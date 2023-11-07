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В столице Крыма возобновляют отопительный сезон - РИА Новости Крым, 07.11.2023
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В столице Крыма возобновляют отопительный сезон
В столице Крыма возобновляют отопительный сезон - РИА Новости Крым, 07.11.2023
В столице Крыма возобновляют отопительный сезон
Отопление в многоквартирных домах Симферополя включат в среду, 8 ноября, сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев. РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T10:33
2023-11-07T10:49
отопительный сезон в крыму
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Отопление в многоквартирных домах Симферополя включат в среду, 8 ноября, сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.По словам Афанасьева, соответствующие службы уже начали подготовку к включению отопления.Подачу тепла в многоэтажки Симферополя приостановили с 25 октября в связи с установившейся теплой погодой.Аналогичные решения приняли власти многих других регионов республики.Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал, что предстоящая зима в Крыму не будет суровой. Согласно долгосрочным прогнозам специалистов, температурные показатели января ожидаются на полтора-два градуса выше нормы.Читайте также на РАИ Новости Крым:Лето продолжается: прогноз погоды для Крыма на вторникДо среды будет солнечно: недельный прогноз погоды от ФОБОССимферополь ждет зиму: заготовлено более 2000 тонн реагентов
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В столице Крыма возобновляют отопительный сезон

Мэр Симферополя Афанасьев: отопительный сезон в многоэтажках возобновляется 8 ноября

10:33 07.11.2023 (обновлено: 10:49 07.11.2023)
 
© Depositphotos / BelchonockОтопление в квартире
Отопление в квартире
© Depositphotos / Belchonock
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Отопление в многоквартирных домах Симферополя включат в среду, 8 ноября, сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.
"Вижу ваши комментарии о необходимости включения отопительного сезона в МКД Симферополя. Мною принято решение, что отопительный сезон в многоквартирных домах начнется с завтрашнего дня", – написал градоначальник, комментируя обращения симферопольцев.
По словам Афанасьева, соответствующие службы уже начали подготовку к включению отопления.
Подачу тепла в многоэтажки Симферополя приостановили с 25 октября в связи с установившейся теплой погодой.
Аналогичные решения приняли власти многих других регионов республики.
Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал, что предстоящая зима в Крыму не будет суровой. Согласно долгосрочным прогнозам специалистов, температурные показатели января ожидаются на полтора-два градуса выше нормы.
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