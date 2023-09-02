Рейтинг@Mail.ru
84 пожара в Крыму: МЧС подвело итоги недели - РИА Новости Крым, 02.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230902/84-pozhara-v-krymu-mchs-podvelo-itogi-nedeli-1131115075.html
84 пожара в Крыму: МЧС подвело итоги недели
84 пожара в Крыму: МЧС подвело итоги недели - РИА Новости Крым, 02.09.2023
84 пожара в Крыму: МЧС подвело итоги недели
Только за текущую неделю на полуострове сотрудники МЧС России совершили 84 выезда на ликвидацию пожаров, 57 из которых – ландшафтные. Об этом сообщает ГУ МЧС... РИА Новости Крым, 02.09.2023
2023-09-02T11:55
2023-09-02T11:55
гу мчс рф по республике крым
пожар
статистика
происшествия
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/0a/1119892312_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_75864ee724b989f24db16255316b52ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Только за текущую неделю на полуострове сотрудники МЧС России совершили 84 выезда на ликвидацию пожаров, 57 из которых – ландшафтные. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК."Несмотря на то, что лето уже подошло к концу на территории крымского полуострова по-прежнему стоит жаркая погода, а температура воздуха держится на отметке +35 С. В шести муниципальных округах объявлен 5-й класс чрезвычайной пожарной опасности (ГО Симферополь, ГО Ялта, ГО Алушта, ГО Евпатория, Бахчисарайский, Симферопольский районы). В связи с чем, для контроля за соблюдением пожарной безопасности было организовано 17 мониторинговых групп", - говорится в сообщении.С начала июля на территории всего полуострова действует особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также нельзя палить сухую растительность и мусор.За нарушение правил пожарной безопасности грозит дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.Читайте также на РИА Новости Крым:Чрезвычайная пожарная опасность в Севастополе: никаких костровВ Крыму почти 20 часов тушили возгорание сухой растительности
https://crimea.ria.ru/20230831/pozhar-v-gorakh-gelendzhika-likvidirovan-1131067856.html
https://crimea.ria.ru/20230901/start-oseni-kakoy-budet-pogoda-v-krymu-na-vykhodnykh-1131106831.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/0a/1119892312_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_fc5ac4815d249539ae3843d681943ac0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гу мчс рф по республике крым, пожар, статистика, происшествия, новости, новости крыма

84 пожара в Крыму: МЧС подвело итоги недели

11:55 02.09.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Только за текущую неделю на полуострове сотрудники МЧС России совершили 84 выезда на ликвидацию пожаров, 57 из которых – ландшафтные. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.
"Несмотря на то, что лето уже подошло к концу на территории крымского полуострова по-прежнему стоит жаркая погода, а температура воздуха держится на отметке +35 С. В шести муниципальных округах объявлен 5-й класс чрезвычайной пожарной опасности (ГО Симферополь, ГО Ялта, ГО Алушта, ГО Евпатория, Бахчисарайский, Симферопольский районы). В связи с чем, для контроля за соблюдением пожарной безопасности было организовано 17 мониторинговых групп", - говорится в сообщении.
Тушение пожара в Геленджике
31 августа, 12:02
Пожар в горах Геленджика ликвидирован
С начала июля на территории всего полуострова действует особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также нельзя палить сухую растительность и мусор.
За нарушение правил пожарной безопасности грозит дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Чрезвычайная пожарная опасность в Севастополе: никаких костров
В Крыму почти 20 часов тушили возгорание сухой растительности
Отдыхающие в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Вчера, 20:28
Старт осени: какой будет погода в Крыму на выходных
 
ГУ МЧС РФ по Республике КрымПожарСтатистикаПроисшествияНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:24При обстреле из РСЗО в Белгородской области погиб человек, двое ранены
14:10Украинский дрон сбит над Белгородской областью - Минобороны РФ
13:50Выборы в Херсонской области: под обстрелами работают мобильные группы ЦИК
13:15Ситуация на Крымском мосту: очередь растет
12:45В Ялте водитель сбил перебегавшего дорогу подростка
12:33Бои в Херсонской области: выведено из строя сорок боевиков
11:5584 пожара в Крыму: МЧС подвело итоги недели
11:29ВСУ выпустили более ста снарядов по инфраструктуре Херсонской области
11:17Зеленский примет участие в заседании СБ ООН по Украине 20 сентября
11:04В аварии с автобусом в Ираке погибли 14 и пострадали 15 человек - СМИ
10:56СБУ объявила олигарху Игорю Коломойскому подозрение в мошенничестве
10:32Два беспилотника ВСУ перехвачены над Белгородской областью - Минобороны
10:14В Курской области в результате обстрела ВСУ пострадала женщина
09:34Крымский мост: обстановка на утро субботы
09:11Штрафы помогут маркетплейсам избавиться от подделок – мнение
08:55В Крыму ответили на попытки украинских войск высадиться на полуостров
08:44Минсельхоз: большая часть собранной в Крыму пшеницы высокого 4 класса
08:06В Росводресурсов рассказали о восстановлении плотины Каховской ГЭС
07:53Шесть человек погибли, 43 ранены в ДТП с автобусом в Турции
07:43Звуки взрывов в Крыму: власти объяснили причину
Лента новостейМолния