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Готовность 98%: что сделано в Крыму к началу отопительного сезона - РИА Новости Крым, 20.09.2023
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Готовность 98%: что сделано в Крыму к началу отопительного сезона
Готовность 98%: что сделано в Крыму к началу отопительного сезона - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Готовность 98%: что сделано в Крыму к началу отопительного сезона
Жилой фонд и объекты соцкультбыта Крыма готовы к отопительному сезону на 97,7%. Такую цифру озвучила замглавы республиканского МинЖКХ Оксана Михайличенко в ходе РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T12:06
2023-09-20T12:24
крым
отопительный сезон в крыму
общество
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жкх крыма и севастополя
минжкх крыма
новости крыма
государственный совет рк (госсовет)
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СИМФЕРОПОЛЬ,20 сен - РИА Новости Крым. Жилой фонд и объекты соцкультбыта Крыма готовы к отопительному сезону на 97,7%. Такую цифру озвучила замглавы республиканского МинЖКХ Оксана Михайличенко в ходе пленарного заседания XIX сессии Госсовета РК в среду.По ее словам, тепловые сети готовы к запуску на 100%, котельные - на 96%, центральные тепловые пункты - на 91%."Общий процент запаса топлива для подготовки к отопительному сезону составляет 58%. Заключены контракты на его поставку. Топливо находится на складах поставщика, по мере необходимости будет доставляться к предприятиям", - продолжила Михайличенко.Она также добавила, что Фондом капремонта с начала года по Крыму отремонтированы 102 кровли, 52 фасада и пять подвалов многоквартирных жилых домов на сумму около 1 млрд рублей. Работы выполнены за счет средств собственников и республиканского бюджета. До конца текущего года будут отремонтированы еще порядка 350 кровель, 62 фасада и внутридомовые сети по ряду многоэтажек.Ранее о готовности Симферополя к отопительному сезону отчитался мэр крымской столицы Михаил Афанасьев. Читайте также на РИА Новости Крым:Как нельзя греть квартиру до начала отопительного сезонаЗима близко: как контролировать подготовку дома к отопительному сезонуКак правильно выбрать обогреватель – советы эксперта
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крым, отопительный сезон в крыму, общество, жкх, жкх крыма и севастополя, минжкх крыма, новости крыма, государственный совет рк (госсовет)
Готовность 98%: что сделано в Крыму к началу отопительного сезона

МинЖКХ: Крым готов к отопительному сезону на 98 процентов

12:06 20.09.2023 (обновлено: 12:24 20.09.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкТепловая станция. Архивное фото
Тепловая станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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СИМФЕРОПОЛЬ,20 сен - РИА Новости Крым. Жилой фонд и объекты соцкультбыта Крыма готовы к отопительному сезону на 97,7%. Такую цифру озвучила замглавы республиканского МинЖКХ Оксана Михайличенко в ходе пленарного заседания XIX сессии Госсовета РК в среду.

"97,7 % – готовность на текущую дату. Проводится большая работа по подготовке всех объектов ЖКХ. Из 12 211 жилых домов паспорта готовности готовы по всем, из 516 школ готовы 514, из 120 учреждений здравоохранения готовы 119", - констатировала замминистра.

По ее словам, тепловые сети готовы к запуску на 100%, котельные - на 96%, центральные тепловые пункты - на 91%.
"Общий процент запаса топлива для подготовки к отопительному сезону составляет 58%. Заключены контракты на его поставку. Топливо находится на складах поставщика, по мере необходимости будет доставляться к предприятиям", - продолжила Михайличенко.
Она также добавила, что Фондом капремонта с начала года по Крыму отремонтированы 102 кровли, 52 фасада и пять подвалов многоквартирных жилых домов на сумму около 1 млрд рублей. Работы выполнены за счет средств собственников и республиканского бюджета. До конца текущего года будут отремонтированы еще порядка 350 кровель, 62 фасада и внутридомовые сети по ряду многоэтажек.
Ранее о готовности Симферополя к отопительному сезону отчитался мэр крымской столицы Михаил Афанасьев.
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