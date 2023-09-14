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Погода в Крыму в четверг
Погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 14.09.2023
Погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму сохранится сухая теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 14.09.2023
2023-09-14T00:01
2023-09-14T00:01
2023-09-14T00:01
погода в крыму
крымская погода
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севастополь
ялта
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судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится сухая теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +25...+27.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +25…+27 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии осадков не прогнозируется. Ночью столбики термометров покажут от +15...+18, днем до 28 градусов тепла.В западных, южных районах Крыма и в г. Севастополь чрезвычайная пожарная опасность.Море у берегов Алушты, Евпатории, Феодосии, Черноморского прогрето до +23, у берегов Ялты и Севастополя до +24. В Азовском море и в Керченском проливе температура морской воды +21 градус.
https://crimea.ria.ru/20230901/barkhatnyy-sezon-v-krymu-kogda-nachnetsya-i-skolko-prodlitsya-1131074957.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится сухая теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, на побережье до +19, днем +23…+28 градусов", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +25...+27.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +25…+27 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии осадков не прогнозируется. Ночью столбики термометров покажут от +15...+18, днем до 28 градусов тепла.
В западных, южных районах Крыма и в г. Севастополь чрезвычайная пожарная опасность.
Море у берегов Алушты, Евпатории, Феодосии, Черноморского прогрето до +23, у берегов Ялты и Севастополя до +24. В Азовском море и в Керченском проливе температура морской воды +21 градус.