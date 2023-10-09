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В Крым идут заморозки

В Крым идут заморозки - РИА Новости Крым, 09.10.2023

В Крым идут заморозки

В Крыму в ближайшие три дня прогнозируется минусовая температура не только на почве, но и в воздухе. Об этом предупреждают в Крымском управлении по... РИА Новости Крым, 09.10.2023

2023-10-09T13:01

2023-10-09T13:01

2023-10-09T13:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие три дня прогнозируется минусовая температура не только на почве, но и в воздухе. Об этом предупреждают в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Пресс-служба МЧС предупреждает о возможной гибели сельскохозяйственных растений, а также повреждения распустившихся почек ранних косточковых культур. Для защиты растений от заморозков рекомендуется обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой."Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует в условиях понижения температуры воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность; водителям автотранспортных средств быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения", - сказано в сообщении ведомства.При этом в столице Крыма сохранится плюсовая температура, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра. В ближайшие дни симферопольцев ожидает переменная облачность, дожди и температура днем +13...+15, ночью – от +2 до 8 тепла.При этом в центральных и южных районах Крыма, а также в Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.Читайте также на РИА Новости Крым:Настоящий парадиз: что делать осенью в КрымуКак защитить кожу лица и тела в холода – советы экспертаПопасть в ноябрь и обратно: прогноз погоды для Крыма на неделю

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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