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Три дня шторма: грозовые дожди и град накроют Краснодарский край - РИА Новости Крым, 14.09.2023
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Три дня шторма: грозовые дожди и град накроют Краснодарский край
Три дня шторма: грозовые дожди и град накроют Краснодарский край - РИА Новости Крым, 14.09.2023
Три дня шторма: грозовые дожди и град накроют Краснодарский край
Ливни, грозы и шквалистый ветер ожидаются на Кубани в ближайшие трое суток, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка... РИА Новости Крым, 14.09.2023
2023-09-14T19:27
2023-09-14T19:27
краснодарский край
штормовое предупреждение
погода
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
безопасность
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Ливни, грозы и шквалистый ветер ожидаются на Кубани в ближайшие трое суток, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС России.Правила поведения при штормеВ связи с надвигающейся непогодой МЧС рекомендует жителям и гостям региона соблюдать меры предосторожности и в период непогоды по возможности оставаться в помещении."При усилении ветра ограничьте выход из зданий, находитесь в помещениях. Во время града по возможности также не выходите из дома. Находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. Не пользуйтесь электроприборами, так как град обычно сопровождается грозой. В случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы", - напоминают в ведомстве.Погода в КрымуПо данным Крымского гидрометцентра, в ближайшие двое суток на полуострове ожидается неустойчивый характер погоды. Атмосферный фронтальный раздел местами вызовет кратковременные дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха в ночные часы +10…15 градусов, днем +25…30.На фоне высоких дневных температур действует штормовое предупреждение. По оценкам экспертов, с 15 по 18 сентября в западных, южных и центральных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Читайте также на РИА Новости Крым:Четырехдневное штормовое объявлено в КрымуНастоящее бабье лето: чего ждать от погоды в Крыму на неделеКаким будет сентябрь в Крыму
краснодарский край
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Новости
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, штормовое предупреждение, погода, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), безопасность, общество, новости
Три дня шторма: грозовые дожди и град накроют Краснодарский край

Трехдневный шторм с ливнями и градом накроет Кубань - МЧС

19:27 14.09.2023
 
© РИА Новости . Артур Лебедев / Перейти в фотобанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости . Артур Лебедев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Ливни, грозы и шквалистый ветер ожидаются на Кубани в ближайшие трое суток, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС России.
"С 14 по 16 сентября местами на территории Краснодарского края ожидается комплекс метерологических явлений. Это - сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 25м/с", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Правила поведения при шторме

В связи с надвигающейся непогодой МЧС рекомендует жителям и гостям региона соблюдать меры предосторожности и в период непогоды по возможности оставаться в помещении.
"При усилении ветра ограничьте выход из зданий, находитесь в помещениях. Во время града по возможности также не выходите из дома. Находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. Не пользуйтесь электроприборами, так как град обычно сопровождается грозой. В случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы", - напоминают в ведомстве.

Погода в Крыму

По данным Крымского гидрометцентра, в ближайшие двое суток на полуострове ожидается неустойчивый характер погоды. Атмосферный фронтальный раздел местами вызовет кратковременные дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха в ночные часы +10…15 градусов, днем +25…30.
На фоне высоких дневных температур действует штормовое предупреждение. По оценкам экспертов, с 15 по 18 сентября в западных, южных и центральных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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Краснодарский крайШтормовое предупреждениеПогодаМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)БезопасностьОбществоНовости
 
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