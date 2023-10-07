https://crimea.ria.ru/20231007/zima-blizko-na-kuban-idut-zamorozki-1131917141.html

Зима близко: на Кубань идут заморозки

Зима близко: на Кубань идут заморозки - РИА Новости Крым, 07.10.2023

Зима близко: на Кубань идут заморозки

Заморозки прогнозируются в Краснодарском крае в ночные и утренние часы, на ближайшие три дня объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает краевой главк... РИА Новости Крым, 07.10.2023

2023-10-07T17:19

2023-10-07T17:19

2023-10-07T17:19

краснодарский край

погода

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

общество

новости

штормовое предупреждение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Заморозки прогнозируются в Краснодарском крае в ночные и утренние часы, на ближайшие три дня объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает краевой главк МЧС России.Жителей и гостей Краснодарского края призывают соблюдать меры безопасности.Как сообщалось, на ближайшие двое суток штормовое предупреждение объявлено и в Крыму. В связи с прохождением холодного фронта ожидается резкое изменение погодных условий – пройдут дожди, местами ливни, ветер усилится до 27 м/с. 9 октября температура воздуха понизится на 8-10 градусов: до +2…7 градусов в ночные часы и до +10…15 днем.Читайте также на РИА Новости Крым:Два дня шторма: МЧС предупреждает о резком ухудшении погодыНа Кубань надвигаются шквал, дожди и смерчи – МЧСКаким будет октябрь в Крыму

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, погода, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, новости, штормовое предупреждение