https://crimea.ria.ru/20231008/popast-v-noyabr-i-obratno-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-nedelyu-1131898448.html

Попасть в ноябрь и обратно: прогноз погоды для Крыма на неделю

Попасть в ноябрь и обратно: прогноз погоды для Крыма на неделю - РИА Новости Крым, 08.10.2023

Попасть в ноябрь и обратно: прогноз погоды для Крыма на неделю

В начале новой недели температурный фон резко обрушится, продут дожди, столбики термометров днем покажут + 9…+14 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 08.10.2023

2023-10-08T18:18

2023-10-08T18:18

2023-10-08T18:18

погода в крыму

крымская погода

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. В начале новой недели температурный фон резко обрушится, продут дожди, столбики термометров днем покажут + 9…+14 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В Крыму наступит ноябрьС понедельника ожидается резкое обрушение температурного фона, в регион придет холодный атмосферный фронт – активный, с большим контрастом температур.Однако ко вторнику ситуация начнет меняться, инициативу перехватит очаг высокого давления. Ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ночью +2…+7, днем +11…+16.Когда придет поток теплаПо информации синоптиков, в среду, 11 октября, небо нахмурится, пройдут большие дожди, ночью столбики термометров покажут +6…+11, а днем воздух будет прогрет до +15…+20 градусов.Также он отметил, что похолодание, которое придет в Крым к 9 октября, уже обрушилось на северо-западные и центральные регионы России. Но октябрь все же еще порадует крымчан и гостей полуострова теплыми деньками.Ранее в МЧС сообщили, что в Краснодарском крае 8 октября ожидаются первые заморозки.Читайте также на РИА Новости Крым:Чрезвычайно засушливый сентябрь: гидрологи оценили запасы воды в КрымуКрыму угрожают оползни и селевые потокиОсенняя погода придет в Крым с началом октября

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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