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Каким будет октябрь в Крыму - РИА Новости Крым, 02.10.2023
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Каким будет октябрь в Крыму
Каким будет октябрь в Крыму - РИА Новости Крым, 02.10.2023
Каким будет октябрь в Крыму
В октябре среднемесячная температура воздуха в Крыму будет на полтора-два градуса выше нормы, прогнозируется незначительный дефицит осадков. Такой прогноз... РИА Новости Крым, 02.10.2023
2023-10-02T08:09
2023-10-02T08:09
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости Крым. В октябре среднемесячная температура воздуха в Крыму будет на полтора-два градуса выше нормы, прогнозируется незначительный дефицит осадков. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".В Симферополе климатическая норма октября составляет в ночные часы +7,2 градуса, в дневные +17,5. При этом норма по осадкам - 44 мм."Так что октябрь будет достаточно неплохим, но уже таких длинных солнечных дней и бабьего лета мы не увидим. Уже можно готовиться к смене гардероба и изменению погоды", - заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Лето возвращается в Крым: прогноз погоды на выходныеВ Крыму объявлено четырехдневное штормовое предупреждениеКаким будет сентябрь в Крыму
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РИА Новости Крым
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Каким будет октябрь в Крыму

ФОБОС: среднемесячная температура в октябре в Крыму будет выше нормы на 1,5-2 градуса

08:09 02.10.2023
 
© Dmitry MakeevДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости Крым. В октябре среднемесячная температура воздуха в Крыму будет на полтора-два градуса выше нормы, прогнозируется незначительный дефицит осадков. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"По моим оценкам, среднемесячная температура будет на 1,5 – 2 градуса выше климатической нормы, при этом будет дефицит осадков 10-20 %", - отметил он.
В Симферополе климатическая норма октября составляет в ночные часы +7,2 градуса, в дневные +17,5. При этом норма по осадкам - 44 мм.
"Так что октябрь будет достаточно неплохим, но уже таких длинных солнечных дней и бабьего лета мы не увидим. Уже можно готовиться к смене гардероба и изменению погоды", - заключил он.
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