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Какая погода будет в Крыму в День народного единства - РИА Новости Крым, 01.11.2023
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Какая погода будет в Крыму в День народного единства
Какая погода будет в Крыму в День народного единства - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Какая погода будет в Крыму в День народного единства
В День народного единства 4 ноября воздух на территории Крыма прогреется до +24 градусов, и это будет очередным температурным рекордом. Об этом в комментарии... РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T07:05
2023-11-01T07:05
евгений тишковец
эксклюзивы риа новости крым
крымская погода
погода
погода в крыму
день народного единства
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В День народного единства 4 ноября воздух на территории Крыма прогреется до +24 градусов, и это будет очередным температурным рекордом. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В воскресенье, 5 ноября, ожидается +24…+25 градусов, последний раз так тепло в этот день было в 1933 году, когда зафиксировали +25,5, добавил метеоролог. И отметил, что "такого теплого начала ноября не было со временен создания танка Т-34, то есть с 1934 года".22 октября воздух в крымской столице прогрелся до +30 градусов, что является рекордом этого дня за всю историю регулярных метеонаблюдений на метеостанции "Симферополь".В конце октября дневная температура воздуха в Крыму сохраняется на уровне летних значений. Теплее было только сто лет назад – этот рекорд может быть побит на текущей неделе, спрогнозировал Тишковец.Ранее сообщалось, что последняя неделя октября в Крыму будет солнечной, столбики термометров будут достигать отметки в +23 градуса, однако в пятницу на полуостров обрушатся дожди.Читайте также на РИА Новости Крым:Погода балует: отопительный сезон в Крыму поставили на паузуСолнца предостаточно: недельный прогноз погоды от ФОБОС"Это действительно страшно": в Крыму ввели пятый класс пожарной опасности
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евгений тишковец, крымская погода, погода, погода в крыму, день народного единства, крым, общество, новости крыма
Какая погода будет в Крыму в День народного единства

Тишковец: 4 ноября воздух в Крыму прогреется до +24 градусов

07:05 01.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрирода Крыма
Природа Крыма - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В День народного единства 4 ноября воздух на территории Крыма прогреется до +24 градусов, и это будет очередным температурным рекордом. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"4 и 5 ноября в Симферополе и в ряде других населенных пунктов Крымского полуострова будет установлен температурный рекорд. Так, в субботу в регионе ожидается до +24 градусов, а рекорд был установлен в 1924 году, в этот день было +23 градуса", - рассказал он.
В воскресенье, 5 ноября, ожидается +24…+25 градусов, последний раз так тепло в этот день было в 1933 году, когда зафиксировали +25,5, добавил метеоролог. И отметил, что "такого теплого начала ноября не было со временен создания танка Т-34, то есть с 1934 года".
22 октября воздух в крымской столице прогрелся до +30 градусов, что является рекордом этого дня за всю историю регулярных метеонаблюдений на метеостанции "Симферополь".
В конце октября дневная температура воздуха в Крыму сохраняется на уровне летних значений. Теплее было только сто лет назад – этот рекорд может быть побит на текущей неделе, спрогнозировал Тишковец.
Ранее сообщалось, что последняя неделя октября в Крыму будет солнечной, столбики термометров будут достигать отметки в +23 градуса, однако в пятницу на полуостров обрушатся дожди.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымЕвгений ТишковецКрымская погодаПогодаПогода в КрымуДень народного единстваКрымОбществоНовости Крыма
 
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