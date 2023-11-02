https://crimea.ria.ru/20231102/simferopol-zhdet-zimu-zagotovleno-bolee-2000-tonn-reagentov-1132531509.html

Симферополь ждет зиму: заготовлено более 2000 тонн реагентов

Симферополь ждет зиму: заготовлено более 2000 тонн реагентов - РИА Новости Крым, 02.11.2023

Симферополь ждет зиму: заготовлено более 2000 тонн реагентов

Коммунальщики Симферополя готовы к наступлению зимы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор муниципального учреждения "Город" Антон Гумен. РИА Новости Крым, 02.11.2023

2023-11-02T21:28

2023-11-02T21:28

2023-11-02T21:28

зима

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Коммунальщики Симферополя готовы к наступлению зимы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор муниципального учреждения "Город" Антон Гумен.С четверга в столице Крыма началась установка 250 боксов для реагентов. Локации – это, как правило, остановки общественного транспорта, места скопления людей, где большой трафик.Антон Гумен объяснил, что в эти боксы будут завозиться противогололедные материалы, чтобы при выпадении снега уборщики территорий имели к ним доступ и сразу же начали ими обраббатывать тротуары, остановки, дороги.С учетом закупленного материала и остатков с прошлого сезона в Симферополе заготовлено более 2000 тонн реагентов. Этого, по словам Антона Гумена, вполне должно хватить на всю зиму с любыми погодными условиями.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни единиц дорожной техники: "Крымавтодор" готов к снегу и гололедуПарки столицы: как зеленые зоны Симферополя готовят к зимнему сезонуВсе идет по плану: как Крым готовится к отопительному сезону

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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