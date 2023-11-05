https://crimea.ria.ru/20231105/do-sredy-budet-solnechno-nedelnyy-prognoz-pogody-ot-fobos-1132546586.html

До среды будет солнечно: недельный прогноз погоды от ФОБОС

До среды будет солнечно: недельный прогноз погоды от ФОБОС - РИА Новости Крым, 05.11.2023

До среды будет солнечно: недельный прогноз погоды от ФОБОС

В начале предстоящей рабочей недели погода в Крыму окажется во власти антициклона – будет солнечно и без существенных осадков. Однако уже в среду на полуостров... РИА Новости Крым, 05.11.2023

2023-11-05T18:45

2023-11-05T18:45

2023-11-05T18:45

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центр погоды "фобос"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В начале предстоящей рабочей недели погода в Крыму окажется во власти антициклона – будет солнечно и без существенных осадков. Однако уже в среду на полуостров обрушатся ливни, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Однако уже в среду, 8 ноября, погода начнет потихоньку ухудшаться. Пойдут дожди, ночью прогнозируется + 6…+11, днем +14…+19 градусов.До конца недели ночные температуры воздуха будут не ниже +5…+10 градусов, а днем столбики термометров покажут +12…+17 градусов.Похолодание в Крым придет во второй половине ноября, однако снега в регионе пока не предвидится, заверил Тишковец.Ранее в комментарии РИА Новости Крым Евгений Тишковец рассказал, что в День народного единства 4 ноября воздух на территории Крыма прогреется до таких значений, которые можно отнести к очередным температурным рекордам.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи открылись зимние пляжиПересохшая Альма и запасы водохранилищ – что происходит с водой в КрымуЛето в конце октября: температура в Крыму может побить 100-летний рекорд

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2023

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