на работе морского транспорта.Сильный ветер обрушился в субботу вечером и на Крым. В районах также прошел дождь. Действие штормового предупреждения, которое было объявлено республиканским главком МЧС России на 11 и 12 ноября, сохраняется.Читайте также на РИА Новости Крым:Фронт окклюзий: чего ждать от погоды в Крыму на выходныхШторм идет на Крым: что ожидается на выходныхКогда тепло вернется в дома крымской столицы
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крым, севастополь, стихия, крымская погода, погода в крыму, общество, морской транспорт, новости крыма
Стихия обрушилась на Крым и Севастополь: закрыт рейд, повреждены сети

Сильный ветер в Крыму и Севастополе: закрыт рейд и порваны сети электропередачи

23:03 11.11.2023 (обновлено: 23:05 11.11.2023)
 
© Дептранс СевастополяВ Севастополе ветер повалил дерево на дорогу
В Севастополе ветер повалил дерево на дорогу
© Дептранс Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Вечером в субботу сильный ветер и дожди обрушились на Крым и Севастополь – в городе-герое остановлено движение морского транспорта, ветер повалил деревья и порвал линии электропередачи.

"В связи с усилением ветра на дорогах возникают нештатные ситуации (повал деревьев, повреждение линий электропередачи), что влияет на движение автомобильного транспорта, в том числе общественного", - предупредили в департаменте транспорта города

Непогода также отразилась на работе морского транспорта.

"В связи с ухудшением погодных условий морской пассажирский транспорт приостановил работу", - добавили в дептрансе и уточнили, что до 23:30 для горожан организуют компенсационный маршрут на другой берег от площади Нахимова в 23:10 и 23:30, а также с площади Захарова.

Сильный ветер обрушился в субботу вечером и на Крым. В районах также прошел дождь. Действие штормового предупреждения, которое было объявлено республиканским главком МЧС России на 11 и 12 ноября, сохраняется.
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