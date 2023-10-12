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Туристам в Крыму предлагают новые маршруты - куда ехать в выходные - РИА Новости Крым, 12.10.2023
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Туристам в Крыму предлагают новые маршруты - куда ехать в выходные
Туристам в Крыму предлагают новые маршруты - куда ехать в выходные - РИА Новости Крым, 12.10.2023
Туристам в Крыму предлагают новые маршруты - куда ехать в выходные
В Крыму за девять лет открыли 69 новых эколого-просветительских туристических маршрутов и 17 мест отдыха в границах особо охраняемых природных территорий... РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T21:37
2023-10-12T21:37
крым
евгений акульшин
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
новости крыма
александр березнев
министерство экологии и природных ресурсов крыма
минэкологии крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В Крыму за девять лет открыли 69 новых эколого-просветительских туристических маршрутов и 17 мест отдыха в границах особо охраняемых природных территорий. Предложения на любой вкус - от комфортных прогулок по благоустроенным лестным тропам до экстремальных джип-туров в окружении живописных горных пейзажей. О туристических новинках полуострова - в материале РИА Новости Крым.Большой каньон КрымаОдна из известных природных локаций полуострова - Большой каньон Крыма. Общая площадь особо охраняемой природной территории – 300 гектаров. Местные живописные пейзажи и раньше притягивали сотни туристов. Теперь здесь обустроены два новых маршрута: первый начинается в 5 км от села Соколиного на кордоне №1, на 30-м километре трассы Бахчисарай-Ялта. С кордона экологическая тропа поднимается на поляну, где расположен "Почтовый дуб, далее спускается к Голубому озеру и проходит вдоль русла реки Аузун-Узень через источник Пания до Ванны молодости. Протяженность маршрута - 2,5 км. Другой - длинной в 2,2 км - начинается на километр дальше вдоль Ялтинской трассы, и позже соединяется с первой тропой.Кроме того, здесь устроены скамейки для отдыха, урны, перила, смотровые площадки с настилами, связанные между собой лестницами, в некоторых местах есть мосты - все для удобства туристов.Алимова Балка и заезды по ДемерджиЕще один новый эколого-просветительский маршрут пока только обустраивают - он лежит в не менее живописной местности - Бахчисарайском районе Крыма, в границах ландшафтно-рекреационного парка "Бахчисарай".Ранее маршрут был сложный, в плохую погоду практически непроходимый. Теперь тропа станет комфортной - она рассчитана на школьников и взрослых ценителей природы и истории. Конечная его точка – видовая площадка с видом на Качи-Кальон и ущелье Алимова балка.А вот на Южном берегу Крыма можно отправиться в автомобильное путешествие по маршруту повышенной опасности "Южная Демерджи". Здесь туристам тоже предложат посетить видовые площадки, по пути следования размещена информация об условиях проезда по маршруту. Инфраструктуру привели в порядок: лавочки, беседки, урны - все есть. В день по маршруту могут проезжать до 30 автомобилей. Перевозкой занимаются официальные перевозчики.Куда еще поехать в КрымуВсе 69 крымских маршрутов, созданные за последние девять лет - круглогодичные и бесплатные. Все их презентуют на больших площадках в Крыму и за его пределами, в частности на московской выставке "Россия" на ВДНХ - чтобы привлечь на полуостров максимальное число туристов и удивить их красотами полуострова.Отдельно в республике продолжают работать над созданием Большой Крымской тропы - это единый маршрут протяженностью 750 километров, который протянется от самой западной до самой восточной точки полуострова. В планах – включить в него уже существующие и новые маршруты, путешествие по которым займет от нескольких часов до недели.Читайте также на РИА Новости Крым:Эко-тропы в Крыму: какие маршруты благоустроят в этом годуМузыка в пещере Таврида: в октябре в недрах Крыма зазвучит классикаБольшая Севастопольская тропа закрыта для туристов – приказ
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, евгений акульшин, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, новости крыма, александр березнев, министерство экологии и природных ресурсов крыма, минэкологии крыма
Туристам в Крыму предлагают новые маршруты - куда ехать в выходные

В Крыму за девять лет открыли 69 новых эколого-просветительских туристических маршрутов

21:37 12.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрирода Крыма
Природа Крыма - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В Крыму за девять лет открыли 69 новых эколого-просветительских туристических маршрутов и 17 мест отдыха в границах особо охраняемых природных территорий. Предложения на любой вкус - от комфортных прогулок по благоустроенным лестным тропам до экстремальных джип-туров в окружении живописных горных пейзажей. О туристических новинках полуострова - в материале РИА Новости Крым.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭкологические тропы в Бахчисарайском районе Крыма
Экологические тропы в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Экологические тропы в Бахчисарайском районе Крыма

Большой каньон Крыма

Одна из известных природных локаций полуострова - Большой каньон Крыма. Общая площадь особо охраняемой природной территории – 300 гектаров. Местные живописные пейзажи и раньше притягивали сотни туристов. Теперь здесь обустроены два новых маршрута: первый начинается в 5 км от села Соколиного на кордоне №1, на 30-м километре трассы Бахчисарай-Ялта. С кордона экологическая тропа поднимается на поляну, где расположен "Почтовый дуб, далее спускается к Голубому озеру и проходит вдоль русла реки Аузун-Узень через источник Пания до Ванны молодости. Протяженность маршрута - 2,5 км. Другой - длинной в 2,2 км - начинается на километр дальше вдоль Ялтинской трассы, и позже соединяется с первой тропой.
"Здесь предусмотрены навесы, беседки, кабинки для осмотра клещей - это очень важный момент. Помимо всего этого, дважды в год проводится аккарицидная обработка тропы. На наших аншлагах нанесены QR-коды, можно навести камеру и с помощью электронного гида пройти по этому маршруту самостоятельно", - рассказал журналистам в рамках пресс-тура по новым тропам замминистра экологии и природных ресурсов Крыма Александр Березнев.
Кроме того, здесь устроены скамейки для отдыха, урны, перила, смотровые площадки с настилами, связанные между собой лестницами, в некоторых местах есть мосты - все для удобства туристов.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭкологические тропы в Бахчисарайском районе Крыма
Экологические тропы в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Экологические тропы в Бахчисарайском районе Крыма

Алимова Балка и заезды по Демерджи

Еще один новый эколого-просветительский маршрут пока только обустраивают - он лежит в не менее живописной местности - Бахчисарайском районе Крыма, в границах ландшафтно-рекреационного парка "Бахчисарай".

"Установлены две беседки со столами и лавками, смотровая площадка, порядка 250 метров лестниц с перилами. В ближайшее время планируем закончить работы и открыть маршрут. По срокам - в конце октября", - говорит директор Бахчисарайского лесного хозяйства Евгений Акульшин.

Ранее маршрут был сложный, в плохую погоду практически непроходимый. Теперь тропа станет комфортной - она рассчитана на школьников и взрослых ценителей природы и истории. Конечная его точка – видовая площадка с видом на Качи-Кальон и ущелье Алимова балка.

"Также в Бахчисарайском районе разрабатывается авто-маршрут "Восточные ворота Чуфут-Кале", который будет брать свое начало с улицы Скалистой", - добавил Березнев.

А вот на Южном берегу Крыма можно отправиться в автомобильное путешествие по маршруту повышенной опасности "Южная Демерджи". Здесь туристам тоже предложат посетить видовые площадки, по пути следования размещена информация об условиях проезда по маршруту. Инфраструктуру привели в порядок: лавочки, беседки, урны - все есть. В день по маршруту могут проезжать до 30 автомобилей. Перевозкой занимаются официальные перевозчики.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭкологические тропы в Бахчисарайском районе Крыма
Экологические тропы в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Экологические тропы в Бахчисарайском районе Крыма

Куда еще поехать в Крыму

Все 69 крымских маршрутов, созданные за последние девять лет - круглогодичные и бесплатные. Все их презентуют на больших площадках в Крыму и за его пределами, в частности на московской выставке "Россия" на ВДНХ - чтобы привлечь на полуостров максимальное число туристов и удивить их красотами полуострова.
Отдельно в республике продолжают работать над созданием Большой Крымской тропы - это единый маршрут протяженностью 750 километров, который протянется от самой западной до самой восточной точки полуострова. В планах – включить в него уже существующие и новые маршруты, путешествие по которым займет от нескольких часов до недели.

"Большая Крымская тропа - это отдельный проект. На сегодняшний день мы совместно с Министерством курортов и туризма реализуем четыре этапа этих троп: это район Судака. Все они будут оформлены всевозможными понятными для туристов указателями, информацией, и также оснащены удобной инфраструктурой: десятки беседок, навесов, настилы и другие элементы для удобства туристов", - рассказал Александр Березнев.

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