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Чего ждать от погоды в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 15.09.2023
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Чего ждать от погоды в Крыму на выходных
Чего ждать от погоды в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Чего ждать от погоды в Крыму на выходных
В предстоящие выходные дни воздух в Крыму прогреется до + 25 градусов тепла, осадков не предвидится. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий... РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T20:53
2023-09-15T20:53
центр погоды "фобос"
погода в крыму
крымская погода
евгений тишковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. В предстоящие выходные дни воздух в Крыму прогреется до + 25 градусов тепла, осадков не предвидится. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Но уже в воскресенье полуостров вновь окажется под влиянием антициклона, выглянет солнце и распогодится.Бархатный сезон на полуострове продолжится и всю следующую неделю: столбики термометров будут достигать 30-градусной отметки, море – радовать жителей и гостей полуострова своим теплом. Температура воды у берегов Крыма сейчас составляет +23 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет сентябрь в КрымуЧетырехдневное штормовое объявлено в КрымуТри дня шторма: грозовые дожди и град накроют Краснодарский край
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центр погоды "фобос", погода в крыму, крымская погода, евгений тишковец, новости крыма, крым
Чего ждать от погоды в Крыму на выходных

ФОБОС: в Крыму на выходных до +25 градусов и без осадков

20:53 15.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие у замка "Ласточкино гнездо" в Крыму
Отдыхающие у замка Ласточкино гнездо в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. В предстоящие выходные дни воздух в Крыму прогреется до + 25 градусов тепла, осадков не предвидится. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

"В субботу из-за прохождения холодной фронтальной системы небо нахмурится, появятся кучево-дождевые облака, усилится северо-восточный ветер до 5-10, в порывах до 15 м/с. Это несколько собьет температуру. В ночные часы ожидается до +14…+16 градусов, в дневные – до +23…+25 градусов", – рассказал он.

Но уже в воскресенье полуостров вновь окажется под влиянием антициклона, выглянет солнце и распогодится.

"Антициклон скандинавского происхождения обеспечит крымчан и гостей полуострова великолепной погодой, которую мы называем "миллион на миллион". Будет ясное небо, на горизонте ни облачка, температура ночью +12…+14, днем +20…+25 градусов. В течение дня будет дуть северо-восточный порывистый ветер 4-9 м/с", – отметил Тишковец.

Бархатный сезон на полуострове продолжится и всю следующую неделю: столбики термометров будут достигать 30-градусной отметки, море – радовать жителей и гостей полуострова своим теплом. Температура воды у берегов Крыма сейчас составляет +23 градусов.
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Центр погоды "ФОБОС"Погода в КрымуКрымская погодаЕвгений ТишковецНовости КрымаКрым
 
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