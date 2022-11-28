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Какие шины лучше ставить на авто зимой в Крыму – эксперт - РИА Новости Крым, 28.11.2022
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Какие шины лучше ставить на авто зимой в Крыму – эксперт
Какие шины лучше ставить на авто зимой в Крыму – эксперт - РИА Новости Крым, 28.11.2022
Какие шины лучше ставить на авто зимой в Крыму – эксперт
Крымским водителям, как и проживающим в других регионах страны, обязательно нужно "переобувать" авто на зимнюю резину. При этом не стоит пытаться экономить и... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T20:33
2022-11-28T20:33
крым
транспорт
совет эксперта
общество
погода в крыму
авторы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Крымским водителям, как и проживающим в других регионах страны, обязательно нужно "переобувать" авто на зимнюю резину. При этом не стоит пытаться экономить и использовать так называемые всесезонные покрышки. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.По его мнению, единственная причина, по которой автовладельцы отказываются менять покрышки, – это жадность. Крым и Севастополь хоть и считаются южными регионами, здесь нередки заморозки, близкие к отрицательным температуры, снег и прочие атрибуты зимы. Кроме того, климат полуострова очень сильно отличается: в предгорных, горных и северных районах снег и гололед – достаточно частое явление с поздней осени до середины весны.Эксперт пояснил, что даже если "переобуть" авто сейчас, нешипованная резина не будет сильно изнашиваться и ее хватит на достаточно долгий пробег. Но если вдруг резко снизится температура, возникнет необходимость выехать в горы или другой регион, автовладелец будет готов. Ему не придется в срочном порядке приобретать новые покрышки, а также искать, где "переобуться"."Всесезонку ставить не рекомендую, так как она плоха в любое время года: летом очень быстро изнашивается, зимой не обеспечивает полноценного сцепления с дорожным покрытием", – продолжил Шапарин.Он пояснил, что "летние" и "зимние" покрышки отличаются составом резиновой смеси. Зимняя гораздо мягче и лучше выполняет свои функции при отрицательных температурах. При этом летняя резина при низких температурах "дубеет", в результате увеличивается тормозной путь, снижаются сцепные качества с дорогой.Поскольку в Крыму такие температуры вполне достижимы, вице-президент Национального автомобильного союза предостерег от "экономии на спичках, чтобы потом не думать, где ремонтировать машину после ДТП".В свою очередь директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев рекомендует начинать готовить автомобиль к зиме весной – до сезонного роста цена на автозапчасти и обслуживание.
https://crimea.ria.ru/20221002/kogda-optimalno-nachat-podgotovku-avto-k-zime-1124687415.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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60
крым, транспорт, совет эксперта, общество, погода в крыму, авторы
Какие шины лучше ставить на авто зимой в Крыму – эксперт

Липучки, шипы или всесезонка: эксперт о выборе зимних покрышек для Крыма

20:33 28.11.2022
 
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Колесо автомобиля. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости . Владимир Песня
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Элеонора Павловская
Элеонора Павловская
Старший корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Крымским водителям, как и проживающим в других регионах страны, обязательно нужно "переобувать" авто на зимнюю резину. При этом не стоит пытаться экономить и использовать так называемые всесезонные покрышки. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
По его мнению, единственная причина, по которой автовладельцы отказываются менять покрышки, – это жадность. Крым и Севастополь хоть и считаются южными регионами, здесь нередки заморозки, близкие к отрицательным температуры, снег и прочие атрибуты зимы. Кроме того, климат полуострова очень сильно отличается: в предгорных, горных и северных районах снег и гололед – достаточно частое явление с поздней осени до середины весны.
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Когда оптимально начать подготовку авто к зиме
"Учитывая особенности климата Крыма, лучше использовать нешипованные шины, так называемые "липучки". В условиях небольшого количества снега и отрицательных температур они обеспечат хорошее сцепление с дорогой", – сказал Шапарин.
Эксперт пояснил, что даже если "переобуть" авто сейчас, нешипованная резина не будет сильно изнашиваться и ее хватит на достаточно долгий пробег. Но если вдруг резко снизится температура, возникнет необходимость выехать в горы или другой регион, автовладелец будет готов. Ему не придется в срочном порядке приобретать новые покрышки, а также искать, где "переобуться".
"Всесезонку ставить не рекомендую, так как она плоха в любое время года: летом очень быстро изнашивается, зимой не обеспечивает полноценного сцепления с дорожным покрытием", – продолжил Шапарин.
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17 октября, 08:23
Как подготовить машину к зиме – советы автоэксперта
Он пояснил, что "летние" и "зимние" покрышки отличаются составом резиновой смеси. Зимняя гораздо мягче и лучше выполняет свои функции при отрицательных температурах. При этом летняя резина при низких температурах "дубеет", в результате увеличивается тормозной путь, снижаются сцепные качества с дорогой.
Поскольку в Крыму такие температуры вполне достижимы, вице-президент Национального автомобильного союза предостерег от "экономии на спичках, чтобы потом не думать, где ремонтировать машину после ДТП".
В свою очередь директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев рекомендует начинать готовить автомобиль к зиме весной – до сезонного роста цена на автозапчасти и обслуживание.
 
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