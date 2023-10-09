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В Крым идут заморозки
В Крым идут заморозки - РИА Новости Крым, 09.10.2023
В Крым идут заморозки
В Крыму в ближайшие три дня прогнозируется минусовая температура не только на почве, но и в воздухе. Об этом предупреждают в Крымском управлении по... РИА Новости Крым, 09.10.2023
2023-10-09T13:01
2023-10-09T13:01
2023-10-09T13:01
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие три дня прогнозируется минусовая температура не только на почве, но и в воздухе. Об этом предупреждают в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Пресс-служба МЧС предупреждает о возможной гибели сельскохозяйственных растений, а также повреждения распустившихся почек ранних косточковых культур. Для защиты растений от заморозков рекомендуется обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой."Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует в условиях понижения температуры воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность; водителям автотранспортных средств быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения", - сказано в сообщении ведомства.При этом в столице Крыма сохранится плюсовая температура, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра. В ближайшие дни симферопольцев ожидает переменная облачность, дожди и температура днем +13...+15, ночью – от +2 до 8 тепла.При этом в центральных и южных районах Крыма, а также в Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.Читайте также на РИА Новости Крым:Настоящий парадиз: что делать осенью в КрымуКак защитить кожу лица и тела в холода – советы экспертаПопасть в ноябрь и обратно: прогноз погоды для Крыма на неделю
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погода в крыму, крымская погода, заморозки, мчс крыма, крымский гидрометцентр, новости крыма, крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие три дня прогнозируется минусовая температура не только на почве, но и в воздухе. Об этом предупреждают в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"10 октября в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки до минус 2 градусов. 11-12 октября в степных и предгорных районах Крыма заморозки до минус 2 градусов ожидаются на поверхности почвы и в воздухе", - говорится в сообщении синоптиков.
Пресс-служба МЧС предупреждает о возможной гибели сельскохозяйственных растений, а также повреждения распустившихся почек ранних косточковых культур. Для защиты растений от заморозков рекомендуется обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.
"Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует в условиях понижения температуры воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность; водителям автотранспортных средств быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения", - сказано в сообщении ведомства.
При этом в столице Крыма сохранится плюсовая температура, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра
. В ближайшие дни симферопольцев ожидает переменная облачность, дожди и температура днем +13...+15, ночью – от +2 до 8 тепла.
При этом в центральных и южных районах Крыма, а также в Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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