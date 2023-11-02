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Симферополь ждет зиму: заготовлено более 2000 тонн реагентов - РИА Новости Крым, 02.11.2023
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Симферополь ждет зиму: заготовлено более 2000 тонн реагентов
Симферополь ждет зиму: заготовлено более 2000 тонн реагентов - РИА Новости Крым, 02.11.2023
Симферополь ждет зиму: заготовлено более 2000 тонн реагентов
Коммунальщики Симферополя готовы к наступлению зимы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор муниципального учреждения "Город" Антон Гумен. РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T21:28
2023-11-02T21:28
зима
новости крыма
крым
симферополь
мбу "город"
антон гумен
крымская погода
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Коммунальщики Симферополя готовы к наступлению зимы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор муниципального учреждения "Город" Антон Гумен.С четверга в столице Крыма началась установка 250 боксов для реагентов. Локации – это, как правило, остановки общественного транспорта, места скопления людей, где большой трафик.Антон Гумен объяснил, что в эти боксы будут завозиться противогололедные материалы, чтобы при выпадении снега уборщики территорий имели к ним доступ и сразу же начали ими обраббатывать тротуары, остановки, дороги.С учетом закупленного материала и остатков с прошлого сезона в Симферополе заготовлено более 2000 тонн реагентов. Этого, по словам Антона Гумена, вполне должно хватить на всю зиму с любыми погодными условиями.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни единиц дорожной техники: "Крымавтодор" готов к снегу и гололедуПарки столицы: как зеленые зоны Симферополя готовят к зимнему сезонуВсе идет по плану: как Крым готовится к отопительному сезону
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зима, новости крыма, крым, симферополь, мбу "город", антон гумен, крымская погода, погода в крыму
Симферополь ждет зиму: заготовлено более 2000 тонн реагентов

В Симферополе заготовлено более 2000 тонн реагентов к зимнему периоду

21:28 02.11.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОбработка проезжей части противогололедными материалами
Обработка проезжей части противогололедными материалами - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Коммунальщики Симферополя готовы к наступлению зимы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор муниципального учреждения "Город" Антон Гумен.

"Мы к зиме приготовились. Плановые работы по подготовке к зимнему периоду заканчиваются 1 октября. Мы обслужили всю технику, которая будет работать зимой в Симферополе. Провели все закупки: противогололедные материалы, ГСМ. Инвентарь, спецодежда есть", – подчеркнул он.

С четверга в столице Крыма началась установка 250 боксов для реагентов. Локации – это, как правило, остановки общественного транспорта, места скопления людей, где большой трафик.
Антон Гумен объяснил, что в эти боксы будут завозиться противогололедные материалы, чтобы при выпадении снега уборщики территорий имели к ним доступ и сразу же начали ими обраббатывать тротуары, остановки, дороги.

"Это реагент отечественного производства со всеми сертификатами качества. Он не вредит ни природе, ни асфальту. Работаем с ним не первый год. Отлично себя зарекомендовал", – рассказал директор муниципального учреждения "Город".

С учетом закупленного материала и остатков с прошлого сезона в Симферополе заготовлено более 2000 тонн реагентов. Этого, по словам Антона Гумена, вполне должно хватить на всю зиму с любыми погодными условиями.

"У нас уже отработана практика на случай наступления неблагоприятных условий. Наши коммунальные машины дежурят на транспортных развязках Симферополя, чтобы в случае выпадения осадков, наступления гололеда они могли приступить к обработке улично-дорожной сети. В ближайший месяц мы уже увидим эти машины на дежурстве", – сказал спикер.

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