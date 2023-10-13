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Сотни единиц дорожной техники: "Крымавтодор" готов к снегу и гололеду
Сотни единиц дорожной техники: "Крымавтодор" готов к снегу и гололеду - РИА Новости Крым, 13.10.2023
Сотни единиц дорожной техники: "Крымавтодор" готов к снегу и гололеду
Техника ГУП РК "Крымавтодор" полностью готова к осенне-зимнему периоду. Об этом доложили представители Министерства транспорта РК на совещании о проблемных... РИА Новости Крым, 13.10.2023
2023-10-13T06:05
2023-10-13T06:05
2023-10-13T06:05
крымавтодор
минтранс крыма
юрий гоцанюк
крым
сергей аксенов
гололед
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Техника ГУП РК "Крымавтодор" полностью готова к осенне-зимнему периоду. Об этом доложили представители Министерства транспорта РК на совещании о проблемных вопросах муниципальных образований под руководством главы республики Сергея Аксенова.В ближайшее время предприятие будет переведено на зимний режим работы. На случай возможного гололеда, снегопада уже в состоянии готовности автогрейдеры, роторные снегоочистители, экскаваторы и погрузчики, бульдозеры, автомобили и трактора с отвалами.Также, по информации Минтранспорта, полностью подготовлены временные площадки и базы хранения противогололедных материалов, производственные здания и сооружения, в том числе пункты обогрева. Заготовлены и противогололедные материалы в филиалах ГУП PK "Крымавтодор".Читайте также на РИА Новости Крым:Какие шины лучше ставить на авто зимой в Крыму – экспертГотовность 98%: что сделано в Крыму к началу отопительного сезонаВсе идет по плану: как Крым готовится к отопительному сезону
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымавтодор, минтранс крыма, юрий гоцанюк, крым, сергей аксенов, гололед
Сотни единиц дорожной техники: "Крымавтодор" готов к снегу и гололеду
Более 220 единиц дорожной техники в Крыму готовы к снегу и гололеду
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Техника ГУП РК "Крымавтодор" полностью готова к осенне-зимнему периоду. Об этом доложили представители Министерства транспорта РК на совещании о проблемных вопросах муниципальных образований под руководством главы республики Сергея Аксенова.
"Проведены мероприятия по подготовке к содержанию дорожных объектов в осенне−зимний период. ГУП РК "Крымавтодор" полностью подготовил к работе 220 единиц техники", − говорится в докладе Минтранспорта.
В ближайшее время предприятие будет переведено на зимний режим работы. На случай возможного гололеда, снегопада уже в состоянии готовности автогрейдеры, роторные снегоочистители, экскаваторы и погрузчики, бульдозеры, автомобили и трактора с отвалами.
Также, по информации Минтранспорта, полностью подготовлены временные площадки и базы хранения противогололедных материалов, производственные здания и сооружения, в том числе пункты обогрева. Заготовлены и противогололедные материалы в филиалах ГУП PK "Крымавтодор".
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