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Погода в Крыму в четверг

Погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 14.09.2023

Погода в Крыму в четверг

В четверг в Крыму сохранится сухая теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 14.09.2023

2023-09-14T00:01

2023-09-14T00:01

2023-09-14T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится сухая теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +25...+27.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +25…+27 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии осадков не прогнозируется. Ночью столбики термометров покажут от +15...+18, днем до 28 градусов тепла.В западных, южных районах Крыма и в г. Севастополь чрезвычайная пожарная опасность.Море у берегов Алушты, Евпатории, Феодосии, Черноморского прогрето до +23, у берегов Ялты и Севастополя до +24. В Азовском море и в Керченском проливе температура морской воды +21 градус.

https://crimea.ria.ru/20230901/barkhatnyy-sezon-v-krymu-kogda-nachnetsya-i-skolko-prodlitsya-1131074957.html

симферополь

севастополь

ялта

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евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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