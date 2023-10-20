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Идем на рекорд: в Крыму на выходных ожидается 30-градусная жара - РИА Новости Крым, 20.10.2023
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Идем на рекорд: в Крыму на выходных ожидается 30-градусная жара
Идем на рекорд: в Крыму на выходных ожидается 30-градусная жара - РИА Новости Крым, 20.10.2023
Идем на рекорд: в Крыму на выходных ожидается 30-градусная жара
В предстоящие выходные дни в Крыму потеплеет до +30 градусов, такая жаркая погода в середине октября на полуострове в последний раз была более 30 лет назад. Об... РИА Новости Крым, 20.10.2023
2023-10-20T20:18
2023-10-20T20:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В предстоящие выходные дни в Крыму потеплеет до +30 градусов, такая жаркая погода в середине октября на полуострове в последний раз была более 30 лет назад. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В воскресенье станет еще жарче. Температура воздуха в Симферополе поднимется до +27…+29 градусов, в других районах полуострова столбики термометров будут колебаться от +25 до +30.Следующая неделя также будет теплой и солнечной. Единственным исключением станет вторник, когда полуостров окажется под влиянием холодного фронта и пройдут дожди. В остальные же дни столбики термометров будут подниматься в среднем до 20 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Осенняя погода придет в Крым с началом октябряТуристам в Крыму предлагают новые маршруты - куда ехать в выходныеВ Крым идут заморозки
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РИА Новости Крым
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центр погоды "фобос", погода в крыму, крымская погода, крым, евгений тишковец
Идем на рекорд: в Крыму на выходных ожидается 30-градусная жара

ФОБОС: в Крыму на выходных ожидается 30-градусная жара

20:18 20.10.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В предстоящие выходные дни в Крыму потеплеет до +30 градусов, такая жаркая погода в середине октября на полуострове в последний раз была более 30 лет назад. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

"В предстоящие выходные ожидается мощный заток средиземноморского тепла, который выведет температурные показатели на нормы лета, – рассказал он. – В ночные часы столбики термометров покажут +12…+17 градусов, а днем в субботу в крымской столице прогнозируется +25…+27, в целом по Крыму до +28".

В воскресенье станет еще жарче. Температура воздуха в Симферополе поднимется до +27…+29 градусов, в других районах полуострова столбики термометров будут колебаться от +25 до +30.

"Это высокий показатель. Подобное тепло было в 1991 году, тогда воздух в Симферополе прогрелся до 29 градусов тепла. Есть вероятность, что в понедельник будет либо повтор рекорда, либо близкие к нему цифры. Таким образом, того тепла не было почти 30 лет", – отметил Тишковец.

Следующая неделя также будет теплой и солнечной. Единственным исключением станет вторник, когда полуостров окажется под влиянием холодного фронта и пройдут дожди. В остальные же дни столбики термометров будут подниматься в среднем до 20 градусов.
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Центр погоды "ФОБОС"Погода в КрымуКрымская погодаКрымЕвгений Тишковец
 
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