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Каким будет октябрь в Крыму

Каким будет октябрь в Крыму - РИА Новости Крым, 02.10.2023

Каким будет октябрь в Крыму

В октябре среднемесячная температура воздуха в Крыму будет на полтора-два градуса выше нормы, прогнозируется незначительный дефицит осадков. Такой прогноз... РИА Новости Крым, 02.10.2023

2023-10-02T08:09

2023-10-02T08:09

2023-10-02T08:09

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

погода в крыму

погода

крымская погода

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости Крым. В октябре среднемесячная температура воздуха в Крыму будет на полтора-два градуса выше нормы, прогнозируется незначительный дефицит осадков. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".В Симферополе климатическая норма октября составляет в ночные часы +7,2 градуса, в дневные +17,5. При этом норма по осадкам - 44 мм."Так что октябрь будет достаточно неплохим, но уже таких длинных солнечных дней и бабьего лета мы не увидим. Уже можно готовиться к смене гардероба и изменению погоды", - заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Лето возвращается в Крым: прогноз погоды на выходныеВ Крыму объявлено четырехдневное штормовое предупреждениеКаким будет сентябрь в Крыму

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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