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Зима близко: на Кубань идут заморозки - РИА Новости Крым, 07.10.2023
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Зима близко: на Кубань идут заморозки
Зима близко: на Кубань идут заморозки - РИА Новости Крым, 07.10.2023
Зима близко: на Кубань идут заморозки
Заморозки прогнозируются в Краснодарском крае в ночные и утренние часы, на ближайшие три дня объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает краевой главк... РИА Новости Крым, 07.10.2023
2023-10-07T17:19
2023-10-07T17:19
краснодарский край
погода
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
общество
новости
штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Заморозки прогнозируются в Краснодарском крае в ночные и утренние часы, на ближайшие три дня объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает краевой главк МЧС России.Жителей и гостей Краснодарского края призывают соблюдать меры безопасности.Как сообщалось, на ближайшие двое суток штормовое предупреждение объявлено и в Крыму. В связи с прохождением холодного фронта ожидается резкое изменение погодных условий – пройдут дожди, местами ливни, ветер усилится до 27 м/с. 9 октября температура воздуха понизится на 8-10 градусов: до +2…7 градусов в ночные часы и до +10…15 днем.Читайте также на РИА Новости Крым:Два дня шторма: МЧС предупреждает о резком ухудшении погодыНа Кубань надвигаются шквал, дожди и смерчи – МЧСКаким будет октябрь в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, погода, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, новости, штормовое предупреждение
Зима близко: на Кубань идут заморозки

МЧС: на Кубани 8-10 октября ожидаются первые заморозки

17:19 07.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевИней
Иней - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Заморозки прогнозируются в Краснодарском крае в ночные и утренние часы, на ближайшие три дня объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает краевой главк МЧС России.
"Во вторую половину ночи и утром 8 октября местами в юго-восточных предгорных районах края ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0…-1 градус. Ночью и утром 9 и 10 октября местами в северной половине края и в предгорных районах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0…-2", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Жителей и гостей Краснодарского края призывают соблюдать меры безопасности.
Как сообщалось, на ближайшие двое суток штормовое предупреждение объявлено и в Крыму. В связи с прохождением холодного фронта ожидается резкое изменение погодных условий – пройдут дожди, местами ливни, ветер усилится до 27 м/с. 9 октября температура воздуха понизится на 8-10 градусов: до +2…7 градусов в ночные часы и до +10…15 днем.
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