https://crimea.ria.ru/20230915/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-na-vykhodnykh-1131438384.html

Чего ждать от погоды в Крыму на выходных

Чего ждать от погоды в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 15.09.2023

Чего ждать от погоды в Крыму на выходных

В предстоящие выходные дни воздух в Крыму прогреется до + 25 градусов тепла, осадков не предвидится. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий... РИА Новости Крым, 15.09.2023

2023-09-15T20:53

2023-09-15T20:53

2023-09-15T20:53

центр погоды "фобос"

погода в крыму

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евгений тишковец

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. В предстоящие выходные дни воздух в Крыму прогреется до + 25 градусов тепла, осадков не предвидится. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Но уже в воскресенье полуостров вновь окажется под влиянием антициклона, выглянет солнце и распогодится.Бархатный сезон на полуострове продолжится и всю следующую неделю: столбики термометров будут достигать 30-градусной отметки, море – радовать жителей и гостей полуострова своим теплом. Температура воды у берегов Крыма сейчас составляет +23 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет сентябрь в КрымуЧетырехдневное штормовое объявлено в КрымуТри дня шторма: грозовые дожди и град накроют Краснодарский край

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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