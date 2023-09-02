https://crimea.ria.ru/20230902/84-pozhara-v-krymu-mchs-podvelo-itogi-nedeli-1131115075.html

84 пожара в Крыму: МЧС подвело итоги недели

84 пожара в Крыму: МЧС подвело итоги недели - РИА Новости Крым, 02.09.2023

84 пожара в Крыму: МЧС подвело итоги недели

Только за текущую неделю на полуострове сотрудники МЧС России совершили 84 выезда на ликвидацию пожаров, 57 из которых – ландшафтные. Об этом сообщает ГУ МЧС... РИА Новости Крым, 02.09.2023

2023-09-02T11:55

2023-09-02T11:55

2023-09-02T11:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Только за текущую неделю на полуострове сотрудники МЧС России совершили 84 выезда на ликвидацию пожаров, 57 из которых – ландшафтные. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК."Несмотря на то, что лето уже подошло к концу на территории крымского полуострова по-прежнему стоит жаркая погода, а температура воздуха держится на отметке +35 С. В шести муниципальных округах объявлен 5-й класс чрезвычайной пожарной опасности (ГО Симферополь, ГО Ялта, ГО Алушта, ГО Евпатория, Бахчисарайский, Симферопольский районы). В связи с чем, для контроля за соблюдением пожарной безопасности было организовано 17 мониторинговых групп", - говорится в сообщении.С начала июля на территории всего полуострова действует особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также нельзя палить сухую растительность и мусор.За нарушение правил пожарной безопасности грозит дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.Читайте также на РИА Новости Крым:Чрезвычайная пожарная опасность в Севастополе: никаких костровВ Крыму почти 20 часов тушили возгорание сухой растительности

https://crimea.ria.ru/20230831/pozhar-v-gorakh-gelendzhika-likvidirovan-1131067856.html

https://crimea.ria.ru/20230901/start-oseni-kakoy-budet-pogoda-v-krymu-na-vykhodnykh-1131106831.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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