Настоящий парадиз: что делать осенью в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Крым богат множеством парков. Особенно Южнобережье. Именитые и состоятельные люди всегда хотели построить свои усадьбы среди прекрасной природы – так появились парки, ставшие украшением и без того волшебного Крыма. В Советском Союзе парки появлялись массово – в городах и около санаториев.Есть на полуострове и парки, созданные относительно недавно. Например, парк в Партените под Алуштой увидел свет в своем нынешнем состоянии только в 2007 году. Это настоящий райский сад. Ранее здесь было имение Раевских – тех самых, у которых Пушкин гостил в Гурзуфе. Был в гостях у Раевских и художник Айвазовский. Именно его скульптура встречает посетителей при входе. Генерал Михаил Раевский первым заложил здесь первые посадки кипарисов и хвойных.Парк занимает площадь 26 гектаров, богато украшен скульптурными композициями и фонтанами, прогулка по нему пользуется популярностью у крымчан и отдыхающих.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Крым богат множеством парков. Особенно Южнобережье. Именитые и состоятельные люди всегда хотели построить свои усадьбы среди прекрасной природы – так появились парки, ставшие украшением и без того волшебного Крыма. В Советском Союзе парки появлялись массово – в городах и около санаториев.
Есть на полуострове и парки, созданные относительно недавно. Например, парк в Партените под Алуштой увидел свет в своем нынешнем состоянии только в 2007 году.
Это настоящий райский сад. Ранее здесь было имение Раевских – тех самых, у которых Пушкин гостил в Гурзуфе. Был в гостях у Раевских и художник Айвазовский. Именно его скульптура встречает посетителей при входе. Генерал Михаил Раевский первым заложил здесь первые посадки кипарисов и хвойных.
Парк занимает площадь 26 гектаров, богато украшен скульптурными композициями и фонтанами, прогулка по нему пользуется популярностью у крымчан и отдыхающих.
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