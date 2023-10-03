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Крыму угрожают оползни и селевые потоки - РИА Новости Крым, 03.10.2023
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Крыму угрожают оползни и селевые потоки
Крыму угрожают оползни и селевые потоки - РИА Новости Крым, 03.10.2023
Крыму угрожают оползни и селевые потоки
Дождевые паводки, сход оползней и селевых потоков угрожают Крыму на этой неделе. Об этом предупредили ученые Всероссийского научно-исследовательского института... РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T10:22
2023-10-03T10:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. Дождевые паводки, сход оползней и селевых потоков угрожают Крыму на этой неделе. Об этом предупредили ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.Кроме того, из-за порывов ветра до 25 м/с и выпадения осадков до 35 мм прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения в Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках, Краснодарском крае, Архангельской, Ленинградской и других областях.Погода в Крыму на неделюПо данным Крымского гидрометцентра, к концу недели на полуострове прогнозируются осадки. В пятницу в ночные и дневные часы ожидается дождь, ветер северо-западный 10-15 м/с. При этом столбики термометров в темное время суток покажут +7…12 градусов, днем до +23.Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец также ранее предупреждал о предстоящем похолодании и осадках. По данным метеоролога, циклон накроет полуостров во второй половине семидневки и задержится до конца недели.В целом же в октябре, по прогнозам специалистов, среднемесячная температура будет на 1,5 - 2 градуса выше климатической нормы.Читайте также на РИА Новости Крым:Осенняя погода придет в Крым с началом октябряКаким будет октябрь в КрымуВ Крыму объявлено четырехдневное штормовое предупреждение
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погода, погода в крыму, крымская погода, крым, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), центр погоды "фобос"
Крыму угрожают оползни и селевые потоки

В Крыму на этой неделе есть риски паводков, схода оползней и селевых потоков - ученые МЧС

10:22 03.10.2023
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкПодтопления из-за ливней в Сочи. Река Мацеста, 25.09.2013. Архивное фото
Подтопления из-за ливней в Сочи. Река Мацеста, 25.09.2013. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. Дождевые паводки, сход оползней и селевых потоков угрожают Крыму на этой неделе. Об этом предупредили ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.
"В конце недели существуют риски формирования дождевых паводков, схода оползней и селевых потоков малого объема в горных районах республик Северо-Кавказского федерального округа, Адыгея, Крым и Краснодарского края", - говорится на сайте ведомства.
Кроме того, из-за порывов ветра до 25 м/с и выпадения осадков до 35 мм прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения в Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках, Краснодарском крае, Архангельской, Ленинградской и других областях.

Погода в Крыму на неделю

По данным Крымского гидрометцентра, к концу недели на полуострове прогнозируются осадки. В пятницу в ночные и дневные часы ожидается дождь, ветер северо-западный 10-15 м/с. При этом столбики термометров в темное время суток покажут +7…12 градусов, днем до +23.
Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец также ранее предупреждал о предстоящем похолодании и осадках. По данным метеоролога, циклон накроет полуостров во второй половине семидневки и задержится до конца недели.
В целом же в октябре, по прогнозам специалистов, среднемесячная температура будет на 1,5 - 2 градуса выше климатической нормы.
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