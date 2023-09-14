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Четырехдневное штормовое объявлено в Крыму
Четырехдневное штормовое объявлено в Крыму - РИА Новости Крым, 14.09.2023
Четырехдневное штормовое объявлено в Крыму
В Крыму с 15 по 18 сентября объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности, сообщает Главное управление МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 14.09.2023
2023-09-14T10:33
2023-09-14T10:33
2023-09-14T10:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Крыму с 15 по 18 сентября объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности, сообщает Главное управление МЧС России по Крыму.В этой связи спасатели запрещают разводить костры и пользоваться открытым огнем в лесах и на сельскохозяйственных землях, жечь листву, устраивать свалки горючих отходов и хранить на открытых площадках емкости с горючими жидкостями, рекомендуют избавлять садовые участки от сухой травы и горючего мусора. У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущим к садовым участкам, должны быть всегда проездными.Читайте также на РИА Новости Крым:Выгорело 20 гектаров: в Крыму участились лесные пожары84 пожара в Крыму: МЧС подвело итоги неделиПогода в Крыму в четверг
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мчс крыма, пожар, штормовое предупреждение, новости крыма, крым, стихия
Четырехдневное штормовое объявлено в Крыму
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 4 дня из-за пожарной опасности
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Крыму с 15 по 18 сентября объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности, сообщает Главное управление МЧС России по Крыму.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 15-18 сентября в западных, южных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность", - сказано в сообщении.
В этой связи спасатели запрещают разводить костры и пользоваться открытым огнем в лесах и на сельскохозяйственных землях, жечь листву, устраивать свалки горючих отходов и хранить на открытых площадках емкости с горючими жидкостями, рекомендуют избавлять садовые участки от сухой травы и горючего мусора. У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущим к садовым участкам, должны быть всегда проездными.
"Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. Обращаем внимание граждан, что за нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей", - напомнили в МЧС.
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