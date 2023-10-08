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Попасть в ноябрь и обратно: прогноз погоды для Крыма на неделю - РИА Новости Крым, 08.10.2023
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Попасть в ноябрь и обратно: прогноз погоды для Крыма на неделю
Попасть в ноябрь и обратно: прогноз погоды для Крыма на неделю - РИА Новости Крым, 08.10.2023
Попасть в ноябрь и обратно: прогноз погоды для Крыма на неделю
В начале новой недели температурный фон резко обрушится, продут дожди, столбики термометров днем покажут + 9…+14 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 08.10.2023
2023-10-08T18:18
2023-10-08T18:18
погода в крыму
крымская погода
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. В начале новой недели температурный фон резко обрушится, продут дожди, столбики термометров днем покажут + 9…+14 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В Крыму наступит ноябрьС понедельника ожидается резкое обрушение температурного фона, в регион придет холодный атмосферный фронт – активный, с большим контрастом температур.Однако ко вторнику ситуация начнет меняться, инициативу перехватит очаг высокого давления. Ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ночью +2…+7, днем +11…+16.Когда придет поток теплаПо информации синоптиков, в среду, 11 октября, небо нахмурится, пройдут большие дожди, ночью столбики термометров покажут +6…+11, а днем воздух будет прогрет до +15…+20 градусов.Также он отметил, что похолодание, которое придет в Крым к 9 октября, уже обрушилось на северо-западные и центральные регионы России. Но октябрь все же еще порадует крымчан и гостей полуострова теплыми деньками.Ранее в МЧС сообщили, что в Краснодарском крае 8 октября ожидаются первые заморозки.Читайте также на РИА Новости Крым:Чрезвычайно засушливый сентябрь: гидрологи оценили запасы воды в КрымуКрыму угрожают оползни и селевые потокиОсенняя погода придет в Крым с началом октября
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погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, новости крыма
Попасть в ноябрь и обратно: прогноз погоды для Крыма на неделю

Тишковец: в начале следующей недели в Крыму резко похолодает

18:18 08.10.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВетреная погода. Архивное фото
Ветреная погода. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. В начале новой недели температурный фон резко обрушится, продут дожди, столбики термометров днем покажут + 9…+14 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

В Крыму наступит ноябрь

С понедельника ожидается резкое обрушение температурного фона, в регион придет холодный атмосферный фронт – активный, с большим контрастом температур.

"Ночью ожидаются ливневые дожди, ветер северо-западный 7-12 м/с, в порывах до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9. Днем осадки постепенно прекратятся, дневная температура будет соответствовать ноябрьским показателям: +9…+14 градусов", – сообщил Тишковец.

Однако ко вторнику ситуация начнет меняться, инициативу перехватит очаг высокого давления. Ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ночью +2…+7, днем +11…+16.

Когда придет поток тепла

По информации синоптиков, в среду, 11 октября, небо нахмурится, пройдут большие дожди, ночью столбики термометров покажут +6…+11, а днем воздух будет прогрет до +15…+20 градусов.

"В конце недели поток тепла с восточного средиземноморья усилится, и температурный режим достигнет комфортных показателей, ночью ожидается не ниже +5…+10, а днем +18…+23", – сказал Тишковец.

Также он отметил, что похолодание, которое придет в Крым к 9 октября, уже обрушилось на северо-западные и центральные регионы России. Но октябрь все же еще порадует крымчан и гостей полуострова теплыми деньками.
Ранее в МЧС сообщили, что в Краснодарском крае 8 октября ожидаются первые заморозки.
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