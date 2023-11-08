https://crimea.ria.ru/20231108/kogda-teplo-vernetsya-v-doma-krymskoy-stolitsy-1132661671.html

Когда тепло вернется в дома крымской столицы

Когда тепло вернется в дома крымской столицы - РИА Новости Крым, 08.11.2023

Когда тепло вернется в дома крымской столицы

Отопительный сезон в Симферополе, который стартовал 17 октября, но через неделю был приостановлен, возобновился сегодня и теперь уже продолжится в полном... РИА Новости Крым, 08.11.2023

2023-11-08T17:38

2023-11-08T17:38

2023-11-08T17:38

михаил афанасьев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Отопительный сезон в Симферополе, который стартовал 17 октября, но через неделю был приостановлен, возобновился сегодня и теперь уже продолжится в полном объеме. Об этом заявил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.Чиновник напомнил, что подачу теплоносителя было решено приостановить, поскольку осень выдалась “беспрецедентно теплая”. Однако накануне, как сообщал РИА Новости Крым, градоначальник отметил участившиеся обращения от жителей с просьбой вернуть тепло в дома.Напомним, аналогичное решение о приостановке подачи тепла в многоквартирные дома в связи с теплой погодой приняли 25 октября и в администрации Евпатории. Глава администрации Елена Демидова на своей официальной странице ВКонтакте также сообщила, что в городе с 8 ноября возобновится отопительный сезон.Читайте также на РИА Новости Крым:Зима в Крыму будет нестандартной – ФОБОСУдар стихии: на Крым надвигаются ливни с сильным ветромАномальный ноябрь: в Крыму цветет шафран – что говорят ученые

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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