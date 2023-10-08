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Настоящий парадиз: что делать осенью в Крыму - РИА Новости Крым, 08.10.2023
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На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20231008/nastoyaschiy-paradiz-chto-delat-osenyu-v-krymu-1131930106.html
Настоящий парадиз: что делать осенью в Крыму
Настоящий парадиз: что делать осенью в Крыму - РИА Новости Крым, 08.10.2023
Настоящий парадиз: что делать осенью в Крыму
Крым богат множеством парков. Особенно Южнобережье. Именитые и состоятельные люди всегда хотели построить свои усадьбы среди прекрасной природы – так появились... РИА Новости Крым, 08.10.2023
2023-10-08T19:10
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фотоленты
крым
туризм в крыму
погода в крыму
алушта
иван айвазовский
черное море
природа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Крым богат множеством парков. Особенно Южнобережье. Именитые и состоятельные люди всегда хотели построить свои усадьбы среди прекрасной природы – так появились парки, ставшие украшением и без того волшебного Крыма. В Советском Союзе парки появлялись массово – в городах и около санаториев.Есть на полуострове и парки, созданные относительно недавно. Например, парк в Партените под Алуштой увидел свет в своем нынешнем состоянии только в 2007 году. Это настоящий райский сад. Ранее здесь было имение Раевских – тех самых, у которых Пушкин гостил в Гурзуфе. Был в гостях у Раевских и художник Айвазовский. Именно его скульптура встречает посетителей при входе. Генерал Михаил Раевский первым заложил здесь первые посадки кипарисов и хвойных.Парк занимает площадь 26 гектаров, богато украшен скульптурными композициями и фонтанами, прогулка по нему пользуется популярностью у крымчан и отдыхающих.
https://crimea.ria.ru/20231001/chudo-v-ogne-i-intervyu-s-peredovoy-sentyabr-v-foto-ria-novosti-krym-1131729081.html
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60
крым, туризм в крыму, погода в крыму, алушта, иван айвазовский, черное море, природа
Настоящий парадиз: что делать осенью в Крыму

Райское местечко: осенний крымский парк и его обитатели

19:10 08.10.2023 (обновлено: 19:11 08.10.2023)
 
© Дмитрий МакеевРанняя осень в крымском парке
Ранняя осень в крымском парке
© Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Крым богат множеством парков. Особенно Южнобережье. Именитые и состоятельные люди всегда хотели построить свои усадьбы среди прекрасной природы – так появились парки, ставшие украшением и без того волшебного Крыма. В Советском Союзе парки появлялись массово – в городах и около санаториев.
Есть на полуострове и парки, созданные относительно недавно. Например, парк в Партените под Алуштой увидел свет в своем нынешнем состоянии только в 2007 году.
Это настоящий райский сад. Ранее здесь было имение Раевских – тех самых, у которых Пушкин гостил в Гурзуфе. Был в гостях у Раевских и художник Айвазовский. Именно его скульптура встречает посетителей при входе. Генерал Михаил Раевский первым заложил здесь первые посадки кипарисов и хвойных.
Парк занимает площадь 26 гектаров, богато украшен скульптурными композициями и фонтанами, прогулка по нему пользуется популярностью у крымчан и отдыхающих.
© Дмитрий Макеев

Осень уже добралась и до этого райского местечка, тронула листья на деревьях.

Ранняя осень в крымском парке
1 из 14

Осень уже добралась и до этого райского местечка, тронула листья на деревьях.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Иван Айвазовский как будто бы изучает посетителей, чтоб потом написать их портреты.

Скульптура художника Айвазовскгого
2 из 14

Иван Айвазовский как будто бы изучает посетителей, чтоб потом написать их портреты.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Гулять здесь можно как в составе экскурсионных групп...

Экскурсия в Крыму
3 из 14

Гулять здесь можно как в составе экскурсионных групп...

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

...так и в полном одиночестве.

Девушка в парке в Крыму
4 из 14

...так и в полном одиночестве.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

А можно и парами.

Ранняя осень. Отдыхающие на скамейке
5 из 14

А можно и парами.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Можно любоваться величественными и изысканными деревьями или своим отражением.

Девушка у пруда в парке
6 из 14

Можно любоваться величественными и изысканными деревьями или своим отражением.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

А пока вы смотрите на пруд, рыбки в нем ждут от вас угощения.

Рыбки в пруду. Осень
7 из 14

А пока вы смотрите на пруд, рыбки в нем ждут от вас угощения.

© Дмитрий Макеев

Настоящий элизиум земной рай в представлении греков.

Скульптурная композиция в парке Айвазовского в Крыму
8 из 14

Настоящий элизиум земной рай в представлении греков.

© Дмитрий Макеев

Здесь нега разлита в воздухе как теплота дней ранней крымской осени.

Лебедь около парковой скульптуры на пруду
9 из 14

Здесь нега разлита в воздухе как теплота дней ранней крымской осени.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

На ветках поспевают райские плоды...

В саду поспевают гранаты
10 из 14

На ветках поспевают райские плоды...

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

...ангелы заглядывают через плечо.

Скульптура в парке в Крыму
11 из 14

...ангелы заглядывают через плечо.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Правда, животные райское перемирие не соблюдают. И возвращают мечтателей на грешную землю.

Кот ловит мышку
12 из 14

Правда, животные райское перемирие не соблюдают. И возвращают мечтателей на грешную землю.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Чуть ниже парка, на пляже, курортники, несмотря на октябрь, продолжают купательно-загорательный сезон.

Отдыхающие на буне в море
13 из 14

Чуть ниже парка, на пляже, курортники, несмотря на октябрь, продолжают купательно-загорательный сезон.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Напитываются осенним солнцем на прибрежных скалах черные бакланы.

Море и скалы. Штиль.
14 из 14

Напитываются осенним солнцем на прибрежных скалах черные бакланы.

© Дмитрий Макеев
1 из 14

Осень уже добралась и до этого райского местечка, тронула листья на деревьях.

© Дмитрий Макеев
2 из 14

Иван Айвазовский как будто бы изучает посетителей, чтоб потом написать их портреты.

© Дмитрий Макеев
3 из 14

Гулять здесь можно как в составе экскурсионных групп...

© Дмитрий Макеев
4 из 14

...так и в полном одиночестве.

© Дмитрий Макеев
5 из 14

А можно и парами.

© Дмитрий Макеев
6 из 14

Можно любоваться величественными и изысканными деревьями или своим отражением.

© Дмитрий Макеев
7 из 14

А пока вы смотрите на пруд, рыбки в нем ждут от вас угощения.

© Дмитрий Макеев
8 из 14

Настоящий элизиум земной рай в представлении греков.

9 из 14

Здесь нега разлита в воздухе как теплота дней ранней крымской осени.

© Дмитрий Макеев
10 из 14

На ветках поспевают райские плоды...

© Дмитрий Макеев
11 из 14

...ангелы заглядывают через плечо.

© Дмитрий Макеев
12 из 14

Правда, животные райское перемирие не соблюдают. И возвращают мечтателей на грешную землю.

© Дмитрий Макеев
13 из 14

Чуть ниже парка, на пляже, курортники, несмотря на октябрь, продолжают купательно-загорательный сезон.

© Дмитрий Макеев
14 из 14

Напитываются осенним солнцем на прибрежных скалах черные бакланы.

© Дмитрий Макеев
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