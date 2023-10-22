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Такого не было 32 года: в Крыму побит температурный рекорд
Такого не было 32 года: в Крыму побит температурный рекорд - РИА Новости Крым, 22.10.2023
Такого не было 32 года: в Крыму побит температурный рекорд
В воскресенье, 22 октября, воздух в крымской столице прогрелся до +30 градусов, что является рекордом этого дня за всю историю регулярных метеонаблюдений на... РИА Новости Крым, 22.10.2023
2023-10-22T17:59
2023-10-22T17:59
2023-10-22T17:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В воскресенье, 22 октября, воздух в крымской столице прогрелся до +30 градусов, что является рекордом этого дня за всю историю регулярных метеонаблюдений на метеостанции "Симферополь". Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Побит температурный рекордТишковец уточнил, что побит именно рекорд сегодняшнего дня за всю историю регулярных метеонаблюдений на метеостанции "Симферополь". Более того, в континентальной части полуострова воздух в это воскресенье прогревался до +31…32 градусов. На побережье попрохладнее: +20...25."При этом максимальная температура для октября - +33,3 градусов была зафиксирована 3 октября 1952 года, но, чтобы так поздно, 22 октября, и так тепло - такого никогда не было", - уточнил ведущий специалист центра погоды ФОБОС.Чего ждать от погоды на неделеТакая жаркая октябрьская погода в Крыму определяется тропическими воздушными массами, которые пришли в регион. Однако уже завтра температура воздуха понизится на два-три градуса, сообщила РИА Новости Крым начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.По словам Любецкой, в конце грядущей недели - в пятницу и субботу - температура снова повысится до +17…23 градусов."Мощного затока холода не ожидается. Фронтальный раздел сейчас пройдет, но он не очень контрастный", - уточнила начальник Крымского гидрометцентра, отметив, что во вторник, 24 октября, возможен небольшой дождь. Но все же щедрых осадков в ближайшее время на полуострове не прогнозируется.Ранее сообщалось, что на следующей неделе в Крыму ожидается теплая и солнечная погода. Единственным исключением станет вторник, когда полуостров окажется под влиянием холодного фронта.В Крыму на четыре дня, с 22 по 25 октября, объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности в восточных районах Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристам в Крыму предлагают новые маршруты - куда ехать в выходныеМузыка в пещере Таврида: в октябре в недрах Крыма зазвучит классикаЧто взять с собой в осенний поход: советы от спасателя МЧС
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Ирина Мезенцева
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ирина Мезенцева
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крым, крымская погода, погода в крыму, общество, евгений тишковец, центр погоды "фобос", новости крыма, крымский гидрометцентр, татьяна любецкая
Такого не было 32 года: в Крыму побит температурный рекорд
ФОБОС: в Крыму воздух прогрелся до +30 градусов – побит температурный рекорд 1991 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева.
В воскресенье, 22 октября, воздух в крымской столице прогрелся до +30 градусов, что является рекордом этого дня за всю историю регулярных метеонаблюдений на метеостанции "Симферополь". Об этом в комментарии РИА Новости Крым
рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Побит температурный рекорд
"Сегодня 22 октября. Рекорд для этого дня был в 1991 году, тогда столбики термометров показали ровно +29 градусов, а сегодня днем было +30,3 градуса – так что рекорд уже состоялся", - сказал он.
Тишковец уточнил, что побит именно рекорд сегодняшнего дня за всю историю регулярных метеонаблюдений на метеостанции "Симферополь". Более того, в континентальной части полуострова воздух в это воскресенье прогревался до +31…32 градусов. На побережье попрохладнее: +20...25.
"При этом максимальная температура для октября - +33,3 градусов была зафиксирована 3 октября 1952 года, но, чтобы так поздно, 22 октября, и так тепло - такого никогда не было", - уточнил ведущий специалист центра погоды ФОБОС.
Чего ждать от погоды на неделе
Такая жаркая октябрьская погода в Крыму определяется тропическими воздушными массами, которые пришли в регион. Однако уже завтра температура воздуха понизится на два-три градуса, сообщила РИА Новости Крым начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"Во вторник пройдет холодный фронтальный раздел и днем установится +15…20 градусов. Ночные температуры тоже будут постепенно понижаться до +5…10, на побережье до +12 градусов", - рассказала она.
По словам Любецкой, в конце грядущей недели - в пятницу и субботу - температура снова повысится до +17…23 градусов.
"Мощного затока холода не ожидается. Фронтальный раздел сейчас пройдет, но он не очень контрастный", - уточнила начальник Крымского гидрометцентра, отметив, что во вторник, 24 октября, возможен небольшой дождь. Но все же щедрых осадков в ближайшее время на полуострове не прогнозируется.
Ранее сообщалось
, что на следующей неделе в Крыму ожидается теплая и солнечная погода. Единственным исключением станет вторник, когда полуостров окажется под влиянием холодного фронта.
В Крыму на четыре дня, с 22 по 25 октября, объявлено штормовое предупреждение
из-за высокой пожарной опасности в восточных районах Крыма.
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