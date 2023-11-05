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До среды будет солнечно: недельный прогноз погоды от ФОБОС - РИА Новости Крым, 05.11.2023
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До среды будет солнечно: недельный прогноз погоды от ФОБОС
До среды будет солнечно: недельный прогноз погоды от ФОБОС - РИА Новости Крым, 05.11.2023
До среды будет солнечно: недельный прогноз погоды от ФОБОС
В начале предстоящей рабочей недели погода в Крыму окажется во власти антициклона – будет солнечно и без существенных осадков. Однако уже в среду на полуостров... РИА Новости Крым, 05.11.2023
2023-11-05T18:45
2023-11-05T18:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В начале предстоящей рабочей недели погода в Крыму окажется во власти антициклона – будет солнечно и без существенных осадков. Однако уже в среду на полуостров обрушатся ливни, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Однако уже в среду, 8 ноября, погода начнет потихоньку ухудшаться. Пойдут дожди, ночью прогнозируется + 6…+11, днем +14…+19 градусов.До конца недели ночные температуры воздуха будут не ниже +5…+10 градусов, а днем столбики термометров покажут +12…+17 градусов.Похолодание в Крым придет во второй половине ноября, однако снега в регионе пока не предвидится, заверил Тишковец.Ранее в комментарии РИА Новости Крым Евгений Тишковец рассказал, что в День народного единства 4 ноября воздух на территории Крыма прогреется до таких значений, которые можно отнести к очередным температурным рекордам.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи открылись зимние пляжиПересохшая Альма и запасы водохранилищ – что происходит с водой в КрымуЛето в конце октября: температура в Крыму может побить 100-летний рекорд
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96
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крым, центр погоды "фобос", погода, крымская погода, погода в крыму, общество, новости крыма, евгений тишковец
До среды будет солнечно: недельный прогноз погоды от ФОБОС

ФОБОС: в Крыму на следующей неделе будет солнечно до среды, а затем ожидаются ливни

18:45 05.11.2023
 
Осень.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В начале предстоящей рабочей недели погода в Крыму окажется во власти антициклона – будет солнечно и без существенных осадков. Однако уже в среду на полуостров обрушатся ливни, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В предстоящую рабочую неделю, начиная с 7 ноября, инициативу вновь перехватит антициклон, прогнозируется солнечная погода без существенных осадков. Ночью + 7…+12 градусов, днем +15…+20", - рассказал он.
Однако уже в среду, 8 ноября, погода начнет потихоньку ухудшаться. Пойдут дожди, ночью прогнозируется + 6…+11, днем +14…+19 градусов.

"К четвергу осадки примут интенсивный, зарядовый характер. Ожидается примерно полтора-два ведра дождевой воды на каждый квадратный метр крымской земли", - уточнил Евгений Тишковец.

До конца недели ночные температуры воздуха будут не ниже +5…+10 градусов, а днем столбики термометров покажут +12…+17 градусов.
Похолодание в Крым придет во второй половине ноября, однако снега в регионе пока не предвидится, заверил Тишковец.
Ранее в комментарии РИА Новости Крым Евгений Тишковец рассказал, что в День народного единства 4 ноября воздух на территории Крыма прогреется до таких значений, которые можно отнести к очередным температурным рекордам.
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Радио "Спутник в Крыму"КрымЦентр погоды "ФОБОС"ПогодаКрымская погодаПогода в КрымуОбществоНовости КрымаЕвгений Тишковец
 
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