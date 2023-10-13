https://crimea.ria.ru/20231013/sotni-edinits-dorozhnoy-tekhniki-krymavtodor-gotov-k-snegu-i-gololedu-1132041483.html

Сотни единиц дорожной техники: "Крымавтодор" готов к снегу и гололеду

Сотни единиц дорожной техники: "Крымавтодор" готов к снегу и гололеду - РИА Новости Крым, 13.10.2023

Сотни единиц дорожной техники: "Крымавтодор" готов к снегу и гололеду

Техника ГУП РК "Крымавтодор" полностью готова к осенне-зимнему периоду. Об этом доложили представители Министерства транспорта РК на совещании о проблемных... РИА Новости Крым, 13.10.2023

2023-10-13T06:05

2023-10-13T06:05

2023-10-13T06:05

крымавтодор

минтранс крыма

юрий гоцанюк

крым

сергей аксенов

гололед

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Техника ГУП РК "Крымавтодор" полностью готова к осенне-зимнему периоду. Об этом доложили представители Министерства транспорта РК на совещании о проблемных вопросах муниципальных образований под руководством главы республики Сергея Аксенова.В ближайшее время предприятие будет переведено на зимний режим работы. На случай возможного гололеда, снегопада уже в состоянии готовности автогрейдеры, роторные снегоочистители, экскаваторы и погрузчики, бульдозеры, автомобили и трактора с отвалами.Также, по информации Минтранспорта, полностью подготовлены временные площадки и базы хранения противогололедных материалов, производственные здания и сооружения, в том числе пункты обогрева. Заготовлены и противогололедные материалы в филиалах ГУП PK "Крымавтодор".Читайте также на РИА Новости Крым:Какие шины лучше ставить на авто зимой в Крыму – экспертГотовность 98%: что сделано в Крыму к началу отопительного сезонаВсе идет по плану: как Крым готовится к отопительному сезону

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымавтодор, минтранс крыма, юрий гоцанюк, крым, сергей аксенов, гололед