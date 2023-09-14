https://crimea.ria.ru/20230914/chetyrekhdnevnoe-shtormovoe-obyavleno-v-krymu-1131398908.html

Четырехдневное штормовое объявлено в Крыму

Четырехдневное штормовое объявлено в Крыму - РИА Новости Крым, 14.09.2023

Четырехдневное штормовое объявлено в Крыму

В Крыму с 15 по 18 сентября объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности, сообщает Главное управление МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 14.09.2023

2023-09-14T10:33

2023-09-14T10:33

2023-09-14T10:33

мчс крыма

пожар

штормовое предупреждение

новости крыма

крым

стихия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111665/33/1116653313_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ebfd8c09da909b8ef5ade80f7092fd9a.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Крыму с 15 по 18 сентября объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности, сообщает Главное управление МЧС России по Крыму.В этой связи спасатели запрещают разводить костры и пользоваться открытым огнем в лесах и на сельскохозяйственных землях, жечь листву, устраивать свалки горючих отходов и хранить на открытых площадках емкости с горючими жидкостями, рекомендуют избавлять садовые участки от сухой травы и горючего мусора. У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущим к садовым участкам, должны быть всегда проездными.Читайте также на РИА Новости Крым:Выгорело 20 гектаров: в Крыму участились лесные пожары84 пожара в Крыму: МЧС подвело итоги неделиПогода в Крыму в четверг

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс крыма, пожар, штормовое предупреждение, новости крыма, крым, стихия