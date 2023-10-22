Рейтинг@Mail.ru
Такого не было 32 года: в Крыму побит температурный рекорд - РИА Новости Крым, 22.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20231022/takogo-ne-bylo-32-goda-v-krymu-pobit-temperaturnyy-rekord-1132250234.html
Такого не было 32 года: в Крыму побит температурный рекорд
Такого не было 32 года: в Крыму побит температурный рекорд - РИА Новости Крым, 22.10.2023
Такого не было 32 года: в Крыму побит температурный рекорд
В воскресенье, 22 октября, воздух в крымской столице прогрелся до +30 градусов, что является рекордом этого дня за всю историю регулярных метеонаблюдений на... РИА Новости Крым, 22.10.2023
2023-10-22T17:59
2023-10-22T17:16
эксклюзивы риа новости крым
крым
крымская погода
погода в крыму
общество
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
новости крыма
крымский гидрометцентр
татьяна любецкая
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/09/1131950199_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6de3ce522bad3fa82ee6601d8393403f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В воскресенье, 22 октября, воздух в крымской столице прогрелся до +30 градусов, что является рекордом этого дня за всю историю регулярных метеонаблюдений на метеостанции "Симферополь". Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Побит температурный рекордТишковец уточнил, что побит именно рекорд сегодняшнего дня за всю историю регулярных метеонаблюдений на метеостанции "Симферополь". Более того, в континентальной части полуострова воздух в это воскресенье прогревался до +31…32 градусов. На побережье попрохладнее: +20...25."При этом максимальная температура для октября - +33,3 градусов была зафиксирована 3 октября 1952 года, но, чтобы так поздно, 22 октября, и так тепло - такого никогда не было", - уточнил ведущий специалист центра погоды ФОБОС.Чего ждать от погоды на неделеТакая жаркая октябрьская погода в Крыму определяется тропическими воздушными массами, которые пришли в регион. Однако уже завтра температура воздуха понизится на два-три градуса, сообщила РИА Новости Крым начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.По словам Любецкой, в конце грядущей недели - в пятницу и субботу - температура снова повысится до +17…23 градусов."Мощного затока холода не ожидается. Фронтальный раздел сейчас пройдет, но он не очень контрастный", - уточнила начальник Крымского гидрометцентра, отметив, что во вторник, 24 октября, возможен небольшой дождь. Но все же щедрых осадков в ближайшее время на полуострове не прогнозируется.Ранее сообщалось, что на следующей неделе в Крыму ожидается теплая и солнечная погода. Единственным исключением станет вторник, когда полуостров окажется под влиянием холодного фронта.В Крыму на четыре дня, с 22 по 25 октября, объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности в восточных районах Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристам в Крыму предлагают новые маршруты - куда ехать в выходныеМузыка в пещере Таврида: в октябре в недрах Крыма зазвучит классикаЧто взять с собой в осенний поход: советы от спасателя МЧС
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/09/1131950199_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_7c997bc247c112f3bfd3659dc4d15e49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымская погода, погода в крыму, общество, евгений тишковец, центр погоды "фобос", новости крыма, крымский гидрометцентр, татьяна любецкая
Такого не было 32 года: в Крыму побит температурный рекорд

ФОБОС: в Крыму воздух прогрелся до +30 градусов – побит температурный рекорд 1991 года

17:59 22.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГурзуф
Гурзуф - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В воскресенье, 22 октября, воздух в крымской столице прогрелся до +30 градусов, что является рекордом этого дня за всю историю регулярных метеонаблюдений на метеостанции "Симферополь". Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Побит температурный рекорд

"Сегодня 22 октября. Рекорд для этого дня был в 1991 году, тогда столбики термометров показали ровно +29 градусов, а сегодня днем было +30,3 градуса – так что рекорд уже состоялся", - сказал он.
Тишковец уточнил, что побит именно рекорд сегодняшнего дня за всю историю регулярных метеонаблюдений на метеостанции "Симферополь". Более того, в континентальной части полуострова воздух в это воскресенье прогревался до +31…32 градусов. На побережье попрохладнее: +20...25.
"При этом максимальная температура для октября - +33,3 градусов была зафиксирована 3 октября 1952 года, но, чтобы так поздно, 22 октября, и так тепло - такого никогда не было", - уточнил ведущий специалист центра погоды ФОБОС.

Чего ждать от погоды на неделе

Такая жаркая октябрьская погода в Крыму определяется тропическими воздушными массами, которые пришли в регион. Однако уже завтра температура воздуха понизится на два-три градуса, сообщила РИА Новости Крым начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"Во вторник пройдет холодный фронтальный раздел и днем установится +15…20 градусов. Ночные температуры тоже будут постепенно понижаться до +5…10, на побережье до +12 градусов", - рассказала она.
По словам Любецкой, в конце грядущей недели - в пятницу и субботу - температура снова повысится до +17…23 градусов.
"Мощного затока холода не ожидается. Фронтальный раздел сейчас пройдет, но он не очень контрастный", - уточнила начальник Крымского гидрометцентра, отметив, что во вторник, 24 октября, возможен небольшой дождь. Но все же щедрых осадков в ближайшее время на полуострове не прогнозируется.
Ранее сообщалось, что на следующей неделе в Крыму ожидается теплая и солнечная погода. Единственным исключением станет вторник, когда полуостров окажется под влиянием холодного фронта.
В Крыму на четыре дня, с 22 по 25 октября, объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности в восточных районах Крыма.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Туристам в Крыму предлагают новые маршруты - куда ехать в выходные
Музыка в пещере Таврида: в октябре в недрах Крыма зазвучит классика
Что взять с собой в осенний поход: советы от спасателя МЧС
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымКрымская погодаПогода в КрымуОбществоЕвгений ТишковецЦентр погоды "ФОБОС"Новости КрымаКрымский гидрометцентрТатьяна Любецкая
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:07"Хотят утилизировать украинцев": Киев закрыл больницы в Херсоне
18:49В Севастополе пенсионерка отдала мошенникам 400 тысяч рублей
18:14Летели на Крым: над Геническом сбиты три ракеты
17:59Такого не было 32 года: в Крыму побит температурный рекорд
17:29Как противостоять новым угрозам НАТО в Черном море
17:07У Крымского моста выросла очередь
16:47Крымский мост открыт
16:38Отбой воздушной тревоги в Севастополе
16:35Дым в районе Севастопольской бухты – причина
16:20Воздушную тревогу объявили в Севастополе
16:17Крымский мост закрыт
16:01Потери Киева растут: за сутки ликвидированы больше 800 боевиков
15:39В Крыму мужчина с ребенком провалился в люк – прокуратура начала проверку
15:13Склады боеприпасов ВСУ уничтожены под Харьковом, Херсоном и в Донбассе
14:50Три украинских штурмовика и один истребитель сбили российские ПВО
14:39Разведгруппа и шесть минометных расчетов ВСУ уничтожены под Угледаром
14:08На Крымском мосту растет очередь – сколько ждать проезда
13:45Как в Афганистане и Вьетнаме: эксперт предрек действия НАТО на Украине
13:14Еще одно за день: землетрясение произошло в Австралии
12:51Террор ВСУ левобережья Херсонщины: ранены два мирных жителя
Лента новостейМолния