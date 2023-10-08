https://crimea.ria.ru/20231008/nastoyaschiy-paradiz-chto-delat-osenyu-v-krymu-1131930106.html

Настоящий парадиз: что делать осенью в Крыму

Настоящий парадиз: что делать осенью в Крыму - РИА Новости Крым, 08.10.2023

Настоящий парадиз: что делать осенью в Крыму

Крым богат множеством парков. Особенно Южнобережье. Именитые и состоятельные люди всегда хотели построить свои усадьбы среди прекрасной природы – так появились... РИА Новости Крым, 08.10.2023

2023-10-08T19:10

2023-10-08T19:10

2023-10-08T19:11

фотоленты

крым

туризм в крыму

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алушта

иван айвазовский

черное море

природа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Крым богат множеством парков. Особенно Южнобережье. Именитые и состоятельные люди всегда хотели построить свои усадьбы среди прекрасной природы – так появились парки, ставшие украшением и без того волшебного Крыма. В Советском Союзе парки появлялись массово – в городах и около санаториев.Есть на полуострове и парки, созданные относительно недавно. Например, парк в Партените под Алуштой увидел свет в своем нынешнем состоянии только в 2007 году. Это настоящий райский сад. Ранее здесь было имение Раевских – тех самых, у которых Пушкин гостил в Гурзуфе. Был в гостях у Раевских и художник Айвазовский. Именно его скульптура встречает посетителей при входе. Генерал Михаил Раевский первым заложил здесь первые посадки кипарисов и хвойных.Парк занимает площадь 26 гектаров, богато украшен скульптурными композициями и фонтанами, прогулка по нему пользуется популярностью у крымчан и отдыхающих.

https://crimea.ria.ru/20231001/chudo-v-ogne-i-intervyu-s-peredovoy-sentyabr-v-foto-ria-novosti-krym-1131729081.html

крым

алушта

черное море

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, туризм в крыму, погода в крыму, алушта, иван айвазовский, черное море, природа