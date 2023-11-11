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Стихия обрушилась на Крым и Севастополь: закрыт рейд, повреждены сети
Стихия обрушилась на Крым и Севастополь: закрыт рейд, повреждены сети - РИА Новости Крым, 11.11.2023
Стихия обрушилась на Крым и Севастополь: закрыт рейд, повреждены сети
Вечером в субботу сильный ветер и дожди обрушились на Крым и Севастополь – в городе-герое остановлено движение морского транспорта, ветер повалил деревья и... РИА Новости Крым, 11.11.2023
2023-11-11T23:03
2023-11-11T23:03
2023-11-11T23:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Вечером в субботу сильный ветер и дожди обрушились на Крым и Севастополь – в городе-герое остановлено движение морского транспорта, ветер повалил деревья и порвал линии электропередачи. Непогода также отразилась на работе морского транспорта.Сильный ветер обрушился в субботу вечером и на Крым. В районах также прошел дождь. Действие штормового предупреждения, которое было объявлено республиканским главком МЧС России на 11 и 12 ноября, сохраняется.Читайте также на РИА Новости Крым:Фронт окклюзий: чего ждать от погоды в Крыму на выходныхШторм идет на Крым: что ожидается на выходныхКогда тепло вернется в дома крымской столицы
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Стихия обрушилась на Крым и Севастополь: закрыт рейд, повреждены сети
Сильный ветер в Крыму и Севастополе: закрыт рейд и порваны сети электропередачи
23:03 11.11.2023 (обновлено: 23:05 11.11.2023)