https://crimea.ria.ru/20231012/turistam-v-krymu-predlagayut-novye-marshruty---kuda-ekhat-v-vykhodnye-1132064389.html

Туристам в Крыму предлагают новые маршруты - куда ехать в выходные

Туристам в Крыму предлагают новые маршруты - куда ехать в выходные - РИА Новости Крым, 12.10.2023

Туристам в Крыму предлагают новые маршруты - куда ехать в выходные

В Крыму за девять лет открыли 69 новых эколого-просветительских туристических маршрутов и 17 мест отдыха в границах особо охраняемых природных территорий... РИА Новости Крым, 12.10.2023

2023-10-12T21:37

2023-10-12T21:37

2023-10-12T21:37

крым

евгений акульшин

туризм

туризм в крыму

внутренний туризм

новости крыма

александр березнев

министерство экологии и природных ресурсов крыма

минэкологии крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132045061_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0b6c1f1358a38862cd99e66d52c0e486.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В Крыму за девять лет открыли 69 новых эколого-просветительских туристических маршрутов и 17 мест отдыха в границах особо охраняемых природных территорий. Предложения на любой вкус - от комфортных прогулок по благоустроенным лестным тропам до экстремальных джип-туров в окружении живописных горных пейзажей. О туристических новинках полуострова - в материале РИА Новости Крым.Большой каньон КрымаОдна из известных природных локаций полуострова - Большой каньон Крыма. Общая площадь особо охраняемой природной территории – 300 гектаров. Местные живописные пейзажи и раньше притягивали сотни туристов. Теперь здесь обустроены два новых маршрута: первый начинается в 5 км от села Соколиного на кордоне №1, на 30-м километре трассы Бахчисарай-Ялта. С кордона экологическая тропа поднимается на поляну, где расположен "Почтовый дуб, далее спускается к Голубому озеру и проходит вдоль русла реки Аузун-Узень через источник Пания до Ванны молодости. Протяженность маршрута - 2,5 км. Другой - длинной в 2,2 км - начинается на километр дальше вдоль Ялтинской трассы, и позже соединяется с первой тропой.Кроме того, здесь устроены скамейки для отдыха, урны, перила, смотровые площадки с настилами, связанные между собой лестницами, в некоторых местах есть мосты - все для удобства туристов.Алимова Балка и заезды по ДемерджиЕще один новый эколого-просветительский маршрут пока только обустраивают - он лежит в не менее живописной местности - Бахчисарайском районе Крыма, в границах ландшафтно-рекреационного парка "Бахчисарай".Ранее маршрут был сложный, в плохую погоду практически непроходимый. Теперь тропа станет комфортной - она рассчитана на школьников и взрослых ценителей природы и истории. Конечная его точка – видовая площадка с видом на Качи-Кальон и ущелье Алимова балка.А вот на Южном берегу Крыма можно отправиться в автомобильное путешествие по маршруту повышенной опасности "Южная Демерджи". Здесь туристам тоже предложат посетить видовые площадки, по пути следования размещена информация об условиях проезда по маршруту. Инфраструктуру привели в порядок: лавочки, беседки, урны - все есть. В день по маршруту могут проезжать до 30 автомобилей. Перевозкой занимаются официальные перевозчики.Куда еще поехать в КрымуВсе 69 крымских маршрутов, созданные за последние девять лет - круглогодичные и бесплатные. Все их презентуют на больших площадках в Крыму и за его пределами, в частности на московской выставке "Россия" на ВДНХ - чтобы привлечь на полуостров максимальное число туристов и удивить их красотами полуострова.Отдельно в республике продолжают работать над созданием Большой Крымской тропы - это единый маршрут протяженностью 750 километров, который протянется от самой западной до самой восточной точки полуострова. В планах – включить в него уже существующие и новые маршруты, путешествие по которым займет от нескольких часов до недели.Читайте также на РИА Новости Крым:Эко-тропы в Крыму: какие маршруты благоустроят в этом годуМузыка в пещере Таврида: в октябре в недрах Крыма зазвучит классикаБольшая Севастопольская тропа закрыта для туристов – приказ

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, евгений акульшин, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, новости крыма, александр березнев, министерство экологии и природных ресурсов крыма, минэкологии крыма