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Симферополь ждет зиму: заготовлено более 2000 тонн реагентов
Симферополь ждет зиму: заготовлено более 2000 тонн реагентов - РИА Новости Крым, 02.11.2023
Симферополь ждет зиму: заготовлено более 2000 тонн реагентов
Коммунальщики Симферополя готовы к наступлению зимы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор муниципального учреждения "Город" Антон Гумен. РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T21:28
2023-11-02T21:28
2023-11-02T21:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Коммунальщики Симферополя готовы к наступлению зимы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор муниципального учреждения "Город" Антон Гумен.С четверга в столице Крыма началась установка 250 боксов для реагентов. Локации – это, как правило, остановки общественного транспорта, места скопления людей, где большой трафик.Антон Гумен объяснил, что в эти боксы будут завозиться противогололедные материалы, чтобы при выпадении снега уборщики территорий имели к ним доступ и сразу же начали ими обраббатывать тротуары, остановки, дороги.С учетом закупленного материала и остатков с прошлого сезона в Симферополе заготовлено более 2000 тонн реагентов. Этого, по словам Антона Гумена, вполне должно хватить на всю зиму с любыми погодными условиями.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни единиц дорожной техники: "Крымавтодор" готов к снегу и гололедуПарки столицы: как зеленые зоны Симферополя готовят к зимнему сезонуВсе идет по плану: как Крым готовится к отопительному сезону
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РИА Новости Крым
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Симферополь ждет зиму: заготовлено более 2000 тонн реагентов
В Симферополе заготовлено более 2000 тонн реагентов к зимнему периоду
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым
. Коммунальщики Симферополя готовы к наступлению зимы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал директор муниципального учреждения "Город" Антон Гумен.
"Мы к зиме приготовились. Плановые работы по подготовке к зимнему периоду заканчиваются 1 октября. Мы обслужили всю технику, которая будет работать зимой в Симферополе. Провели все закупки: противогололедные материалы, ГСМ. Инвентарь, спецодежда есть", – подчеркнул он.
С четверга в столице Крыма началась установка 250 боксов для реагентов. Локации – это, как правило, остановки общественного транспорта, места скопления людей, где большой трафик.
Антон Гумен объяснил, что в эти боксы будут завозиться противогололедные материалы, чтобы при выпадении снега уборщики территорий имели к ним доступ и сразу же начали ими обраббатывать тротуары, остановки, дороги.
"Это реагент отечественного производства со всеми сертификатами качества. Он не вредит ни природе, ни асфальту. Работаем с ним не первый год. Отлично себя зарекомендовал", – рассказал директор муниципального учреждения "Город".
С учетом закупленного материала и остатков с прошлого сезона в Симферополе заготовлено более 2000 тонн реагентов. Этого, по словам Антона Гумена, вполне должно хватить на всю зиму с любыми погодными условиями.
"У нас уже отработана практика на случай наступления неблагоприятных условий. Наши коммунальные машины дежурят на транспортных развязках Симферополя, чтобы в случае выпадения осадков, наступления гололеда они могли приступить к обработке улично-дорожной сети. В ближайший месяц мы уже увидим эти машины на дежурстве", – сказал спикер.
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