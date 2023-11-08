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Когда тепло вернется в дома крымской столицы - РИА Новости Крым, 08.11.2023
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Когда тепло вернется в дома крымской столицы
Когда тепло вернется в дома крымской столицы - РИА Новости Крым, 08.11.2023
Когда тепло вернется в дома крымской столицы
Отопительный сезон в Симферополе, который стартовал 17 октября, но через неделю был приостановлен, возобновился сегодня и теперь уже продолжится в полном... РИА Новости Крым, 08.11.2023
2023-11-08T17:38
2023-11-08T17:38
михаил афанасьев
симферополь
отопительный сезон в крыму
отопительный сезон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Отопительный сезон в Симферополе, который стартовал 17 октября, но через неделю был приостановлен, возобновился сегодня и теперь уже продолжится в полном объеме. Об этом заявил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.Чиновник напомнил, что подачу теплоносителя было решено приостановить, поскольку осень выдалась “беспрецедентно теплая”. Однако накануне, как сообщал РИА Новости Крым, градоначальник отметил участившиеся обращения от жителей с просьбой вернуть тепло в дома.Напомним, аналогичное решение о приостановке подачи тепла в многоквартирные дома в связи с теплой погодой приняли 25 октября и в администрации Евпатории. Глава администрации Елена Демидова на своей официальной странице ВКонтакте также сообщила, что в городе с 8 ноября возобновится отопительный сезон.Читайте также на РИА Новости Крым:Зима в Крыму будет нестандартной – ФОБОСУдар стихии: на Крым надвигаются ливни с сильным ветромАномальный ноябрь: в Крыму цветет шафран – что говорят ученые
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РИА Новости Крым
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михаил афанасьев, симферополь, отопительный сезон в крыму, отопительный сезон, городская среда, жкх крыма и севастополя, новости крыма, крым
Когда тепло вернется в дома крымской столицы

Глава Симферополя: отопление жилых домов в городе возобновлено

17:38 08.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОтопление
Отопление - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Отопительный сезон в Симферополе, который стартовал 17 октября, но через неделю был приостановлен, возобновился сегодня и теперь уже продолжится в полном объеме. Об этом заявил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.
Чиновник напомнил, что подачу теплоносителя было решено приостановить, поскольку осень выдалась “беспрецедентно теплая”. Однако накануне, как сообщал РИА Новости Крым, градоначальник отметил участившиеся обращения от жителей с просьбой вернуть тепло в дома.
“Сейчас отопление запускается в многоквартирные дома. На социальных объектах отопление уже есть, температурный режим там соблюдается. В течение полутора суток тепло придет в каждый многоквартирный дом”, - пообещал Михаил Афанасьев.
Напомним, аналогичное решение о приостановке подачи тепла в многоквартирные дома в связи с теплой погодой приняли 25 октября и в администрации Евпатории. Глава администрации Елена Демидова на своей официальной странице ВКонтакте также сообщила, что в городе с 8 ноября возобновится отопительный сезон.
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