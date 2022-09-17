https://crimea.ria.ru/20220917/chem-opasen-maslyanyy-obogrevatel--predosterezhenie-eksperta-1124538829.html

Чем опасен масляный обогреватель — предостережение эксперта

Чем опасен масляный обогреватель — предостережение эксперта - РИА Новости Крым, 17.09.2022

Чем опасен масляный обогреватель — предостережение эксперта

Неисправный масляный обогреватель может взорваться прямо в квартире, предостерег эксперт онлайн-гипермаркета Максим Соколов, пишет РИА Недвижимость. РИА Новости Крым, 17.09.2022

2022-09-17T19:21

2022-09-17T19:21

2022-09-17T19:21

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Неисправный масляный обогреватель может взорваться прямо в квартире, предостерег эксперт онлайн-гипермаркета Максим Соколов, пишет РИА Недвижимость.Эксперт пояснил, что главная опасность таится в термостате, который отвечает за автоматическое отключение прибора при определенной температуре. Следовательно, если датчик нагревателя неисправен, масло в нем быстро перегреется и прибор может взорваться."Термодатчики выходят из строя достаточно часто. Такая поломка, наравне с протечкой масла и повреждением ТЭНа, входит в тройку наиболее частых причин, по которым владельцы масляных обогревателей обращаются в сервисный центр", - сказал Соколов.Он уточнил, что как правило это происходит с дешевыми малоизвестными брендами. Эксперт также напомнил, что любой электрообогреватель - мощный прибор, создающий повышенную нагрузку на электросеть, на которую проводка, например в старых домах, может быть не рассчитана. В современных квартирах при перегрузке обычно срабатывает размыкающий электрическую цепь автомат (раньше использовали предохранительные пробки), но если он не среагирует вовремя, высока вероятность короткого замыкания и пожара.Не менее важно всегда внимательно читать инструкции к обогревателям, в которых производитель указывает условия эксплуатации и допустимое время непрерывной работы прибора, добавил Соколов.

https://crimea.ria.ru/20220911/kak-nelzya-gret-kvartiru-do-nachala-otopitelnogo-sezona-1124468202.html

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