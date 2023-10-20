https://crimea.ria.ru/20231020/idem-na-rekord-v-krymu-na-vykhodnykh-ozhidaetsya-30-gradusnaya-zhara-1132215893.html

Идем на рекорд: в Крыму на выходных ожидается 30-градусная жара

Идем на рекорд: в Крыму на выходных ожидается 30-градусная жара - РИА Новости Крым, 20.10.2023

Идем на рекорд: в Крыму на выходных ожидается 30-градусная жара

В предстоящие выходные дни в Крыму потеплеет до +30 градусов, такая жаркая погода в середине октября на полуострове в последний раз была более 30 лет назад. Об... РИА Новости Крым, 20.10.2023

2023-10-20T20:18

2023-10-20T20:18

2023-10-20T20:18

центр погоды "фобос"

погода в крыму

крымская погода

крым

евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В предстоящие выходные дни в Крыму потеплеет до +30 градусов, такая жаркая погода в середине октября на полуострове в последний раз была более 30 лет назад. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В воскресенье станет еще жарче. Температура воздуха в Симферополе поднимется до +27…+29 градусов, в других районах полуострова столбики термометров будут колебаться от +25 до +30.Следующая неделя также будет теплой и солнечной. Единственным исключением станет вторник, когда полуостров окажется под влиянием холодного фронта и пройдут дожди. В остальные же дни столбики термометров будут подниматься в среднем до 20 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Осенняя погода придет в Крым с началом октябряТуристам в Крыму предлагают новые маршруты - куда ехать в выходныеВ Крым идут заморозки

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр погоды "фобос", погода в крыму, крымская погода, крым, евгений тишковец