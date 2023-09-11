https://crimea.ria.ru/20230911/kak-pravilno-vybrat-obogrevatel--sovety-eksperta-1131273332.html

Как правильно выбрать обогреватель – советы эксперта

Как правильно выбрать обогреватель – советы эксперта - РИА Новости Крым, 11.09.2023

Как правильно выбрать обогреватель – советы эксперта

В межсезонье вопрос обогрева квартиры стоит особенно остро. О том, как правильно выбрать обогреватель и на какие характеристики обратить внимание в первую... РИА Новости Крым, 11.09.2023

2023-09-11T06:38

2023-09-11T06:38

2023-09-11T06:38

юрий артамонов

радио "спутник в крыму"

общество

совет эксперта

отопительный сезон в крыму

новости крыма

безопасность

жкх

жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В межсезонье вопрос обогрева квартиры стоит особенно остро. О том, как правильно выбрать обогреватель и на какие характеристики обратить внимание в первую очередь, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.Кондиционеры тоже греют"Есть масляные обогреватели, конвекционные (или конверторные) и тепловентиляторы. Но также отдельно можно выделить кондиционеры. Очень многие из них могут работать на обогрев. И работают они не как нагреватели, а как тепловые насосы: летом они тепло перекачивают из помещения на улицу, а зимой могут перекачать тепло с улицы в дом. Делают это настолько эффективно, что КПД некоторых кондиционеров, включенных в режим нагрева, может доходить до 300 процентов", - рассказал Артамонов.По его словам, кондиционер расходует мощность на перекачку тепла, а не на нагрев. Так, обычный бытовой кондиционер, потребляя 600 ватт электроэнергии, может принести в комнату тепла в три раза больше.Обогреватели бывают разныеВ случае, если средств на покупку и установку кондиционера не хватает, а мерзнуть до начала отопительного сезона не хочется, можно остановить свой выбор на масляном или конвекторном обогревателе, либо же на тепловентиляторе."Масляный обогреватель греет квартиру или комнату лучше, чем конвекторный, потому что от него греется не только воздух, но и все остальное в помещении. Однако у конвекторных обогревателей энергопотребление меньше, потому что они греют только проходящий через себя воздух. По этой же причине они более безопасны для детей, потому что холодные. Однако внутри таких обогревателей, как и в тепловентиляторах, есть спираль и на ней может сгорать пыль, из-за чего кислорода в помещении, где работают такие приборы, становится меньше", - объяснил эксперт и посоветовал почаще проветривать комнату.В тепловентиляторе поток воздуха, нагреваемого спиралью или керамическим нагревательным элементом, создается вентилятором, поэтому они могут обогреть помещение быстрее. Из минусов: такие обогреватели шумят.По словам Артамонова, все обогреватели, по сравнению с кондиционерами, потребляют много электричества. Также у них есть одна общая черта – они, нагревая воздух в помещении, его "сушат": холодный воздух не умеет удерживать большое количество влаги, когда он заходит в квартиру и нагревается, его относительная влажность становится невысокой."Получается, что сами по себе обогреватели воздух не сушат, но они косвенно делают воздух сухим. Поэтому обязательно в холодное время года воздух в квартире нужно увлажнять, чтобы не допустить пересыхания слизистых оболочек носа, горла", - предупредил эксперт.Если нет специального увлажнителя воздуха, поможет мокрая тряпка на батарее и регулярная влажная уборка.Как рассказал Артамонов, на рынке также можно найти газовые обогреватели. Например, конвекционные, с выводом сгоревшего газа на улицу. Также есть газовые обогреватели прямого горения – это керамическая плита с большим количеством дырочек, через которые выходит газ, образуя язычки пламени при сгорании. Однако такие нагревательные приборы сжигают воздух напрямую, что не очень хорошо при обогреве жилых помещений.Кроме того, встречаются еще инфракрасные обогреватели (УФО), в которых спираль греет не воздух, а предметы вокруг через инфракрасное излучение. Плюс такого прибора в том, что воздух не греется, а значит не теряется влажность.Как подобрать обогреватель по размеру помещенияДля того, чтобы подобрать обогреватель нужной мощности, следует правильно измерить площадь помещения, которое необходимо согреть.Инженер Юрий Артамонов также напомнил, что обогреватели потребляют сравнительно большое количество энергии. И если в квартире есть стиральная машина, духовка, утюг, то включать все эти устройства одновременно нельзя – входной автомат выключится. Также нужно предельно внимательно следить за удлинителями: не включать в них больше одного прибора, и не наматывать на них провод во избежание перегрева и замыкания.Ранее эксперт онлайн-гипермаркета Максим Соколов предостерег, что масляный обогреватель может взорваться прямо в квартире. Он пояснил, что главная опасность таится в термостате, который отвечает за автоматическое отключение прибора при определенной температуре. Следовательно, если датчик нагревателя неисправен, масло в нем быстро перегреется и прибор может взорваться.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто и как обязан готовить дома без центрального отопления к зимеКак пользоваться электроприборами и экономитьКакая техника в доме самая энергозатратная

https://crimea.ria.ru/20230831/vse-idet-po-planu-kak-krym-gotovitsya-k-otopitelnomu-sezonu-1131070405.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий артамонов, общество, совет эксперта, отопительный сезон в крыму, новости крыма, безопасность, жкх, жкх крыма и севастополя