https://crimea.ria.ru/20231003/krymu-ugrozhayut-opolzni-i-selevye-potoki-1131814240.html

Крыму угрожают оползни и селевые потоки

Крыму угрожают оползни и селевые потоки - РИА Новости Крым, 03.10.2023

Крыму угрожают оползни и селевые потоки

Дождевые паводки, сход оползней и селевых потоков угрожают Крыму на этой неделе. Об этом предупредили ученые Всероссийского научно-исследовательского института... РИА Новости Крым, 03.10.2023

2023-10-03T10:22

2023-10-03T10:22

2023-10-03T10:20

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погода в крыму

крымская погода

крым

общество

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

центр погоды "фобос"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. Дождевые паводки, сход оползней и селевых потоков угрожают Крыму на этой неделе. Об этом предупредили ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.Кроме того, из-за порывов ветра до 25 м/с и выпадения осадков до 35 мм прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения в Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках, Краснодарском крае, Архангельской, Ленинградской и других областях.Погода в Крыму на неделюПо данным Крымского гидрометцентра, к концу недели на полуострове прогнозируются осадки. В пятницу в ночные и дневные часы ожидается дождь, ветер северо-западный 10-15 м/с. При этом столбики термометров в темное время суток покажут +7…12 градусов, днем до +23.Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец также ранее предупреждал о предстоящем похолодании и осадках. По данным метеоролога, циклон накроет полуостров во второй половине семидневки и задержится до конца недели.В целом же в октябре, по прогнозам специалистов, среднемесячная температура будет на 1,5 - 2 градуса выше климатической нормы.Читайте также на РИА Новости Крым:Осенняя погода придет в Крым с началом октябряКаким будет октябрь в КрымуВ Крыму объявлено четырехдневное штормовое предупреждение

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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