https://crimea.ria.ru/20231020/idem-na-rekord-v-krymu-na-vykhodnykh-ozhidaetsya-30-gradusnaya-zhara-1132215893.html
Идем на рекорд: в Крыму на выходных ожидается 30-градусная жара
Идем на рекорд: в Крыму на выходных ожидается 30-градусная жара - РИА Новости Крым, 20.10.2023
Идем на рекорд: в Крыму на выходных ожидается 30-градусная жара
В предстоящие выходные дни в Крыму потеплеет до +30 градусов, такая жаркая погода в середине октября на полуострове в последний раз была более 30 лет назад. Об... РИА Новости Крым, 20.10.2023
2023-10-20T20:18
2023-10-20T20:18
2023-10-20T20:18
центр погоды "фобос"
погода в крыму
крымская погода
крым
евгений тишковец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111749/38/1117493828_0:0:2446:1376_1920x0_80_0_0_5002da3d4ba0e69814fc05510878265f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В предстоящие выходные дни в Крыму потеплеет до +30 градусов, такая жаркая погода в середине октября на полуострове в последний раз была более 30 лет назад. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В воскресенье станет еще жарче. Температура воздуха в Симферополе поднимется до +27…+29 градусов, в других районах полуострова столбики термометров будут колебаться от +25 до +30.Следующая неделя также будет теплой и солнечной. Единственным исключением станет вторник, когда полуостров окажется под влиянием холодного фронта и пройдут дожди. В остальные же дни столбики термометров будут подниматься в среднем до 20 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Осенняя погода придет в Крым с началом октябряТуристам в Крыму предлагают новые маршруты - куда ехать в выходныеВ Крым идут заморозки
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111749/38/1117493828_0:0:1997:1498_1920x0_80_0_0_2091f5cfd4959489b9124fafdba5ad90.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центр погоды "фобос", погода в крыму, крымская погода, крым, евгений тишковец
Идем на рекорд: в Крыму на выходных ожидается 30-градусная жара
ФОБОС: в Крыму на выходных ожидается 30-градусная жара
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В предстоящие выходные дни в Крыму потеплеет до +30 градусов, такая жаркая погода в середине октября на полуострове в последний раз была более 30 лет назад. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В предстоящие выходные ожидается мощный заток средиземноморского тепла, который выведет температурные показатели на нормы лета, – рассказал он. – В ночные часы столбики термометров покажут +12…+17 градусов, а днем в субботу в крымской столице прогнозируется +25…+27, в целом по Крыму до +28".
В воскресенье станет еще жарче. Температура воздуха в Симферополе поднимется до +27…+29 градусов, в других районах полуострова столбики термометров будут колебаться от +25 до +30.
"Это высокий показатель. Подобное тепло было в 1991 году, тогда воздух в Симферополе прогрелся до 29 градусов тепла. Есть вероятность, что в понедельник будет либо повтор рекорда, либо близкие к нему цифры. Таким образом, того тепла не было почти 30 лет", – отметил Тишковец.
Следующая неделя также будет теплой и солнечной. Единственным исключением станет вторник, когда полуостров окажется под влиянием холодного фронта и пройдут дожди. В остальные же дни столбики термометров будут подниматься в среднем до 20 градусов.
Читайте также на РИА Новости Крым: