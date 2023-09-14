https://crimea.ria.ru/20230914/tri-dnya-shtorma-grozovye-dozhdi-i-grad-nakroyut-krasnodarskiy-kray-1131412043.html

Три дня шторма: грозовые дожди и град накроют Краснодарский край

Три дня шторма: грозовые дожди и град накроют Краснодарский край - РИА Новости Крым, 14.09.2023

Три дня шторма: грозовые дожди и град накроют Краснодарский край

Ливни, грозы и шквалистый ветер ожидаются на Кубани в ближайшие трое суток, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка... РИА Новости Крым, 14.09.2023

2023-09-14T19:27

2023-09-14T19:27

2023-09-14T19:27

краснодарский край

штормовое предупреждение

погода

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

безопасность

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Ливни, грозы и шквалистый ветер ожидаются на Кубани в ближайшие трое суток, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС России.Правила поведения при штормеВ связи с надвигающейся непогодой МЧС рекомендует жителям и гостям региона соблюдать меры предосторожности и в период непогоды по возможности оставаться в помещении."При усилении ветра ограничьте выход из зданий, находитесь в помещениях. Во время града по возможности также не выходите из дома. Находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. Не пользуйтесь электроприборами, так как град обычно сопровождается грозой. В случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы", - напоминают в ведомстве.Погода в КрымуПо данным Крымского гидрометцентра, в ближайшие двое суток на полуострове ожидается неустойчивый характер погоды. Атмосферный фронтальный раздел местами вызовет кратковременные дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха в ночные часы +10…15 градусов, днем +25…30.На фоне высоких дневных температур действует штормовое предупреждение. По оценкам экспертов, с 15 по 18 сентября в западных, южных и центральных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Читайте также на РИА Новости Крым:Четырехдневное штормовое объявлено в КрымуНастоящее бабье лето: чего ждать от погоды в Крыму на неделеКаким будет сентябрь в Крыму

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, штормовое предупреждение, погода, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), безопасность, общество, новости