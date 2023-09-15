Чего ждать от погоды в Крыму на выходных
ФОБОС: в Крыму на выходных до +25 градусов и без осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. В предстоящие выходные дни воздух в Крыму прогреется до + 25 градусов тепла, осадков не предвидится. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В субботу из-за прохождения холодной фронтальной системы небо нахмурится, появятся кучево-дождевые облака, усилится северо-восточный ветер до 5-10, в порывах до 15 м/с. Это несколько собьет температуру. В ночные часы ожидается до +14…+16 градусов, в дневные – до +23…+25 градусов", – рассказал он.
Но уже в воскресенье полуостров вновь окажется под влиянием антициклона, выглянет солнце и распогодится.
"Антициклон скандинавского происхождения обеспечит крымчан и гостей полуострова великолепной погодой, которую мы называем "миллион на миллион". Будет ясное небо, на горизонте ни облачка, температура ночью +12…+14, днем +20…+25 градусов. В течение дня будет дуть северо-восточный порывистый ветер 4-9 м/с", – отметил Тишковец.
Бархатный сезон на полуострове продолжится и всю следующую неделю: столбики термометров будут достигать 30-градусной отметки, море – радовать жителей и гостей полуострова своим теплом. Температура воды у берегов Крыма сейчас составляет +23 градусов.
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