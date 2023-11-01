https://crimea.ria.ru/20231101/kakaya-pogoda-budet-v-krymu-v-den-narodnogo-edinstva-1132442935.html

Какая погода будет в Крыму в День народного единства

Какая погода будет в Крыму в День народного единства - РИА Новости Крым, 01.11.2023

Какая погода будет в Крыму в День народного единства

В День народного единства 4 ноября воздух на территории Крыма прогреется до +24 градусов, и это будет очередным температурным рекордом. Об этом в комментарии... РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T07:05

2023-11-01T07:05

2023-11-01T07:05

евгений тишковец

эксклюзивы риа новости крым

крымская погода

погода

погода в крыму

день народного единства

крым

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132047972_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_677f81822d1c00a675089879f3a24a25.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В День народного единства 4 ноября воздух на территории Крыма прогреется до +24 градусов, и это будет очередным температурным рекордом. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В воскресенье, 5 ноября, ожидается +24…+25 градусов, последний раз так тепло в этот день было в 1933 году, когда зафиксировали +25,5, добавил метеоролог. И отметил, что "такого теплого начала ноября не было со временен создания танка Т-34, то есть с 1934 года".22 октября воздух в крымской столице прогрелся до +30 градусов, что является рекордом этого дня за всю историю регулярных метеонаблюдений на метеостанции "Симферополь".В конце октября дневная температура воздуха в Крыму сохраняется на уровне летних значений. Теплее было только сто лет назад – этот рекорд может быть побит на текущей неделе, спрогнозировал Тишковец.Ранее сообщалось, что последняя неделя октября в Крыму будет солнечной, столбики термометров будут достигать отметки в +23 градуса, однако в пятницу на полуостров обрушатся дожди.Читайте также на РИА Новости Крым:Погода балует: отопительный сезон в Крыму поставили на паузуСолнца предостаточно: недельный прогноз погоды от ФОБОС"Это действительно страшно": в Крыму ввели пятый класс пожарной опасности

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

евгений тишковец, крымская погода, погода, погода в крыму, день народного единства, крым, общество, новости крыма