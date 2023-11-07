https://crimea.ria.ru/20231107/v-stolitse-kryma-vozobnovlyayut-otopitelnyy-sezon-1132609858.html

В столице Крыма возобновляют отопительный сезон

В столице Крыма возобновляют отопительный сезон - РИА Новости Крым, 07.11.2023

В столице Крыма возобновляют отопительный сезон

Отопление в многоквартирных домах Симферополя включат в среду, 8 ноября, сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев. РИА Новости Крым, 07.11.2023

2023-11-07T10:33

2023-11-07T10:33

2023-11-07T10:49

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Отопление в многоквартирных домах Симферополя включат в среду, 8 ноября, сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.По словам Афанасьева, соответствующие службы уже начали подготовку к включению отопления.Подачу тепла в многоэтажки Симферополя приостановили с 25 октября в связи с установившейся теплой погодой.Аналогичные решения приняли власти многих других регионов республики.Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал, что предстоящая зима в Крыму не будет суровой. Согласно долгосрочным прогнозам специалистов, температурные показатели января ожидаются на полтора-два градуса выше нормы.Читайте также на РАИ Новости Крым:Лето продолжается: прогноз погоды для Крыма на вторникДо среды будет солнечно: недельный прогноз погоды от ФОБОССимферополь ждет зиму: заготовлено более 2000 тонн реагентов

симферополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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