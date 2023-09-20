https://crimea.ria.ru/20230920/gotovnost-98-chto-sdelano-v-krymu-k-nachalu-otopitelnogo-sezona-1131544666.html

Готовность 98%: что сделано в Крыму к началу отопительного сезона

Готовность 98%: что сделано в Крыму к началу отопительного сезона - РИА Новости Крым, 20.09.2023

Готовность 98%: что сделано в Крыму к началу отопительного сезона

Жилой фонд и объекты соцкультбыта Крыма готовы к отопительному сезону на 97,7%. Такую цифру озвучила замглавы республиканского МинЖКХ Оксана Михайличенко в ходе РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T12:06

2023-09-20T12:06

2023-09-20T12:24

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СИМФЕРОПОЛЬ,20 сен - РИА Новости Крым. Жилой фонд и объекты соцкультбыта Крыма готовы к отопительному сезону на 97,7%. Такую цифру озвучила замглавы республиканского МинЖКХ Оксана Михайличенко в ходе пленарного заседания XIX сессии Госсовета РК в среду.По ее словам, тепловые сети готовы к запуску на 100%, котельные - на 96%, центральные тепловые пункты - на 91%."Общий процент запаса топлива для подготовки к отопительному сезону составляет 58%. Заключены контракты на его поставку. Топливо находится на складах поставщика, по мере необходимости будет доставляться к предприятиям", - продолжила Михайличенко.Она также добавила, что Фондом капремонта с начала года по Крыму отремонтированы 102 кровли, 52 фасада и пять подвалов многоквартирных жилых домов на сумму около 1 млрд рублей. Работы выполнены за счет средств собственников и республиканского бюджета. До конца текущего года будут отремонтированы еще порядка 350 кровель, 62 фасада и внутридомовые сети по ряду многоэтажек.Ранее о готовности Симферополя к отопительному сезону отчитался мэр крымской столицы Михаил Афанасьев. Читайте также на РИА Новости Крым:Как нельзя греть квартиру до начала отопительного сезонаЗима близко: как контролировать подготовку дома к отопительному сезонуКак правильно выбрать обогреватель – советы эксперта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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